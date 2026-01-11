Χατζηδάκης: Το 2026 συνεχίζουμε τις μεταρρυθμίσεις, τιμώντας και τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις

Υπογραμμίζοντας ότι «η προσπάθεια ποτέ δεν τελειώνει», ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης παραθέτει τα μέτρα που θα τεθούν σε εφαρμογή τη χρονιά που διανύουμε