Γρατσία: Στο κόμμα Καρυστιανού δεν υπάρχουν καπέλα αριστερά και δεξιά ως βαρίδια, τον Φεβρουάριο το πρόγραμμα

Στο κόμμα δεν θα έχουν θέση πρόσωπα που έχουν εκλεγεί, δεν νομίζω ότι αυτό αφορά τους υποψήφιους, είπε η Μαρία Γρατσία