Η σχέση της χώρας με τον ηλεκτρισμό, την τεχνολογία και τη μετάβαση στη σημερινή εποχή της βιωσιμότητας και της ανακύκλωσης
Κίνα: Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από καταρρακτώδεις βροχές
Κίνα: Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από καταρρακτώδεις βροχές
Σχολεία και επιχειρήσεις έκλεισαν, δρομολόγια μέσων μεταφοράς ανεστάλησαν και οι αρχές απομάκρυναν κατοίκους από αρκετές περιοχές
Καταρρακτώδεις βροχές στη νότια και κεντρική Κίνα προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες σήμερα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 10 άνθρωποι, να κλείσουν σχολεία και επιχειρήσεις και να δημιουργηθούν προβλήματα στις μετακινήσεις και την ηλεκτροδότηση, σύμφωνα με τις αρχές.
Η μετεωρολογική υπηρεσία της Κίνας ανακοίνωσε ότι διάφορες περιοχές, που βρίσκονται μεταξύ άλλων στην Τζιανγκσί, την Ανχούι, τη Χουμπέι και τη Γκουανγκσί, αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο καταστροφών λόγω των βροχοπτώσεων, όπως κατολισθήσεις και πλημμύρες.
Πολλοί κάτοικοι στην Τζινγκτζόου, στην κεντρική επαρχία Χουμπέι, είδαν το νερό να τους φθάνει μέχρι τα γόνατα και μπορούσαν ακόμα και να πιάσουν ψάρια που κολυμπούσαν στους δρόμους, σύμφωνα με εικόνες που αναρτήθηκαν στην κινεζική πλατφόρμα βίντεο Douyin.
Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν φορτηγάκι με 15 επιβαίνοντες έπεσε σε πλημμυρισμένο ποταμό στην επαρχία Γκουανγκσί, στη νοτιοδυτική Κίνα, εν μέσω έντονης βροχόπτωσης, όπως μετέδωσε σήμερα το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο CCTV.
Σε ξεχωριστά περιστατικά, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ξαφνικές πλημμύρες σε χωριό στη Χουμπέι, ενώ ένας ακόμα σκοτώθηκε στη νότια επαρχία Χουνάν, σύμφωνα με το CCTV.
Σχολεία και επιχειρήσεις έκλεισαν, δρομολόγια μέσων μεταφοράς ανεστάλησαν και οι αρχές απομάκρυναν τους κατοίκους σε κάποιες περιοχές της Χουμπέι και της Χουνάν, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Το Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο της Κίνας δήλωσε ότι η κακοκαιρία σταδιακά θα μετακινηθεί προς τα ανατολικά και τα νότια τις επόμενες δύο ημέρες.
Η μετεωρολογική υπηρεσία της Κίνας ανακοίνωσε ότι διάφορες περιοχές, που βρίσκονται μεταξύ άλλων στην Τζιανγκσί, την Ανχούι, τη Χουμπέι και τη Γκουανγκσί, αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο καταστροφών λόγω των βροχοπτώσεων, όπως κατολισθήσεις και πλημμύρες.
Πολλοί κάτοικοι στην Τζινγκτζόου, στην κεντρική επαρχία Χουμπέι, είδαν το νερό να τους φθάνει μέχρι τα γόνατα και μπορούσαν ακόμα και να πιάσουν ψάρια που κολυμπούσαν στους δρόμους, σύμφωνα με εικόνες που αναρτήθηκαν στην κινεζική πλατφόρμα βίντεο Douyin.
Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν φορτηγάκι με 15 επιβαίνοντες έπεσε σε πλημμυρισμένο ποταμό στην επαρχία Γκουανγκσί, στη νοτιοδυτική Κίνα, εν μέσω έντονης βροχόπτωσης, όπως μετέδωσε σήμερα το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο CCTV.
Shimen County in China's Hunan Province issued a rainstorm red warning this morning. Past 6h rainfall hit ~165mm in Hupingshan & Suojie towns. With another 50mm+ expected, floods have trapped residents and submerged homes. pic.twitter.com/HmfZioF6mm— Shanghai Daily (@shanghaidaily) May 18, 2026
Σε ξεχωριστά περιστατικά, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ξαφνικές πλημμύρες σε χωριό στη Χουμπέι, ενώ ένας ακόμα σκοτώθηκε στη νότια επαρχία Χουνάν, σύμφωνα με το CCTV.
Σχολεία και επιχειρήσεις έκλεισαν, δρομολόγια μέσων μεταφοράς ανεστάλησαν και οι αρχές απομάκρυναν τους κατοίκους σε κάποιες περιοχές της Χουμπέι και της Χουνάν, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Το Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο της Κίνας δήλωσε ότι η κακοκαιρία σταδιακά θα μετακινηθεί προς τα ανατολικά και τα νότια τις επόμενες δύο ημέρες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα