Ξεκινά σήμερα το 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ
Ξεκινά σήμερα το 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ

Oι εργασίες του Συνεδρίου θα διεξαχθούν έως και το Σάββατο 31 Ιανουαρίου

Ξεκινά σήμερα το 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ
«ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της Ιστορίας, για τον Σοσιαλισμό!». Με αυτό το σύνθημα, ξεκινά σήμερα το 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ, οι εργασίες του οποίου θα διεξαχθούν έως και το Σάββατο 31 Ιανουαρίου.

Τo Συνέδριο αποτελεί την κορύφωση μιας διαδικασίας, που ξεκίνησε με τη δημοσίευση των θέσεων της ΚΕ και τη διακίνησή τους σε δεκάδες χιλιάδες φίλους και οπαδούς του ΚΚΕ και της ΚΝΕ. Ακολούθησε προσυνεδριακή εσωκομματική διαδικασία, που ολοκληρώθηκε με τις Συνδιασκέψεις των Επιτροπών Περιοχής και την εκλογή των αντιπροσώπων για το Συνέδριο.

Μετά και τη χτεσινή εναρκτήρια εκδήλωση του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ στο κλειστό Ολυμπιακό Στάδιο Γαλατσίου, σήμερα οι εργασίες συνεχίζονται στην έδρα της ΚΕ του κόμματος, στον Περισσό, με την παρουσίαση της εισήγησης της ΚΕ προς τους αντιπροσώπους από τον Δημήτρη Κουτσούμπα στις 9 π.μ.

Θα ακολουθήσουν οι ομιλίες των συνέδρων, η συζήτηση και η ψήφιση της απόφασης του 22ου Συνεδρίου, το οποίο θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 31 Ιανουαρίου με την εκλογή των μελών της νέας Κεντρικής Επιτροπής και της Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου του ΚΚΕ.
