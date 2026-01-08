«Καρότο και μαστίγιο» από το Μαξίμου για τα αγροτικά μπλόκα: Το παράθυρο διαλόγου και οι εκτιμήσεις Μητσοτάκη

«Δεν συζητάμε τίποτε άλλο για τα οικονομικά, μόνο διαρθρωτικά και τεχνικά θέματα», αναφέρει ανώτερη κυβερνητική πηγή στο protothema - Συνάντηση Χρυσοχοΐδη με τον πρωθυπουργό χθες για τον επικαιροποιημένο αστυνομικό σχεδιασμό που θα δοκιμαστεί σήμερα στην πράξη