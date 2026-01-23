Η Hurriyet μιλά για «προκλήσεις» της Αθήνας στο Αιγαίο σχετικά με τις δηλώσεις Δένδια για τα 12 μίλια

Οι χθεσινές δηλώσεις του υπουργού Άμυνας για την επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας ερμηνεύθηκαν ως «νέα πρόκληση» από την τουρκική εφημερίδα, που παραθέτει και χάρτη με τα νησιά τα οποία η Άγκυρα θέλει αποστρατιωτικοποιημένα