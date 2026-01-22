Δένδιας για Τουρκία: Μονομερές δικαίωμά μας η επέκταση των χωρικών μας υδάτων, δεν ανεχόμαστε το casus belli
«Αυτά δεν είναι σοβαρά. Η επέμβαση στα εσωτερικά μιας χώρας δεν είθισται» είπε για την κριτική που ασκείται προσωπικά σε εκείνον από την Άγκυρα και τα σενάρια περί προσωπικής ατζέντας - Συνομιλώ και με τους δύο, είπε για τους Καραμανλή και Σαμαρά
Για τα ελληνοτουρκικά, την κριτική που δέχεται ο ίδιος από την Άγκυρα, την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων και την εξωτερική πολιτική που ασκεί ο Ντόναλντ Τραμπ, μίλησε σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Open ο Νίκος Δένδιας.
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας έστειλε μήνυμα στην Τουρκία, λέγοντας ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στο Αιγαίο είναι μονομερές δικαίωμα κυριαρχίας, χωρίς να προσδιορίσει χρονικά πότε η χώρα θα το ασκήσει. Όπως είπε, «το έχουμε κάνει στο Ιόνιο. Η Ελλάδα επιφυλάσσει στον εαυτό της το δικαίωμα της επέκτασης των υδάτων. Το πότε θα το κάνουμε είναι μία στάθμιση εθνικού συμφέροντος. Είναι θέμα επιλογής αλλά είναι δικαίωμα κυριαρχίας, μονομερές δικαίωμα».
Ακολούθως, ο υπουργός τάχθηκε υπέρ του διαλόγου με την Τουρκία, ωστόσο, επισήμανε πως «δεν μπορούμε να ανεχθούμε το casus belli ως άξονα συζήτησης. Δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε. Το διεθνές δίκαιο προβλέπει το δικαίωμα επέκταση των χωρικών υδάτων και είναι σκληρό θέμα κυριαρχίας Δεν μπορούμε να το συζητήσουμε. Η Ελλάδα δεν διεκδικεί, ούτε απαιτεί, αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε αδιάφοροι σε παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, που προσπαθούν να περάσουν με την επιβολή του ισχυρού. Και εμείς δεν είμαστε ανίσχυροι».
Για την κριτική που ασκείται στον ίδιο από την Άγκυρα και για τα σενάρια ότι έχει προσωπική ατζέντα, είπε ότι «αυτά δεν είναι σοβαρά. Η επέμβαση στα εσωτερικά μιας χώρας δεν είθισται. Ο Φιντάν και άλλοι αναφέρονται ως υποψήφιοι διάδοχοι του Ερντογάν. Αυτό θα μπορούσαμε να το επιστρέψουμε ότι το κάνουν για εσωτερικούς λόγους, αλλά δεν το κάνουμε γιατί είμαστε σοβαροί. Προσόν μας είναι η ηρεμία στις απαντήσεις. Δεν υπάρχει μία πολιτική του ενός και η πολιτική του άλλου, έχουμε μία ενιαία εθνική στάση, και είμαι πεπεισμένος ότι σε αυτό συναινούν και τα υπόλοιπα κόμματα».
Για τις θέσεις που έχουν εκφράσει κατά καιρούς οι Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς για τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Δένδιας είπε πως «έχω απεριόριστο σεβασμό στις απόψεις τους και δεν σας κρύβω ότι συνομιλώ και με τους δύο. Βεβαίως συνομιλώ με τον κ. Σαμαρά του μίλησα προχθές επ’ ευκαιρία της γιορτής του».
Για την εξωτερική πολιτική που ασκεί ο Ντόναλντ Τραμπ στον ένα χρόνο διακυβέρνησής του στις ΗΠΑ, ο υπουργός Άμυνας είπε πως «υπάρχει ευρύτερη ειδησεογραφία για το 'δόγμα Ντονρόε'. Εγώ δεν θεωρώ ότι ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να επιβάλει κάποιο δικό του δόγμα. Η τοποθέτηση στο Νταβός επιβεβαίωσε μία τέτοια προσέγγιση».
Όσο για τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας, Ισραέλ Κατζ και τις αιχμές που άφησε για την Τουρκία, ο κ. Δένδιας ανέφερε: «Ούτε τον διέκοψα ούτε διαφώνησα. Έχουμε μία κατανόηση με το κράτος του Ισραήλ. Εμείς δεν δημιουργούμε κατανοήσεις για να τις στρέψουμε κατά κάποιων αν οποιοσδήποτε βιαίως προσπαθεί να αλλάξει τους κανόνες δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι γι’ αυτό. Μακάρι να έρθει η στιγμή και η Τουρκία να είναι μέρος μίας τέτοιας κατανόησης. Καμία χώρα δεν θέλει να αποκλείσει την Τουρκία».
