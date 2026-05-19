Ο Τσίπρας στο Θησείο, ο ΣΥΡΙΖΑ στην Παλλήνη, το μέτωπο του Πολάκη και στη μέση οι... αιτήσεις για το νέο κόμμα
Με φόντο την Ακρόπολη και με μια εικόνα που θα παραπέμπει ευθέως σε προεκλογική ομιλία, την επόμενη Τρίτη στις 8 το βράδυ, ο Τσίπρας θα ανακοινώσει την ίδρυση του κόμματός του, παρουσιάζοντας το όνομα και το έμβλημα του νέου φορέα
Αυξάνονται μέρα με την μέρα τα επίπεδα αμηχανίας στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καθώς η Κουμουνδούρου θα αναγκαστεί σε μία εβδομάδα ακριβώς να αντιμετωπίσει μετωπικά το κόμμα Τσίπρα, με τον πρώην πρωθυπουργό να προετοιμάζει μεγάλη ανοιχτή εκδήλωση στις 26 του μήνα, στο Θησείο.
Με φόντο την Ακρόπολη και με μια εικόνα που θα παραπέμπει ευθέως σε προεκλογική ομιλία, την επόμενη Τρίτη στις 8 το βράδυ, ο πρώην πρωθυπουργός θα ανακοινώνει την ίδρυση του κόμματός του, παρουσιάζοντας ακόμη το όνομα και το έμβλημα του νέου φορέα.
Ήδη, συμμετέχοντας χθες στην εκδήλωση “Unmute Now” με νεολαίους της Αθήνας, ο Αλέξης Τσίπρας έστειλε μήνυμα συσπείρωσης και ετοιμότητας στο ακροατήριό του, λέγοντας για το Θησείο πως «εκεί θα ανοίξουμε τα πανιά μας για νέους ορίζοντες», ενώ κάλεσε την νέα γενιά να βρεθεί στην πρώτη γραμμή, σημειώνοντας πως “οργανώστε ένα κίνημα για την υπεράσπιση του δικαιώματος των νέων να πάνε στην κάλπη όποτε κι αν γίνουν οι εκλογές”.
Μέχρι τότε, ωστόσο, και με δεδομένη την κινητικότητα στο χώρο, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έσπευσαν χθες να υποστηρίξουν δημόσια τον βουλευτή Χανίων, Παύλο Πολάκη, καθώς Δημήτρης Παπαδημούλης, Χριστόφορος Βερναρδάκης, Ρένα Δούρου και άλλοι τοποθετήθηκαν κατά της διαγραφής του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, σε μια στιγμή οριακή για το μέλλον του κόμματος και την τυχόν μετεξέλιξή του.
Ήδη, το γεγονός ότι η ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ εντείνεται, με την Ελένη Αυλωνίτου να παραιτείται χθες, για να οδεύσει προς το κόμμα Τσίπρα, στέλνει μηνύματα προς την Κουμουνδούρου, η οποία επιχειρεί να ακροβατήσει ανάμεσα στην “συντεταγμένη” στάση στην προοπτική προοδευτικών συνεργασιών και το κύμα φυγής που εξελίσσεται τις τελευταίες ημέρες.
Απλά μέλη και αιτήσειςΑν και στις προθέσεις του επιτελείου του πρώην πρωθυπουργού είναι οι μεταγραφές προς τον νέο φορέα να εξελιχθούν σταδιακά, αργά και κατά μόνας, εντούτοις ο όγκος των στελεχών που θέλουν να μετακινηθούν προς το κόμμα Τσίπρα αυξάνεται μέρα με την μέρα.
Παρότι όσοι προσέλθουν στο νέο κόμμα, θα πρέπει να εγγραφούν στα πλαίσια της διαδικασίας που θα ανοίξει με την ανακοίνωση του νέου φορέα, συμμετέχοντας στο νέο εγχείρημα ως απλά μέλη, εντούτοις ο πληθωρισμός στελεχών και βουλευτών προερχόμενων από τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ενέχει τον κίνδυνο της συγκρότησης ενός “ΣΥΡΙΖΑ +” στα μάτια των προοδευτικών ψηφοφόρων, σενάριο που μάλλον η Αμαλίας ξορκίζει.
Υπέρ Τσίπρα και ο ΠολάκηςΗ κοινωνική πίεση, ωστόσο, από την εκλογική βάση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, που επιθυμεί στην συντριπτική πλειοψηφία της το κόμμα Τσίπρα, παρασύρει και τα κορυφαία στελέχη, με τον Παύλο Πολάκη να τίθεται χθες στην Παλλήνη υπέρ των προοδευτικών συνεργασιών, χωρίς να αποκλείει και εκείνος την συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα.
Αν και διαγραφείς από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, ο κ. Πολάκης έδωσε το παρών χθες σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στην Ανατολική Αττική, προτείνοντας την συμπόρευση της αριστερής αντιπολίτευσης, με ενιαίο μέτωπο από το «προοδευτικό ΠΑΣΟΚ» μέχρι το «ετοιμαζόμενο κόμμα Τσίπρα» και από τη Νέα Αριστερά ως την Πλεύση και την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, με στόχο το “να ρίξουμε τον Μητσοτάκη”.
Πριν την τοποθέτησή του, μιλώντας στη Βουλή ο ίδιος δήλωσε ότι “ανεξάρτητος βουλευτής ο Πολάκης, είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Εγώ ήμουν είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ και μετά τις 26 του μήνα”, τόνισε.
Πάντως, η παρουσία του Παύλου Πολάκη χθες στην εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στην Παλλήνη πυροδότησε με τη σειρά της και εξελίξεις, αφού ο πρώην Ευρωβουλευτής, Πέτρος Κόκκαλης, που ήταν μεταξύ των ομιλητών επέλεξε αντί του Παύλου Πολάκη, που γνωστοποιήθηκε ότι θα παραστεί στην εκδήλωση, να μεταβεί στον πολυχώρο Κλακάζ, ακούγοντας τους νεολαίους πλάι στον Αλέξη Τσίπρα.
