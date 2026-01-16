Στη Θεσσαλονίκη για την παρουσίαση της «Ιθάκης» ο Τσίπρας, συναντήθηκε με τον δήμαρχο και τον Μητροπολίτη της πόλης
Στη Θεσσαλονίκη για την παρουσίαση της «Ιθάκης» ο Τσίπρας, συναντήθηκε με τον δήμαρχο και τον Μητροπολίτη της πόλης
Δείτε φωτογραφίες
Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται τις τελευταίες ώρες ο πρώην Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, καθώς αύριο το πρωί παρουσιάζεται στην συμπρωτεύουσα το νέο του βιβλίο, «Ιθάκη».
Στο πλαίσιο της παραμονής του στην πόλη, ο κ. Τσίπρας συναντήθηκε σήμερα με τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, Φιλόθεο, για πρώτη φορά από την ανάληψη των καθηκόντων του.
Στην συνέχεια, ο πρώην Πρωθυπουργός πέρασε το κατώφλι του δημαρχιακού μεγάρου, προκειμένου να συναντηθεί με τον Δήμαρχο της πόλης, Στέλιο Αγγελουδη.
Δείτε φωτογραφίες
Στο πλαίσιο της παραμονής του στην πόλη, ο κ. Τσίπρας συναντήθηκε σήμερα με τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, Φιλόθεο, για πρώτη φορά από την ανάληψη των καθηκόντων του.
Στην συνέχεια, ο πρώην Πρωθυπουργός πέρασε το κατώφλι του δημαρχιακού μεγάρου, προκειμένου να συναντηθεί με τον Δήμαρχο της πόλης, Στέλιο Αγγελουδη.
Δείτε φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα