Τσίπρας στην εκδήλωση Unmute Now: Στο Θησείο την άλλη Τρίτη ανοίγουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες
«Οργανώστε ένα κίνημα για την υπεράσπιση του δικαιώματος των νέων να πάνε στην κάλπη όποτε κι αν γίνουν οι εκλογές» το μήνυμα του στην εκδήλωση
Με κεντρικό μήνυμα ότι η νέα γενιά έχει φωνή και θέλει να ακουστεί, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η εκδήλωση Unmute Now.
Στόχος της εκδήλωσης ήταν να ανοίξει η συζήτηση για τα προβλήματα, τις αγωνίες και τις διεκδικήσεις των νέων. Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσε και ο Αλέξης Τσίπρας ο οποίος έδωσε ραντεβού με τους νέους την ερχόμενη τρίτη στην Πλατεία Θησείου στις 8.00 το βράδυ. «Εκεί θα ανοίξουμε τα πανιά μας για νέους ορίζοντες» είπε χαρακτηριστικά αναφερόμενος στην ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης Unmute Now μίλησαν 16 νέοι από διάφορες περιοχές της χώρας που περιέγραψαν τα προβλήματα που αντιμετώπισαν για τις σπουδές τους αλλά και στα πρώτα τους βήματα στην αγορά εργασίας.
«Η δική σας γενιά γεννήθηκε στην ψηφιακή εποχή. Εγώ πήρα κινητό στα χέρια μου στα 24 και smartphone στα 34», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας περιγράφοντας το χάσμα που υπάρχει με τους νέους, επισημαίνοντας παράλληλα τρεις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν: τη ραγδαία τεχνολογική αλλαγή, τη συσσώρευση κοινωνικών ανισοτήτων και την κλιματική κρίση.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα της εργασίας και της φοιτητικής ζωής, σημειώνοντας ότι σήμερα πολύ περισσότεροι νέοι αναγκάζονται να εργάζονται παράλληλα με τις σπουδές τους, χωρίς –όπως είπε– να υπάρχει η απαραίτητη μέριμνα από τα πανεπιστήμια.
«Αντί να βρεθεί μια φόρμουλα για να διευκολυνθούν όσοι σπουδάζουν και εργάζονται, αυτό που επιχειρήθηκε ήταν να τιμωρηθούν οι “αιώνιοι φοιτητές”», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο πρώην πρωθυπουργός στάθηκε επίσης στο στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι νέοι, αλλά και στο ζήτημα των Πανελλαδικών εξετάσεων, κάνοντας λόγο για ένα σύστημα που παραμένει αμετάβλητο εδώ και δεκαετίες.
«Η πολιτεία δεν κατάφερε εδώ και 62 χρόνια να βρει ένα σύστημα πιο φιλικό για τον άνθρωπο από τις Πανελλαδικές εξετάσεις. Δεν μπόρεσε να το βρει γιατί θεωρείται το πιο αδιάβλητο», σημείωσε .
Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει μια διαφορετική προοπτική για τους νέους ανθρώπους στα ζητήματα της στέγης, των εργασιακών συνθηκών και της εκπαίδευσης, ενώ κάλεσε τους νέους να συμμετέχουν ενεργά στα κοινά.
«Οργανώστε ένα κίνημα για την υπεράσπιση του δικαιώματος των νέων να πάνε στην κάλπη όποτε κι αν γίνουν οι εκλογές», ανέφερε, δίνοντας παράλληλα νέο ραντεβού την ερχόμενη Τρίτη στις 8 το βράδυ στην Πλατεία Θησείου.
