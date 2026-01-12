Διαφωνούμε με τη σύνθεση των επιτροπών που προσκλήθηκαν στο Μαξίμου, λένε από την πανελλαδική των μπλόκων: Τι ζητούν

«Δεν μπορεί να μετέχουν στην εκπροσώπηση της πανελλαδικής άτομα που έχουν διαφωνήσει μαζί της. Δεν πρόκειται να πάμε με συναδέλφους που δημόσια έχουν διαφωνήσει με την πανελλαδική» δήλωσε ο Σωκράτης Αλειφτήρας