Γεραπετρίτης για Τουρκία: Το «έτσι θέλω» δεν είναι ένδειξη ισχύος, αλλά αδυναμίας
Γεραπετρίτης για Τουρκία: Το «έτσι θέλω» δεν είναι ένδειξη ισχύος, αλλά αδυναμίας
«Υπεύθυνη κυβέρνηση είναι εκείνη που στο τέλος της ημέρας διαχειρίζεται την κατάσταση προς όφελος των λαών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών μιλώντας σε συνέδριο του Κύκλος Ιδεών
Στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στις θέσεις της Ελλάδας για την υφαλοκρηπίδα και την αποκλειστική οικονομική ζώνη, αλλά και στην κριτική που ασκείται στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε συνέδριο του Κύκλος Ιδεών.
Αναφερόμενος στην Τουρκία, ο υπουργός σημείωσε πως «εάν η Τουρκία θεωρήσει ότι είναι η στιγμή να επαναφέρει θέσεις τις οποίες είχε εκφράσει στο παρελθόν ή ακόμη και να φέρει καινούργιες θέσεις», αυτό θα είναι «αντιπαραγωγικό», προσθέτοντας ότι «η Ελλάδα έχει τα μέσα να τα δει, να το διαχειριστεί και προληπτικά και κατασταλτικά». Όπως είπε, «το έτσι θέλω δεν είναι ένδειξη ισχύος αλλά ένδειξη αδυναμίας».
Παράλληλα, εκτίμησε ότι «πιθανόν ήταν στο σχεδιασμό της Τουρκίας να αποτυπωθεί σε ένα εσωτερικό κανονιστικό κείμενο μία θεωρία που ανατρέχει πέντε τελευταία χρόνια», τονίζοντας ότι πολλές φορές οι κυβερνήσεις αναγκάζονται να λειτουργούν υπό πίεση. «Υπεύθυνη κυβέρνηση είναι εκείνη η οποία στο τέλος της ημέρας είναι εκείνη η οποία διαχειρίζεται την κατάσταση προς όφελος των λαών», ανέφερε.
Όπως είπε, κάθε φορά που η Ελλάδα προσπάθησε να συντηρήσει μια κατάσταση «με την ελπίδα ότι θα υπάρχει υποβάθμιση», βρέθηκε σε χειρότερη θέση, προσθέτοντας ότι «χρειάζεται μία γνήσια ενεργητική πολιτική» και ότι αυτή η πολιτική υπήρξε την τελευταία τριετία.
Όπως εξήγησε, ο λόγος που δεν έχει καταστεί δυνατό να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση είναι ότι η θέση της ελληνικής πολιτείας είναι πως συζητείται μόνο το θέμα της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. «Δεν συζητούμε κανένα άλλο ζήτημα το οποίο ανάγεται στην κυριαρχία της χώρας», τόνισε.
Όπως είπε, χώρες που παραδοσιακά διέθεταν μεγάλη ανθεκτικότητα σήμερα «υποφέρουν», ενώ η Ελλάδα «βγαίνει κερδισμένη», «ενισχυμένη» και με «μεγαλύτερο διπλωματικό αποτύπωμα».
Σε ό,τι αφορά την εσωκομματική κριτική, σημείωσε ότι σέβεται την άποψη όλων και ότι η ελεύθερη έκφραση αποτελεί στοιχείο της δημοκρατίας, προσθέτοντας ωστόσο ότι «από το να εκφράζουμε την άποψή μας έως να επιτιθέμεθα σε κεντρικές επιλογές της κυβέρνησης με την οποία υποτίθεται ότι υπάρχει μία σοβαρή απόσταση».
Αναφερόμενος στην Τουρκία, ο υπουργός σημείωσε πως «εάν η Τουρκία θεωρήσει ότι είναι η στιγμή να επαναφέρει θέσεις τις οποίες είχε εκφράσει στο παρελθόν ή ακόμη και να φέρει καινούργιες θέσεις», αυτό θα είναι «αντιπαραγωγικό», προσθέτοντας ότι «η Ελλάδα έχει τα μέσα να τα δει, να το διαχειριστεί και προληπτικά και κατασταλτικά». Όπως είπε, «το έτσι θέλω δεν είναι ένδειξη ισχύος αλλά ένδειξη αδυναμίας».
Παράλληλα, εκτίμησε ότι «πιθανόν ήταν στο σχεδιασμό της Τουρκίας να αποτυπωθεί σε ένα εσωτερικό κανονιστικό κείμενο μία θεωρία που ανατρέχει πέντε τελευταία χρόνια», τονίζοντας ότι πολλές φορές οι κυβερνήσεις αναγκάζονται να λειτουργούν υπό πίεση. «Υπεύθυνη κυβέρνηση είναι εκείνη η οποία στο τέλος της ημέρας είναι εκείνη η οποία διαχειρίζεται την κατάσταση προς όφελος των λαών», ανέφερε.
«Ήρεμα νερά δεν σημαίνει αδράνεια»Ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ακόμη ότι «ήρεμα νερά δεν σημαίνει αδράνεια», σημειώνοντας πως, έχοντας μελετήσει την ελληνική πολιτική ιστορία, θεωρεί ότι «η αδράνεια είναι οπισθοδρόμηση».
Όπως είπε, κάθε φορά που η Ελλάδα προσπάθησε να συντηρήσει μια κατάσταση «με την ελπίδα ότι θα υπάρχει υποβάθμιση», βρέθηκε σε χειρότερη θέση, προσθέτοντας ότι «χρειάζεται μία γνήσια ενεργητική πολιτική» και ότι αυτή η πολιτική υπήρξε την τελευταία τριετία.
«Δεν συζητούμε ζητήματα που ανάγονται στην κυριαρχία»Ο Γιώργος Γεραπετρίτης ανέφερε επίσης ότι Ελλάδα και Τουρκία δεν βρίσκονται σε φάση συζήτησης για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης.
Όπως εξήγησε, ο λόγος που δεν έχει καταστεί δυνατό να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση είναι ότι η θέση της ελληνικής πολιτείας είναι πως συζητείται μόνο το θέμα της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. «Δεν συζητούμε κανένα άλλο ζήτημα το οποίο ανάγεται στην κυριαρχία της χώρας», τόνισε.
Οι αιχμές για την κριτική στο εσωτερικό της Νέας ΔημοκρατίαςΟ υπουργός αναφέρθηκε και στην κριτική που ασκείται στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν τη σημασία μίας «συνεπούς, σοβαρής και υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής», ιδιαίτερα σε περιόδους μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων.
Όπως είπε, χώρες που παραδοσιακά διέθεταν μεγάλη ανθεκτικότητα σήμερα «υποφέρουν», ενώ η Ελλάδα «βγαίνει κερδισμένη», «ενισχυμένη» και με «μεγαλύτερο διπλωματικό αποτύπωμα».
Σε ό,τι αφορά την εσωκομματική κριτική, σημείωσε ότι σέβεται την άποψη όλων και ότι η ελεύθερη έκφραση αποτελεί στοιχείο της δημοκρατίας, προσθέτοντας ωστόσο ότι «από το να εκφράζουμε την άποψή μας έως να επιτιθέμεθα σε κεντρικές επιλογές της κυβέρνησης με την οποία υποτίθεται ότι υπάρχει μία σοβαρή απόσταση».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα