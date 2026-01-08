Χατζηδάκης για αγρότες: Αν δεν υπάρξει συναίνεση και ηρεμία, ο νόμος θα εφαρμοστεί

«Από κάποιες πλευρές υπάρχει η τάση να γίνει διάλογος. Από εκεί και πέρα ο νόμος θα εφαρμοστεί γιατί αυτό το πράγμα έχει παρατραβήξει» σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης