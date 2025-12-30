Μαρινάκης για αγρότες: Δεν πρέπει να φτάσουμε στο plan b, κυρώσεις και δικαστική παρέμβαση αν συνεχιστούν τα μπλόκα

«Δεν υπάρχουν συγγενείς θυμάτων δύο ταχυτήτων» είπε για την κριτική της Μαρίας Καρυστιανού για τους ελέγχους της ΑΑΔΕ - Τι λέει για τον στόχο της αυτοδυναμίας, το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών και τα πιθανά υπό δημιουργία κόμματα