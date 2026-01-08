«Καρότο και μαστίγιο» από το Μαξίμου για τα αγροτικά μπλόκα: Το παράθυρο διαλόγου και οι εκτιμήσεις Μητσοτάκη
«Καρότο και μαστίγιο» από το Μαξίμου για τα αγροτικά μπλόκα: Το παράθυρο διαλόγου και οι εκτιμήσεις Μητσοτάκη
«Δεν συζητάμε τίποτε άλλο για τα οικονομικά, μόνο διαρθρωτικά και τεχνικά θέματα», αναφέρει ανώτερη κυβερνητική πηγή στο protothema - Συνάντηση Χρυσοχοΐδη με τον πρωθυπουργό χθες για τον επικαιροποιημένο αστυνομικό σχεδιασμό που θα δοκιμαστεί σήμερα στην πράξη
Η χθεσινή ανακοίνωση από ένα κυβερνητικό κουαρτέτο (Χατζηδάκης, Τσιάρας, Παπαστεργίου, Πετραλιάς) του πακέτου μέτρων για τους αγρότες που περιλαμβάνει μια σειρά θετικών ρυθμίσεων για το ρεύμα, το αγροτικό πετρέλαιο και την αναπλήρωση εισοδήματος δημιουργεί νέα δεδομένα ως προς τη διαχείριση των αγροτικών μπλόκων. Και αυτό γιατί κατά το Μέγαρο Μαξίμου δεν υπάρχει πλέον άλλη ανοχή σε λογικές παρακώλυσης των συγκοινωνιών, αλλά από την άλλη υπάρχει ανοιχτή πόρτα διαλόγου με όσους θέλουν να συζητήσουν. Μια συζήτηση βεβαίως που μπορεί να γίνει μόνο με ανοιχτούς δρόμους, κατά την κυβέρνηση.
Από χθες το μεσημέρι μια σειρά αγροτοσυνδικαλιστών έσπευσαν να επικοινωνήσουν με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, ζητώντας μια συνάντηση και μαζί του και με τον πρωθυπουργό, εκτιμώντας ότι πλέον δεν υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω σκλήρυνση της στάσης τους και διαμορφώνεται ένα περιβάλλον διαλόγου.
Αυτό, όμως, δεν εκφράζει όλα τα μπλόκα και αυτό το αντιλαμβάνονται στην κυβέρνηση, αν και δεν σκοπεύουν να εμφανιστούν… επισπεύδοντες για έναν διάλογο με το σύνολο του αγροτικού κόσμο. «Ό,τι ήταν να δώσουμε δώσαμε, δεν συζητάμε τίποτε άλλο για τα οικονομικά, μόνο διαρθρωτικά και τεχνικά θέματα», αναφέρει ανώτερη κυβερνητική πηγή στο protothema.gr, εκτιμώντας παράλληλα ότι είναι μάλλον απίθανο να γίνει συνάντηση με τον πρωθυπουργό καθώς δεν υπάρχει συνεννόηση στους εκπροσώπους των μπλόκων και από την άλλη ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μπορεί να εμφανίζεται να συναντά πέντε-πέντε μπλόκα. «Μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική», επισημαίνει η ίδια πηγή.
Για τους μεν πρώτους, η απάντηση του Μεγάρου Μαξίμου είναι ότι μπορούν να συναντήσουν τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Κώστα Τσιάρα που γνωρίζουν εις βάθος τα θέματα του πρωτογενούς τομέα. Για τους δεύτερους, χθες έγινε συνάντηση του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη με τον πρωθυπουργό και συζητήθηκε ο επικαιροποιημένος αστυνομικός σχεδιασμός, ο οποίος θα δοκιμαστεί σήμερα στην πράξη. Επίσης, η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να επιβάλλει και διοικητικές κυρώσεις σε όσους επιμένουν στη σκληρή λογική, ενώ χθες ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας απέστειλε εγκύκλιο στους κατά τόπους εισαγγελείς καλώντας τους να κοινού, όποτε το κρίνουν, τις ποινικές διαδικασίες για το αδίκημα της παρακώλυσης συγκοινωνιών.
Βέβαια, στην κυβέρνηση θέλουν να αποφύγουν προβοκάτσιες και σκηνικά ακραίας έντασης. «Άμεσα λοιπόν πρέπει να περάσουμε στην εφαρμογή ενός σχεδίου, πάντοτε επιχειρησιακά ορθού, χωρίς ακρότητες- γιατί το θέμα δεν είναι να «ρίξουμε νερό στο μύλο» της προβοκάτσιας που επενδύει κάποιος - ούτως ώστε να λυθεί αυτή η κατάσταση», ανέφερε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο Mega.
Για τη Νέα Δημοκρατία, η πολιτική ζημία στον αγροτικό κόσμο είναι δεδομένη, ο πρωθυπουργός όμως είναι της άποψης ότι είναι ανατάξιμη συν τω χρόνω και με όπλο τις καλύτερες πληρωμές που θα γίνουν εγκαίρως του χρόνου. Φυσικά, η άσκηση δεν είναι εύκολη και στο Μέγαρο Μαξίμου επιδιώκουν να υπάρξει αποκατάσταση διαύλων με τον αγροτικό κόσμο, με αιχμή και το πακέτο μέτρων που ανακοινώθηκε.
Από την άλλη, κυβερνητικά στελέχη αναγνωρίζουν ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να ικανοποιεί κάθε αίτημα των αγροτών, ούτε να ενδίδει στον παραλογισμό, καθώς αυτό δημιουργεί αντιδράσεις και στον αστικό κόσμο που εν πολλοίς αδυνατεί να κατανοήσει γιατί οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα, παρά το κυβερνητικό πακέτο που απαντά σε πολλά από τα αιτήματα τους.
Από χθες το μεσημέρι μια σειρά αγροτοσυνδικαλιστών έσπευσαν να επικοινωνήσουν με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, ζητώντας μια συνάντηση και μαζί του και με τον πρωθυπουργό, εκτιμώντας ότι πλέον δεν υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω σκλήρυνση της στάσης τους και διαμορφώνεται ένα περιβάλλον διαλόγου.
Αυτό, όμως, δεν εκφράζει όλα τα μπλόκα και αυτό το αντιλαμβάνονται στην κυβέρνηση, αν και δεν σκοπεύουν να εμφανιστούν… επισπεύδοντες για έναν διάλογο με το σύνολο του αγροτικού κόσμο. «Ό,τι ήταν να δώσουμε δώσαμε, δεν συζητάμε τίποτε άλλο για τα οικονομικά, μόνο διαρθρωτικά και τεχνικά θέματα», αναφέρει ανώτερη κυβερνητική πηγή στο protothema.gr, εκτιμώντας παράλληλα ότι είναι μάλλον απίθανο να γίνει συνάντηση με τον πρωθυπουργό καθώς δεν υπάρχει συνεννόηση στους εκπροσώπους των μπλόκων και από την άλλη ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μπορεί να εμφανίζεται να συναντά πέντε-πέντε μπλόκα. «Μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική», επισημαίνει η ίδια πηγή.
Καρότο και μαστίγιοΗ κυβερνητική στρατηγική εκ των πραγμάτων αναπροσαρμόζεται, μετά την εμφάνιση πρόθυμων προς συζήτηση μπλόκων, αλλά και την επιμονή άλλων σε πιο δυναμικές κινητοποιήσεις από σήμερα, στη Θεσσαλία και όχι μόνο. Και θα επιστρατευτεί η μέθοδος «καρότο και μαστίγιο».
Για τους μεν πρώτους, η απάντηση του Μεγάρου Μαξίμου είναι ότι μπορούν να συναντήσουν τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Κώστα Τσιάρα που γνωρίζουν εις βάθος τα θέματα του πρωτογενούς τομέα. Για τους δεύτερους, χθες έγινε συνάντηση του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη με τον πρωθυπουργό και συζητήθηκε ο επικαιροποιημένος αστυνομικός σχεδιασμός, ο οποίος θα δοκιμαστεί σήμερα στην πράξη. Επίσης, η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να επιβάλλει και διοικητικές κυρώσεις σε όσους επιμένουν στη σκληρή λογική, ενώ χθες ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας απέστειλε εγκύκλιο στους κατά τόπους εισαγγελείς καλώντας τους να κοινού, όποτε το κρίνουν, τις ποινικές διαδικασίες για το αδίκημα της παρακώλυσης συγκοινωνιών.
Βέβαια, στην κυβέρνηση θέλουν να αποφύγουν προβοκάτσιες και σκηνικά ακραίας έντασης. «Άμεσα λοιπόν πρέπει να περάσουμε στην εφαρμογή ενός σχεδίου, πάντοτε επιχειρησιακά ορθού, χωρίς ακρότητες- γιατί το θέμα δεν είναι να «ρίξουμε νερό στο μύλο» της προβοκάτσιας που επενδύει κάποιος - ούτως ώστε να λυθεί αυτή η κατάσταση», ανέφερε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο Mega.
Η εκτίμηση για τα μπλόκαΌπως και να έχει, η εκτίμηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ότι εισερχόμαστε στην τελική φάση της κρίσης με τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Αφενός, γιατί οι «σκληροί» θα έρθουν αντιμέτωποι με την πιο δυναμική αστυνομική παρουσία, αφετέρου γιατί σε αρκετές περιπτώσεις τα μπλόκα θα αρχίσουν να φυλλορροούν.
Για τη Νέα Δημοκρατία, η πολιτική ζημία στον αγροτικό κόσμο είναι δεδομένη, ο πρωθυπουργός όμως είναι της άποψης ότι είναι ανατάξιμη συν τω χρόνω και με όπλο τις καλύτερες πληρωμές που θα γίνουν εγκαίρως του χρόνου. Φυσικά, η άσκηση δεν είναι εύκολη και στο Μέγαρο Μαξίμου επιδιώκουν να υπάρξει αποκατάσταση διαύλων με τον αγροτικό κόσμο, με αιχμή και το πακέτο μέτρων που ανακοινώθηκε.
Από την άλλη, κυβερνητικά στελέχη αναγνωρίζουν ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να ικανοποιεί κάθε αίτημα των αγροτών, ούτε να ενδίδει στον παραλογισμό, καθώς αυτό δημιουργεί αντιδράσεις και στον αστικό κόσμο που εν πολλοίς αδυνατεί να κατανοήσει γιατί οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα, παρά το κυβερνητικό πακέτο που απαντά σε πολλά από τα αιτήματα τους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα