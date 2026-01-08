Αγρότες: Κλιμακώνουν με 48ωρο αποκλεισμό και παρακαμπτηρίων, πού θα κοπεί τελείως η κυκλοφορία
Αν και επιμένουν στο κλείσιμο των δρόμων, οι αγρότες τώρα λένε ναι στον διάλογο - Τι ζητούν από την κυβέρνηση
Τον δρόμο της κλιμάκωσης ακολουθούν οι αγρότες μετά τις νέες εξαγγελίες της κυβέρνησης και από σήμερα στήνουν 48ωρους αποκλεισμούς σε σημαντικά σημεία της εθνικής οδού αλλά και σε παρακαμπτηρίους προκαλώντας κυκλοφοριακό έμφραγμα. Έτσι αποκλεισμοί θα γίνουν σήμερα στις σήραγγες των Τεμπών, στα Μάλγαρα, στον Μπράλο. Οι αγρότες στα Τρίκαλα θα αποκλείσουν τον κόμβο στο Μουργκάνι στην εθνική οδό Λάρισας -Ιωαννίνων.
Σε 48ωρο αποκλεισμό στη Μπάρα Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, προχωρούν από τις 11:00 το πρωί οι παραγωγοί της Δυτικής Μακεδονίας. Παράλληλα αποφάσισαν και αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων οδών από τις 12:00 έως τις 16:00.
Αντίστοιχα, σε 48ωρο αποκλεισμό από τις 10:00 το πρωί προχωρούν οι παραγωγοί στο μπλόκο του κόμβου Φιλώτα, επίσης επί της Εγνατίας Οδού.
Σε τετραήμερο αποκλεισμό της εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας καθώς και όλων των παρακαμπτηρίων, αποφάσισαν σε συνέλευσή τους οι αγρότες στο μπλόκο του Κάστρου. Όπως οι ίδιοι ανακοίνωσαν, η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αναμένεται να ξεκινήσει από τις 9:00 το πρωί.
Σε διήμερο αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας θα προχωρήσουν στις 10:00 το πρωί οι αγρότες των μπλόκων Χαλκίδας, Κηρίνθου και Ιστιαίας
Σημαντική στο κλίμα που θα διαμορφωθεί για αυτή τη συνάντηση είναι και η στάση που θα κρατήσει η αστυνομία κατά τη διάρκεια της σημερινής κινητοποιήσης και μάλιστα μετά τη σχετική παρέμβαση του Αρείου Πάγου για την επιβολή προστίμων σε όσους επιχειρήσουν να αποκλείσουν σημεία του εθνικού δικτύου.
Τους αγρότες αυτές οι εξαγγελίες δεν τους ικανοποίησαν καθώς είναι πολύ μακριά από τα 7 λεπτά που είχαν ζητήσει από την κυβέρνηση. Παράλληλα στο πακέτο εξειδίκευσης δεν αναφέρθηκε αύξηση στα 160 εκατομμύρια που αφορούν στην αναπλήρωση εισοδήματος για το σιτάρι και βαμβάκι ενώ σε αυτά δεν συμπεριελήφθη και το τριφύλλι. Επίσης σε αυτό το πακέτο θεωρούν πως είναι λίγα τα 80 εκατομμύρια που αφορούν στην ελληνική κτηνοτροφία.
Παράλληλα δυσαρεστημένοι είναι οι μελισσοκόμοι και οι αλιείς που δεν λαμβάνουν ούτε ευρώ από αυτό το πακέτο.
Από την πλευρά τους οι αγρότες θεωρούν πως με τον διάλογο μπορούν να βελτιώσουν ακόμη περισσότερο τα οικονομικά δεδομένα που δίνει η κυβέρνηση. Επίσης για το ρεύμα θα ζητήσουν την ένταξη περισσότερων στο πρόγραμμα GAIA το οποίο είναι για όσους αγρότες έχουν ρυθμισμένες οφειλές. Αυτοί οι αγρότες είναι μόλις το 20% υποστηρίζουν, άρα μόλις ένας στους πέντε έχει την δυνατότητα να λάβει την χαμηλή τιμή ρεύματος.
Κλείνουν δρόμους αλλά ζητούν διάλογοΒέβαια στη χθεσινή συνέλευση στην Νίκαια εκτός της κλιμάκωσης που αποφασίστηκε, ζητήθηκε και ραντεβού με τον πρωθυπουργό για την επόμενη εβδομάδα. Σε αυτό το πλαίσιο δεν αποκλείεται να δούμε μια νέα πανελλαδική σύσκεψη για να καθοριστεί η ατζέντα της συζήτησης από την πλευρά των αγροτών. Από την κυβέρνηση δείχνουν προς μια συνάντηση με τους κ.κ.Χατζηδάκη και Τσιάρα, που έχουν άριστη γνώση των δεδομένων, τόσο σε επίπεδο αιτημάτων, όσο και σε επίπεδο δυνατοτήτων και λύσεων. Όπως έλεγαν κυβερνητικά στελέχη συνάντηση με τον πρωθυπουργό θα γίνει μόνο όταν αυτοί που θα περάσουν την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου θα εκπροσωπούν το σύνολο των αγροτών.
Γιατί δεν ικανοποιήθηκαν οι αγρότεςΧρειάστηκαν 39 ημέρες κινητοποιήσεων ώστε η κυβέρνηση να εξειδικεύσει τα μέτρα που λίγο έως πολύ είχαν ακουστεί όλο αυτό το διάστημα, αλλά δεν είχαν ανακοινωθεί με λεπτομέρειες. Για παράδειγμα χθες η κυβέρνηση έκανε γνωστό πως από τον επόμενο Νοέμβριο θα μπορεί να διαθέτει στους αγρότες αγροτικό ρεύμα - μέσω GAIA = προς 8,5 λεπτά.
Τι διάλογο θέλουν οι δύο πλευρέςΗ κυβέρνηση μετά τις ανακοινώσεις διεμήνυσε πως σε οικονομικό επίπεδο δεν υπάρχει περίπτωση να δώσει κάτι περισσότερο στους αγρότες, άρα μια συζήτηση σε αυτή την χρονική στιγμή θα γινόταν μόνο για θεσμικά ζητήματα που αφορούν το μέλλον του πρωτογενούς τομέα.
Επιπροσθέτως θα ζητήσουν περισσότερα για τους τομείς της κτηνοτροφίας, της αλιείας και της μελισσοκομίας.
