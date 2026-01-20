Δένδιας για την επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο: Η Ελλάδα άσκησε εμπράκτως το δικαίωμά της
Ανάρτηση του υπουργού Άμυνας με αφορμή τα πέντε χρόνια από την υπερψήφιση από τη Βουλή των Ελλήνων της επέκτασης των χωρικών υδάτων της Ελλάδας στο Ιόνιο, την οποία ο ίδιος είχε εισηγηθεί
Ανάρτηση για τη συμπλήρωση πέντε χρόνων από την υπερψήφιση από τη Βουλή των Ελλήνων της επέκτασης των χωρικών υδάτων της Ελλάδας στο Ιόνιο από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια, την οποία ο ίδιος είχε εισηγηθεί ως Υπουργός Εξωτερικών, έκανε ο Νίκος Δένδιας.
Συγκεκριμένα, ο νυν υπουργός Άμυνας αναφέρει:
«5 χρόνια από την υπερψήφιση από τη Βουλή των Ελλήνων της επέκτασης των χωρικών μας υδάτων στο Ιόνιο, από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια, την οποία είχα την τιμή να εισηγηθώ στην εθνική αντιπροσωπεία, ως Υπουργός Εξωτερικών.
Η Ελλάδα δεν περιορίστηκε απλώς στη διακήρυξη του δικαιώματός της. Το άσκησε εμπράκτως, με οδηγό την εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας, ενώ κατέστησε σαφές ότι το διατηρεί το δικαίωμά της για την επέκταση των χωρικών υδάτων και σε άλλες περιοχές της επικράτειας».
5 χρόνια από την υπερψήφιση από τη Βουλή των Ελλήνων της επέκτασης των χωρικών μας υδάτων στο #Ιόνιο, από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια, την οποία είχα την τιμή να εισηγηθώ στην εθνική αντιπροσωπεία, ως Υπουργός Εξωτερικών.— Nikos Dendias (@NikosDendias) January 20, 2026
Η Ελλάδα δεν περιορίστηκε απλώς στη διακήρυξη… pic.twitter.com/83rw3sUTC5
