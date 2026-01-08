Χατζηδάκης για αγρότες: Αν δεν υπάρξει συναίνεση και ηρεμία, ο νόμος θα εφαρμοστεί
Χατζηδάκης για αγρότες: Αν δεν υπάρξει συναίνεση και ηρεμία, ο νόμος θα εφαρμοστεί
«Από κάποιες πλευρές υπάρχει η τάση να γίνει διάλογος. Από εκεί και πέρα ο νόμος θα εφαρμοστεί γιατί αυτό το πράγμα έχει παρατραβήξει» σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης
«Εγώ πιστεύω ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο φτάνουμε σε μια φάση αντιμετώπισης της πολυήμερης εκκρεμότητας. θέλω να πιστεύω ότι θα φτάσουμε ήρεμα και συναινετικά και αυτή ήταν η τακτική της κυβέρνησης. Αν αυτό δεν συμβεί ο νόμος θα εφαρμοστεί» διεμήνυσε προς τους αγρότες το πρωί της Πέμπτης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
Ειδικά για τη σημερινή ημέρα που αποτελεί την απαρχή 48ωρων αποκλεισμών και παρακαμπτηρίων από τους αγρότες, ο κ. Χατζηδάκης είπε στον ΣΚΑΪ «να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ξέρω από το υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης ότι κάποια μπλόκα έχουν ζητήσει συνάντηση, αυτό θα αλλάζει όσο περνάνε οι ώρες».
Σημείωσε στο πλαίσιο αυτό πως «ο πρωθυπουργός είναι στη διάθεση των αγροτοσυνδικαλιστών εφόσον αποφασίσουν συντεταγμένα όλοι μαζί να προσέλθουν. Εάν δεν καταλήξουν σε ενιαία στάση, τόσο ο κ. Τσιάρας όσο κι εγώ είμαστε στη διάθεσή τους».
«Από κάποιες πλευρές υπάρχει η τάση να γίνει διάλογος. Από εκεί και πέρα ο νόμος θα εφαρμοστεί γιατί αυτό το πράγμα έχει παρατραβήξει. Μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι που είναι κομματικά υποκινούμενοι αλλά πέρα από αυτά υπάρχει και η κοινή λογική και η κυβέρνηση δεν μπορεί να παριστάνει τον τροχονόμο. Γνωρίζω ότι υπάρχουν σκληρότεροι και κομματικά στελέχη αλλά και ηπιότεροι που βλέπουν ότι η λογική δεν συζητώ έχει μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Ήταν οι ίδιοι που συζητούσαν πέρυσι και φέτος μέχρι πριν από μερικούς μήνες. Δεν γίνεται να λες ότι έχω αιτήματα και δεν συζητώ. Η αντίληψη αυτή ξεπερνάει την κοινή λογική» συμπλήρωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης
Πρόσθεσε, επίσης, «νομίζω ότι και οι ίδιοι αντιλαμβάνονται ότι έχει παραγίνει και απομονώνονται από την κοινωνία. Αυτό που γίνεται βλάπτει την εθνική οικονομία αλλά και τους ίδιους
Όπως τόνισε «υπήρχε ένα θέμα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση ανέλαβε τις ευθύνες της, είχαμε έναν μήνα καθυστέρηση στις πληρωμές και μέσα σε 9 ημέρες από τη συμφωνία με την Κομισιόν πληρώσαμε περισσότερα κατά 13% σε σχέση με το 2024. Μετρήσαμε 27 αιτήματα, 20 ικανοποιήθηκαν επτά δεν μπορούν να ικανοποιηθούν γιατί είναι εκτός δημοσιονομικών ορίων και ευρωπαϊκού πλαισίου. Την ώρα που γίνονται αυτά και ο πρωθυπουργός λέει είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο, οι ίδιοι που μιλούσαν σε εμάς λένε ότι δεν συζητάμε, πού υπάρχουν αυτά; Ποια λογική είναι αυτή;»
