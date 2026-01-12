Μαρινάκης για αγρότες: Στον διάλογο δεν προσέρχεται όποιος δεν πιστεύει στη λύση, ο πρωθυπουργός δεν λειτουργεί με τελεσίγραφα

«Αν δεν πάμε και οι 35 στην αυριανή συνάντηση, η τάση είναι να μην πάμε καθόλου» ανέφερε ο Ρίζος Μαρούδας, Πρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας μιλώντας στην ΕΡΤ.





Σημειώνεται, πως η κυβέρνηση ζήτησε να μην συμμετάσχουν στην αντιπροσωπεία πρόσωπα με ποινικές εκκρεμότητες. Οι εκπρόσωποι των μπλόκων, ωστόσο, φαίνεται πως επιμένουν για τη συμμετοχή περισσότερων ατόμων ανάμεσά τους και του πρόεδρου των κτηνοτρόφων Μαγνησίας κ. Τερζάκη, ο οποίος έσπασε με την γκλίτσα του παρμπρίζ αστυνομικού οχήματος και του έχει ασκηθεί δίωξη.



Παράλληλα, από την κυβέρνηση σημειώνουν πως αν δεν προσέλθουν οι εκπρόσωποι των αγροτών στο Μαξίμου στις 13:00, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνει το ραντεβού που είναι προγραμματισμένο για τις 15:00 με εκπροσώπους κτηνοτρόφων, μελισσοπαραγωγών και αλιέων, αλλά και με αγρότες από την Κρήτη και από τα «Πράσινα Φανάρια» της Θεσσαλονίκης.

