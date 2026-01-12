Διαφωνούμε με τη σύνθεση των επιτροπών που προσκλήθηκαν στο Μαξίμου, λένε από την πανελλαδική των μπλόκων: Τι ζητούν
Διαφωνούμε με τη σύνθεση των επιτροπών που προσκλήθηκαν στο Μαξίμου, λένε από την πανελλαδική των μπλόκων: Τι ζητούν
«Δεν μπορεί να μετέχουν στην εκπροσώπηση της πανελλαδικής άτομα που έχουν διαφωνήσει μαζί της. Δεν πρόκειται να πάμε με συναδέλφους που δημόσια έχουν διαφωνήσει με την πανελλαδική» δήλωσε ο Σωκράτης Αλειφτήρας
Τη διαφωνία της πανελλαδικής επιτροπής των μπλόκων που συνεδρίασε την Κυριακή στη Νίκαια με τη σύνθεση των δύο επιτροπών που έχουν προσκληθεί στο Μαξίμου από την κυβέρνηση για τη συνάντηση της Τρίτης διατύπωσε το πρωί της Δευτέρας ο εκπρόσωπος τύπου της αγροτικής ομοσπονδίας αγροτικών συλλόγων Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην προσέλθουν στο αυριανό ραντεβού.
«Η πανελλαδική πρότεινε δύο επιτροπές, η μια από 25 αγρότες και η άλλη από 10 αλιείς, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους. Η δεύτερη επιτροπή που ανακοίνωσε η κυβέρνηση είναι με όσους δεν συμμετέχουν στην πανελλαδική. Εμείς περιμένουμε την επίσημη απάντηση για τις δύο επιτροπές που προτείναμε στην πανελλαδική. Αν δεν γίνει δεκτό αυτό θα δούμε με τα υπόλοιπα μπλόκα τι θα κάνουμε. Υπάρχει μεγάλη περίπτωση να μην πάμε» είπε στον ΑΝΤ1 ο κ. Αλειφτήρας.
Εξηγώντας τη διαφωνία των «σκληρών» των μπλόκων, είπε «δεν λέω στον πρωθυπουργό ποιους θα δει αλλά η 20μελης που είπαν είναι από τα αποσχισθέντα από την πανελλαδική επιτροπή μπλόκα. Εμείς θέλουμε ως πανελλαδική που εκπροσωπούμε τα 60 μπλόκα, να γίνουν δύο επιτροπές η μια με 25 άτομα και η άλλη με 10. Δεν μπορεί να μετέχουν στην εκπροσώπηση της πανελλαδικής άτομα που έχουν διαφωνήσει μαζί της. Δεν πρόκειται να πάμε με συναδέλφους που δημόσια έχουν διαφωνήσει με την πανελλαδική».
Κατά τον ίδιο «το 25+10 είναι κόκκινη γραμμή, προτείναμε και μια 35μελη επιτροπή αλλά μας είπαν δεν μπορεί να χωρέσει χωροταξικά στο Μαξίμου. Όταν ο πρωθυπουργός λέει ότι θέλει να δει εκπροσώπους από όλα τα μπλόκα και όλους τους κλάδους, οι 35 είναι ο ελάχιστος αριθμός»
Υπενθυμίζεται ότι, όπως έγραψε το protothema.gr νωρίτερα σήμερα, η κυβέρνηση αποφάσισε να «σπάσει» τα ραντεβού στα δύο, με δύο διακριτές προσκλήσεις: η πρώτη αφορά τους «σκληρούς» των μπλόκων, με αγρότες και κτηνοτρόφους, ενώ η δεύτερη θα αφορά αγρότες και κτηνοτρόφους από άλλα μπλόκα, όπως τα Πράσινα Φανάρια, από την Κρήτη κ.ο.κ.
«Η πανελλαδική πρότεινε δύο επιτροπές, η μια από 25 αγρότες και η άλλη από 10 αλιείς, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους. Η δεύτερη επιτροπή που ανακοίνωσε η κυβέρνηση είναι με όσους δεν συμμετέχουν στην πανελλαδική. Εμείς περιμένουμε την επίσημη απάντηση για τις δύο επιτροπές που προτείναμε στην πανελλαδική. Αν δεν γίνει δεκτό αυτό θα δούμε με τα υπόλοιπα μπλόκα τι θα κάνουμε. Υπάρχει μεγάλη περίπτωση να μην πάμε» είπε στον ΑΝΤ1 ο κ. Αλειφτήρας.
Εξηγώντας τη διαφωνία των «σκληρών» των μπλόκων, είπε «δεν λέω στον πρωθυπουργό ποιους θα δει αλλά η 20μελης που είπαν είναι από τα αποσχισθέντα από την πανελλαδική επιτροπή μπλόκα. Εμείς θέλουμε ως πανελλαδική που εκπροσωπούμε τα 60 μπλόκα, να γίνουν δύο επιτροπές η μια με 25 άτομα και η άλλη με 10. Δεν μπορεί να μετέχουν στην εκπροσώπηση της πανελλαδικής άτομα που έχουν διαφωνήσει μαζί της. Δεν πρόκειται να πάμε με συναδέλφους που δημόσια έχουν διαφωνήσει με την πανελλαδική».
Κατά τον ίδιο «το 25+10 είναι κόκκινη γραμμή, προτείναμε και μια 35μελη επιτροπή αλλά μας είπαν δεν μπορεί να χωρέσει χωροταξικά στο Μαξίμου. Όταν ο πρωθυπουργός λέει ότι θέλει να δει εκπροσώπους από όλα τα μπλόκα και όλους τους κλάδους, οι 35 είναι ο ελάχιστος αριθμός»
Υπενθυμίζεται ότι, όπως έγραψε το protothema.gr νωρίτερα σήμερα, η κυβέρνηση αποφάσισε να «σπάσει» τα ραντεβού στα δύο, με δύο διακριτές προσκλήσεις: η πρώτη αφορά τους «σκληρούς» των μπλόκων, με αγρότες και κτηνοτρόφους, ενώ η δεύτερη θα αφορά αγρότες και κτηνοτρόφους από άλλα μπλόκα, όπως τα Πράσινα Φανάρια, από την Κρήτη κ.ο.κ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα