Αιχμές Καιρίδη για Γεωργιάδη: Είναι άλλο να είμαστε συγκρατημένοι με τον Τραμπ και άλλο να χειροκροτάμε
Αιχμές για τον Άδωνι Γεωργιάδη και τη στάση του όσον αφορά το θέμα της επέμβασης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα άφησε ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης μιλώντας στον ΣΚΑΪ.
Η πρώτη αιχμή ήρθε με αφορμή τη διαμάχη του υπουργού Υγείας με τον Γιάνη Βαρουφάκη, με τον κ. Καιρίδη να λέει «την είδα αλλά με τον Άδωνι έχω πολλά με τα διεθνή γιατί έχει έρθει και στα δικά μας χωράφια, διαβάζω διάφορες αναρτήσεις».
Στη συνέχεια, δε, σχολίασε με νόημα ότι «ο Άδωνις είναι πολύ καλός υπουργός Υγείας και έχει πολλή δουλειά στην υγεία» προσθέτοντας ότι είναι «πραγματικά αξιοθαύμαστος» για τις αναρτήσεις που κάνει στο Χ.
Όταν, δε, πιέστηκε περισσότερο από τους δημοσιογράφους, είπε «άντε τώρα με προκαλείτε. Άλλο πράγμα να είμαστε συγκρατημένοι στις αντιδράσεις γιατί πάνω από όλα το εθνικό συμφέρον, όμως, ό,τι και να πούμε εμείς λίγο μπορεί να επηρεάσει το διεθνές. Μην έχουμε την ψευδαίσθηση ότι η δική μου φωνή ή του Άδωνι ακούγεται στον Λευκό Οίκο γιατί υπάρχει σε κάποιους ο μεγαλοϊδεατισμός ότι εάν τα πουν, ο Τραμπ θα τα λάβει υπόψη του. Ο Τραμπ δεν αναφέρεται στο διεθνές δίκαιο».
«Άλλο πράγμα να είμαστε συγκρατημένοι και να παίζουμε το παιχνίδι που πρέπει - και βλέπετε ότι όλοι οι Ευρωπαίοι είναι σε δυσκολία - και άλλο να χειροκροτάμε» κατέληξε ο Δημήτρης Καιρίδης.
