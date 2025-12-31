Μετά τις γιορτές θα κριθεί αν η κυβέρνηση πάει για plan A ή plan B με τους αγρότες, διάλογος αλλά και πρόστιμα στο τραπέζι
Κρίσιμος παράγοντας για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης η πανελλαδική σύσκεψη των παραγωγών το μεσημέρι της ερχόμενης Κυριακής στα Μάλγαρα της Θεσσαλονίκης
Η χρονιά που κλείνει σήμερα βρίσκει την κυβέρνηση ακόμα «μπλεγμένη» στη διαχείριση των αγροτικών μπλόκων, καθώς επιμένει σε ένα διαρκές προσκλητήριο διαλόγου, το οποίο όμως οι αγροτοσυνδικαλιστές απορρίπτουν απαντώντας ότι δεν έχουν τις διασφαλίσεις ότι ο διάλογος δεν θα είναι προσχηματικός. Κρίσιμος παράγοντας για το αν το Μέγαρο Μαξίμου θα επιμείνει στο plan A, δηλαδή τον διάλογο με τους αγρότες, ή θα ενεργοποιήσει το plan B που περιλαμβάνει διοικητικά πρόστιμα και μέτρα για τους αγρότες που καταλαμβάνουν δημόσιο χώρο θα είναι η πανελλαδική σύσκεψη των παραγωγών το μεσημέρι της ερχόμενης Κυριακής στα Μάλγαρα της Θεσσαλονίκης.
Προ των πυλών είναι ένα δίστρατο. Είτε οι αγρότες θα ρίξουν και αυτοί νερό στο κρασί τους και θα δρομολογηθεί κάποιου είδους διάλογος με την κυβέρνηση, είτε θα περάσει η γραμμή των «σκληρών» για περαιτέρω κλιμάκωση και η κυβέρνηση δεν θα έχει άλλη επιλογή παρά να προχωρήσει και αυτή με διαφορετική νοοτροπία. Είναι κάτι που κυβερνητικά στελέχη ξεκαθαρίζουν ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν επιθυμεί, παρά τις σχετικές εισηγήσεις συνεργατών του στον «πρωινό καφέ», μπορεί όμως να μην υπάρχει πλέον άλλη επιλογή, εφόσον οι αγρότες παίξουν ξανά το χαρτί της κλιμάκωσης.
Δύο κεντρικοί υπουργοί κατέστησαν χθες σαφές πώς μπορεί η κυβέρνηση να αντιδράσει με τρόπο διαφορετικό εν σχέσει με σήμερα. Ο μεν υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης (ΣΚΑΪ) ομολόγησε μεν ότι η κυβέρνηση επέλεξε να μην ασκήσει τη νόμιμη βία απέναντι σε παράνομες πράξεις, όπως η κατάληψη δρόμων, ξεκαθάρισε όμως ότι «υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής του νόμου, μια σειρά από διατάξεις ή μπορεί να εκπονηθούν καινούριες διατάξεις». «Το plan b θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα έχει να κάνει με περισσότερες κυρώσεις και επιπτώσεις για αυτούς, οι οποίοι ενώ τους ζητείται διάλογος σε βάρος όλων των αγροτών, αρνούνται τον διάλογο», υπογράμμισε με τη σειρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης (parapolitika.gr) και ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν είναι μόνο των αγροτών, αλλά και όσων ταλαιπωρούνται για να ταξιδέψουν.
Η επιλογή των διοικητικών προστίμων στους ιδιοκτήτες των τρακτέρ είναι πάνω στο τραπέζι, καθώς όπως έγραψε από χθες το protothema.gr έχουν ταυτοποιηθεί άπαντες, ακόμα και αν έχουν αφαιρέσει τις πινακίδες τους. «Δεν είμαστε ακόμη εκεί, αλλά οι εναλλακτικές στο συρτάρι της κυβέρνησης υπάρχουν, εφόσον παρατείνεται το φαινόμενο», αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.
Παράλληλα κυβερνητικά στελέχη, αλλά και βουλευτές της ΝΔ που βλέπουν αγρότες να επισκέπτονται τα βουλευτικά τους γραφεία με άχυρα και κοπριές αρχίζουν να μιλούν πιο ανοιχτά για ορισμένους αδιάλλακτους αγροτοσυνδικαλιστές και να τους αποδίδουν πολιτική σκοπιμότητα.
«Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δίκαια και λογικά αιτήματα, με τους οποίους είμαστε μαζί τους. Μαζί με αυτούς όμως έχουν παρεισφρήσει και διάφοροι, των οποίων το πάρτυ έχει τελειώσει», λένε κυβερνητικές πηγές. Η βουλευτής Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα κατέβηκε από το γραφείο της και συνομίλησε με αγρότες που ήρθαν στην πόρτα της, καλώντας τους να πάνε σε διάλογο. Και ο Ευριπίδης Στυλιανίδης που αρκετές φορές έχει θέσει ζητήματα αγροτών στην κεντρική κυβέρνηση άφησε αιχμές για αγροτοσυνδικαλιστές που πρόσκεινται στα κόμματα της Αριστεράς, στην Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, αλλά και στην Αφροδίτη Λατινοπούλου, αποδίδοντας σε αυτούς την ευθύνη για τον ακτιβισμό στο πολιτικό του γραφείο στην Κομοτηνή.
Τα μηνύματα Χρυσοχοϊδη και Μαρινάκη
Πυρά στους αδιάλλακτους
