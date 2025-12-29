Δούκας: Να γίνουν προκριματικές εκλογές για τους υποψήφιους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ

Σε συνέντευξή του ο Δήμαρχος Αθηναίων άφησε αιχμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, ενώ μίλησε για το Συνέδριο, τη λειτουργία του ΠΑΣΟΚ και το διάλογο με την κεντροαριστερά





«Αυτόνομη πορεία δε σημαίνει "κλείνομαι στο καβούκι μου"», τονίζει ο Δήμαρχος Αθηναίων αφήνοντας αιχμές εναντίον της ηγεσίας και ζητώντας το ΠΑΣΟΚ να είναι ένα ανοιχτό κόμμα και πιο συμμετοχικό.





Να συγκροτηθεί η Επιτροπή ψηφοδελτίων Παράλληλα, ο Χάρης Δούκας προτείνει να συγκροτηθεί η Επιτροπή ψηφοδελτίων και μάλιστα να γίνουν προκριματικές εκλογές για τους υποψήφιους βουλευτές, ενώ επιμένει στην πρότασή του να υπάρξει ψήφισμα στο Συνέδριο ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα κάνει μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.







«Όσο αφήνουμε τα θέματα στο φλου, τόσο δημιουργούνται ζητήματα», λέει ο Δήμαρχος Αθηναίων και συμπληρώνει ότι «θα πάμε κεντροαριστερά φυσικά, ΠΑΣΟΚ είμαστε».



Κλείσιμο

Υπέρ ανοιχτού πολιτικού Συνεδρίου Ο κ. Δούκας τάσσεται υπέρ ενός ανοιχτού πολιτικού Συνεδρίου «γιατί αλλιώς θα μπούμε σε μια αντιπαράθεση μηχανισμών και θα βγούμε από το Συνέδριο "μαχαιρωμένοι"».



Όσον αφορά στο διάλογο επαναλαμβάνει ότι μπορεί να γίνει παραδείγματος χάρη για τη συνταγματική αναθεώρηση και με τον κ. Φάμελλο και με άλλες προοδευτικές δυνάμεις. «Δεν ξέρω αν θα κάνει κόμμα ο κ. Τσίπρας, αν θέλει να συμμετάσχει στο διάλογο με το ΠΑΣΟΚ, να συμμετάσχει», σημειώνει.



Για τα αγροτικά μπλόκα και τη συνέντευξη Κυριάκου Μητσοτάκη «Νομίζω ότι είναι θλιβερή και επικίνδυνη η προσέγγιση του πρωθυπουργού. Θλιβερή γιατί δεν άκουσα λύσεις. Και επικίνδυνη γιατί δημιουργείται κοινωνικός αυτοματισμός. Προσπαθεί να στρέψει τη μια κοινωνική ομάδα απέναντι στην άλλη και νομίζω ότι βάζει απέναντί του και αγρότες της Νέας Δημοκρατίας, γιατί με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ο ίδιος έχει τρομακτική ευθύνη για ό,τι έχει συμβεί, δεν τους κάλεσε σε διάλογο», τόνισε ο κ Δούκας και πρόσθσε:



Με αιχμές προς το Νίκο Ανδρουλάκη , αλλά και με προτάσεις εν’ όψει του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ επιχειρεί ο Χάρης Δούκας να περιγράψει τα αναγκαία βήματα για την υπέρβαση της «ακούνητης βελόνας» στις δημοσκοπήσεις.«Αυτόνομη πορεία δε σημαίνει "κλείνομαι στο καβούκι μου"», τονίζει ο Δήμαρχος Αθηναίων αφήνοντας αιχμές εναντίον της ηγεσίας και ζητώντας το ΠΑΣΟΚ να είναι ένα ανοιχτό κόμμα και πιο συμμετοχικό.Παράλληλα, ο Χάρης Δούκας προτείνει να συγκροτηθεί η Επιτροπή ψηφοδελτίων και μάλιστα να γίνουν προκριματικές εκλογές για τους υποψήφιους βουλευτές, ενώ επιμένει στην πρότασή του να υπάρξει ψήφισμα στο Συνέδριο ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα κάνει μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.Με συνέντευξή του απόψε στο Action 24 το κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι «δεν έχουμε καταφέρει να πείσουμε ότι είμαστε μια ξεκάθαρη πρόταση» και προσθέτει ότι γι αυτό πρέπει να κατατεθούν οι προτάσεις στο Συνέδριο, «ο καθένας να βάλει το λιθαράκι του» και να υπάρξει ψήφισμα –εφ' όσον επικρατήσει βέβαια η άποψή του- ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία.«Όσο αφήνουμε τα θέματα στο φλου, τόσο δημιουργούνται ζητήματα», λέει ο Δήμαρχος Αθηναίων και συμπληρώνει ότι «θα πάμε κεντροαριστερά φυσικά, ΠΑΣΟΚ είμαστε».Ο κ. Δούκας τάσσεται υπέρ ενός ανοιχτού πολιτικού Συνεδρίου «γιατί αλλιώς θα μπούμε σε μια αντιπαράθεση μηχανισμών και θα βγούμε από το Συνέδριο "μαχαιρωμένοι"».Όσον αφορά στο διάλογο επαναλαμβάνει ότι μπορεί να γίνει παραδείγματος χάρη για τη συνταγματική αναθεώρηση και με τον κ. Φάμελλο και με άλλες προοδευτικές δυνάμεις. «Δεν ξέρω αν θα κάνει κόμμα ο κ. Τσίπρας, αν θέλει να συμμετάσχει στο διάλογο με το ΠΑΣΟΚ, να συμμετάσχει», σημειώνει.«Νομίζω ότι είναι θλιβερή και επικίνδυνη η προσέγγιση του πρωθυπουργού. Θλιβερή γιατί δεν άκουσα λύσεις. Και επικίνδυνη γιατί δημιουργείται κοινωνικός αυτοματισμός. Προσπαθεί να στρέψει τη μια κοινωνική ομάδα απέναντι στην άλλη και νομίζω ότι βάζει απέναντί του και αγρότες της Νέας Δημοκρατίας, γιατί με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ο ίδιος έχει τρομακτική ευθύνη για ό,τι έχει συμβεί, δεν τους κάλεσε σε διάλογο», τόνισε ο κ Δούκας και πρόσθσε:

«Διχάζει χωρίς να προτείνει κάτι συγκεκριμένο και νομίζω ότι αυτός είναι και ο λόγος που και εμείς ζητάμε προοδευτική αλλαγή, γιατί συνολικά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να λύσει κανένα πρόβλημα και ο πρωτογενής τομέας έχει πρόβλημα πια επιβίωσης».



Για το πολιτικο τοπίο «Είναι ένα απολύτως ρευστοποιημένο πολιτικό περιβάλλον. Πολλά κόμματα αναβοκατεβαίνουν με απίστευτο τρόπο, ανάλογα με την συγκυρία. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μία κρίση υποβάθρου. Κρίση εμπιστοσύνης, κρίση δημοκρατίας, κρίση θεσμών. Η μεταπολίτευση στήθηκε σε δύο βασικούς πυλώνες. Πρώτον, συμμετοχή και δημοκρατία. Συμμετέχουμε, αισθανόμαστε τι συνδυαμορφώνουμε. Και δεύτερον, ότι συμμετέχουμε και εμείς στον πλούτο. Ότι δηλαδή αυξάνεται το βιοτικό μας επίπεδο. Σήμερα λοιπόν ο κόσμος αισθάνεται ότι δεν συμμετέχει και ότι το βιοτικό του επίπεδο συνέχεια υποβαθμίζεται σε ένα σπιράλ θανάτου», επισήμανε ο Δήμαρχος Αθηναίων.



Για το ΠΑΣΟΚ «Πρέπει να σκεφτούμε έξω από το κουτί και να προσπαθήσουμε να βάλουμε πραγματικά ερωτήματα και να απαντάμε με ευθύ τρόπο. Και έχω κάνει συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις. Έχω πει πρώτον ότι πρέπει να αποφασίσουμε ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε. Δεν μπορούμε να πάμε με έναν πρωθυπουργό προσπαθεί να στρέψει τη μια κοινωνική ομάδα εναντίον της άλλης. Δεν θέλουμε να συγκυβερνήσουμε τη Νέα Δημοκρατία και δεν πρέπει να συγκυβερνήσουμε. Και νούμερο δύο: Πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις με την κοινωνία και για αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε μια δικιά μας πρωτοβουλία, έναν ανοιχτό διάλογο με την κοινωνία, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα κόμμα ανοιχτό, προοδευτικό και συμμετοχικό», είπε στην αρχική του τοποθέτηση ο Χάρης Δούκας.



«Το βασικό πρόβλημα είναι ότι δεν πρέπει να παράγουμε εσωστρέφεια, αλλά πρέπει να λέμε συγκεκριμένες πολιτικές παρεμβάσεις που θα είναι σε μία κατεύθυνση προόδου.



Παράδειγμα νούμερο ένα: Θέλουμε ένα ΠΑΣΟΚ που να είναι συμμετοχικό και όχι κλειστό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αισθάνεται η βάση μας ότι συμμετέχει και διαμορφώνει. Ένα άλλο παράδειγμα: Θα μπορούσαμε για να ενεργοποιήσουμε και να ενισχύσουμε τη συμμετοχή, να πούμε ότι τα ψηφοδέλτια, τα οποία διαβάζω ότι φτιάχνονται. Πρέπει να υπάρξει μία επιτροπή ψηφοδελτίων, πάντα έτσι γινόταν. Και πρόταση: να γίνουν προκριματικές εκλογές. Και έτσι να σχηματίσουμε από τη βάση τα ψηφοδέλτιά μας. Βεβαίωση θα είναι μέσα οι βουλευτές, είναι αυτονόητο. Και έτσι δίνουμε μία εικόνα ανοιχτού κόμματος, συμμετοχικού.



Είναι προφανές ότι δεν έχουμε καταφέρει να πείσουμε ότι είμαστε μία ξεκάθαρη επιλογή για την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου. Πρώτον, πρέπει να πούμε με ποιους θα πάμε και με ποιους θα αφήσουμε. Δεν θα πάμε με την Νέα Δημοκρατία θα πάμε με όποιους θέλουν μία προοδευτική αλλαγή. Δύο, να αισθανθεί ο κόσμος ότι συμμετέχει, ότι σε ένα συνέδριο αποφασίζει την πορεία του κόμματος.



Χαίρομαι που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ λέει όχι σε συγκυβέρνηση με ΝΔ. Αφού λοιπόν το λέει, να μπει ψήφισμα στο συνέδριο, να το ψηφίσουμε όλοι. Σε μία διαδικασία ταυτοτική για το ΠΑΣΟΚ. Ποια θα είναι η κατεύθυνση, ποιες θα είναι οι συμμαχίες, πώς θα προχωρήσουμε μπροστά.



Όσο αφήνουμε τα πράγματα ανοιχτά και στο φλου, υπάρχουν κίνδυνοι. Όσο τα απαντάμε, και νομίζω όλοι μας θα δεθούμε μέσα από μία συλλογική απόφαση. Αν σε ένα συνέδριο όλα τα μέλη αποφασίσουν συλλογικά κάτι, ανεξαρτήτων των προσωπικών απόψεων, θα το τηρήσουμε. Αυτή είναι μία πρόταση δικιά μου, αν υπάρχει άλλη πρόταση, αυτό που θα αποφασίσει το συνέδριο θα είναι και η πορεία.



Είμαστε ΠΑΣΟΚ, η κατεύθυνση πρέπει να είναι κεντροαριστερή. Το ΠΑΣΟΚ συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία σε άλλες συνθήκες, σε χρεοκοπία.



Υπάρχει απόφαση συνεδρίου συλλογική για αυτόνομη πορεία. Δεν σημαίνει αυτό απομόνωση και περιχαράκωση. Σημαίνει διάλογος, με όσους θεωρούν ότι χρειάζεται προοδευτική αλλαγή και θέλουν να συμμετέχουν στον διάλογο.



Εάν κάποιος θεωρεί ότι πρέπει να συνεχίσει ο κύριος Μητσοτάκης, ας το πει καθαρά και να πάει στη Νέα Δημοκρατία



Δεν ξέρω εάν θα γίνει κόμμα και τι θα λέει αυτό το κόμμα και αν θέλει αυτό το κόμμα να συμμετάσχει στον διάλογο για την προοδευτική αλλαγή του τόπου. Λέω όμως ότι εμείς στο ΠΑΣΟΚ θέλουμε να κυριαρχήσουμε και οφείλουμε να πάρουμε την πρωτοβουλία για διάλογο».



Για τη Μαρία Καρυστιανού «Σέβομαι πολύ τον αγώνα της κυρίας Καρυστιανού, είναι η μητέρα των Τεμπών. Έχει κάνει μία πολύ μεγάλη προσπάθεια, έχει φτάσει στην Ευρώπη. Αυτόν τον αγώνα και εγώ ο ίδιος τον στήριξα και πολύς κόσμος. Δεν ξέρω τι θα λέει το κόμμα. Εγώ λέω μία ξεκάθαρη πολιτική προσέγγιση, με μεγάλη μου χαρά να ακούσω ποιο θα είναι το υπόβαθρο και η κατεύθυνσή της αν προχωρήσει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Χάρης Δούκας.

29.12.2025, 22:07