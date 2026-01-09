Νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» 2026, ποιοι δικαιούνται έως 36.000 ευρώ και πότε ανοίγουν οι αιτήσεις

Ανοίγει τον Φεβρουάριο 2026 η πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα επιδότησης ανακαινίσεων - Ποιοι δικαιούνται έως 36.000€, τι εργασίες καλύπτονται και ποια τα κριτήρια

Εντός Φεβρουαρίου 2026 αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το νέο, διευρυμένο πρόγραμμα επιδότησης ανακαινίσεων κατοικιών, το οποίο προβλέπει αυξημένα ποσά ενίσχυσης και σημαντική διεύρυνση των δικαιούχων.



Για πρώτη φορά, το πρόγραμμα δεν περιορίζεται μόνο σε κλειστά ακίνητα, αλλά επεκτείνεται και σε ιδιοκατοικούμενες κατοικίες, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους ιδιοκτήτες να χρηματοδοτήσουν εργασίες αναβάθμισης.



Πόσα χρήματα δίνει το νέο πρόγραμμα Η επιδότηση υπολογίζεται ανά τετραγωνικό μέτρο, με:



Έως 300 ευρώ/τ.μ.



Ανώτατο ποσό τα 36.000 ευρώ ανά κατοικία







Το πρόγραμμα αφορά κατοικίες:



Έως 120 τ.μ.



Κλείσιμο



Ποσοστά επιδότησης ανά κατηγορία εργασιών Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα ποσοστά ενίσχυσης διαμορφώνονται ως εξής:



-60% έως 90% για γενικές εργασίες ανακαίνισης



-20% έως 40% για ενεργειακές παρεμβάσεις, ανάλογα με το είδος και την έκταση των εργασιών



Οι ενεργειακές παρεμβάσεις αναμένεται να καλύπτουν περίπου 20%–30% της συνολικής δαπάνης κάθε έργου.



αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το νέο, διευρυμένο πρόγραμμα, το οποίο προβλέπει αυξημένα ποσά ενίσχυσης και σημαντική διεύρυνση των δικαιούχων.Για πρώτη φορά, το πρόγραμμα δεν περιορίζεται μόνο σε κλειστά ακίνητα, αλλά επεκτείνεται, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους ιδιοκτήτες να χρηματοδοτήσουν εργασίες αναβάθμισης.Η επιδότηση υπολογίζεται ανά τετραγωνικό μέτρο, με:Έως 300 ευρώ/τ.μ.Ανώτατο ποσό τα 36.000 ευρώ ανά κατοικίαΚάλυψη δαπάνης που μπορεί να φτάσει έως και 90%Το πρόγραμμα αφορά κατοικίες:Έως 120 τ.μ.Με οικοδομική άδεια έως 31 Δεκεμβρίου 1990Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα ποσοστά ενίσχυσης διαμορφώνονται ως εξής:-60% έως 90% για γενικές εργασίες ανακαίνισης-20% έως 40% για ενεργειακές παρεμβάσεις, ανάλογα με το είδος και την έκταση των εργασιώναναμένεται να καλύπτουν περίπου 20%–30% της συνολικής δαπάνης κάθε έργου.

Τι εργασίες επιδοτούνται Σε αντίθεση με προηγούμενα προγράμματα, το νέο «Ανακαινίζω» δίνει έμφαση στις γενικές επισκευές, διευρύνοντας σημαντικά τη λίστα των επιλέξιμων δαπανών.



Ενδεικτικά επιδοτούνται:



Υδραυλικές εργασίες



Ηλεκτρολογικές εργασίες



Αντικατάσταση πλακιδίων



Πλήρης ανακαίνιση μπάνιου



Βαψίματα και αποκατάσταση φθορών



Επιλέξιμες ενεργειακές παρεμβάσεις: Τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα



Αντικατάσταση κουφωμάτων



χωρίς να απαιτούνται εκτεταμένες ενεργειακές παρεμβάσεις.



Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:



Ιδιοκτήτες κλειστών ακινήτων, ακατοίκητων για τουλάχιστον δύο χρόνια



Ιδιοκτήτες ιδιοκατοικούμενων κατοικιών, εφόσον πληρούν τα κριτήρια



Εισοδηματικά όρια (υπό εξέταση): Έως 35.000 ευρώ για ζευγάρια



Προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί



Δεν προβλέπεται:



Ηλικιακός περιορισμός



Περιορισμός σε έναν μόνο φάκελο, καθώς κάθε ιδιοκτήτης θα μπορεί να υποβάλει αίτηση για περισσότερα από ένα ακίνητα