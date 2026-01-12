Γιατί ο Μητσοτάκης δέχθηκε δύο ραντεβού με αγρότες και κτηνοτρόφους - Η ατζέντα της Τρίτης και η δυσκολία συνεννόησης

Στο Μαξίμου υπάρχει αυτοσυγκράτηση, κυρίως λόγω της ασυνεννοησίας μεταξύ των αγροτοσυνδικαλιστών, με κυβερνητικά στελέχη να αποδίδουν το γεγονός ότι θα γίνουν δύο συναντήσεις στην αδυναμία των παραγωγών να συνεννοηθούν μεταξύ τους