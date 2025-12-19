Μητσοτάκης: Ναι στον διάλογο με τους αγρότες, όχι στην αχρείαστη ταλαιπωρία της κοινωνίας, δεν θα ενδώσουμε σε μαξιμαλισμό που οδηγεί εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου

Σε δηλώσεις του μετά τη Σύνοδο Κορυφής ζήτησε από τα κόμματα στη Βουλή να στηρίξουν τη μεταρρύθμιση της υπαγωγής του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ «και να μη στρουθοκαμηλίζουν και να κρύβουν το κεφάλι τους στην άμμο»