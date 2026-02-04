Ανδρουλάκης: Συνταγματικός λαϊκισμός από Μητσοτάκη, η Τουρκία δεν μπήκε στο SAFE γιατί δεν ήθελαν ευρωπαϊκές αμυντικές βιομηχανίες
Τι είπε για τη συνταγματική αναθεώρηση και τα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ
Για εξαπάτηση των πολιτών από τον Κυριάκο Μητσοτάκη όσον αφορά τη Συνταγματική Αναθέωρηση με τη θέση του για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ο Νίκος Ανδρουλάκης το πρωί της Τετάρτης.
Όπως είπε στον ΑΝΤ1 «δεν πρέπει η εκάστοτε εκτελεστική εξουσία να ορίζει τη δικαστική, αυτό θα πρέπει να σταματήσει» ενώ για τη μονιμότητα στο Δημόσιο δήλωσε ότι δεν υπάρχει λόγος να αλλάξει το ισχύον πλαίσιο πριν να προσθέσει ότι «ο Μητσοτάκης κάνει συνταγματικό λαϊκισμό».
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε και στην επερχόμενη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν υποστηρίζοντας ότι πρέπει να γίνει «διάλογος χωρίς αυταπάτες και χωρίς κοροϊδία» κατηγορώντας εκ νέου τον κ. Μητσοτάκη ότι λέει ψέματα όταν λέει ότι «δεν μπήκε η Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE γιατί o ίδιος έθεσε ως προαπαιτούμενο την άρση του casus belli».
«Δεν μπορεί να ακούγονται στον δημόσιο διάλογο τέτοιες κορώνες που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η Τουρκία δεν μπήκε στο πρόγραμμα γιατί ισχυρά ευρωπαϊκά κράτη δεν έχουν πειστεί ότι πρέπει να γίνει κομμάτι της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής άμυνας αλλά και για έναν δεύτερο λόγο γιατί δεν θέλουν οι ευρωπαϊκές εταιρείες εξοπλιστικών προγραμμάτων να μπει η Τουρκία μέσω safe και να συμμετέχει σε προγράμματα άνω του 30% που ισχύει σήμερα»
Όσον αφορά τα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι «εμένα ο ρόλος μου είναι να υπάρχει στρατηγική εξωστρέφειας. Προφανώς πρέπει να πάμε καλύτερα, αλλά για να γίνει αυτό, χρειάζεται ενότητα, αγώνα, σοβαρότητα και αξιοπιστία. Όποιος έχει άλλη στρατηγική για τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε και πιστεύει ότι ο δικός του θα φέρει καλύτερα αποτελέσματα, θα πρέπει να καταθέσει τις προτάσεις του στα συντεταγμένα όργανα του κόμματος.
Όσον αφορά τα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι «εμένα ο ρόλος μου είναι να υπάρχει στρατηγική εξωστρέφειας. Προφανώς πρέπει να πάμε καλύτερα, αλλά για να γίνει αυτό, χρειάζεται ενότητα, αγώνα, σοβαρότητα και αξιοπιστία. Όποιος έχει άλλη στρατηγική για τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε και πιστεύει ότι ο δικός του θα φέρει καλύτερα αποτελέσματα, θα πρέπει να καταθέσει τις προτάσεις του στα συντεταγμένα όργανα του κόμματος.
