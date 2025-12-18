Το παραμύθι των γιορτών ζωντανεύει μαγευτικά στα Divani Collection Hotels και μας χαρίζει αξέχαστες στιγμές γεμάτες θαλπωρή και λάμψη
Οι αγρότες κλείνουν παρακαμπτήριους την Παρασκευή, ανοίγουν διόδια το Σαββατοκύριακο και «ελευθερώνουν» τις Εθνικές από Τρίτη για τις γιορτές
«Ναι στον διάλογο και τα λογικά αιτήματα, όχι στην ταλαιπωρία της κοινωνίας» η πρώτη αντίδραση από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης - Στη συνέλευση των Σερρών αποφασίστηκε ότι οι δρόμοι λόγω των Χριστουγέννων θα είναι ανοιχτοί
Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, στα μπλόκα ακόμη και την εορταστική περίοδο και καμία συνάντηση με την κυβέρνηση αποφάσισαν αγρότες και κτηνοτρόφοι στην πανελλαδική σύσκεψη που έγινε σήμερα το μεσημέρι στον Λευκώνα Σερρών.
Κατά τη διάρκεια της κρίσιμης σύσκεψης, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από τα μπλόκα όλης της χώρας, οι αγρότες αποφάσισαν να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους και, μάλιστα, να προχωρήσουν για πρώτη φορά και σε αποκλεισμούς παρακαμπτήριων οδών.
Κατά πληροφορίες, αύριο Παρασκευή, μετά τη μεσημεριανή σύσκεψη στη Νίκαια, οι αγρότες αναμένεται να αποφασίσουν να αποκλείσουν τη μία από τις δύο παρακαμπτηρίους τουλάχιστον για τρεις ώρες. Το Σάββατο θα προτείνουν να ανοίξουν τα διόδια για όλη την ημέρα. Και από την Τρίτη θα διευθετήσουν τα τρακτέρ, δεξιά κι αριστερά στους δρόμους, προκειμένου να βοηθήσουν τους εκδρομείς των Χριστουγέννων να περάσουν από τα μπλόκα.
Στην Καρδίτσα (Ε65) οι αγρότες έχουν συνέλευση αύριο στις 6 το απόγευμα. Αναμένεται ότι δεν θα κλείσουν παρακαμπτηρίους. Το Σάββατο θα ανοίξουν τα διόδια και περιμένουν αλλά 200 τρακτέρ, για να ενισχυθεί το μπλόκο.
Τα Τρίκαλα θα κάνουν συνέλευση αύριο στις 12 το μεσημέρι και αναμένεται να αποφασίσουν κλείσιμο παράδρομων από τις 16:00 έως τις 19:00 το απόγευμα. Το Σάββατο και την Κυριακή ανοίγουν τα διόδια.
Σε μια πρώτη αντίδραση για τις αποφάσεις των αγροτών, πηγές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης επέμεναν στην ανάγκη διαλόγου, πάνω σε λογικά αιτήματα, «σύμφωνα με το πλαίσιο που έχουμε περιγράψει», όχι όμως, στην κλιμάκωση και ταλαιπωρία της κοινωνίας. Έχουμε αποδείξει εμπράκτως ότι ενδιαφερόμαστε για το σύνολο των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, σημείωναν επίσης.
Οι δηλώσεις των αγροτών
«Οι όροι και οι προϋποθέσεις που έχουμε θέσει στην κυβέρνηση για να γίνει μια συνάντηση εποικοδομητική, που να έχει αποτελέσματα, δεν τηρούνται. Με τα σημερινά δεδομένα, αλλά και μετά από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις μέχρι να υπάρξει δικαίωση, μέχρι να υπάρξει ικανοποίηση αιτημάτων που θα μας ανοίγει τον δρόμο για να ζήσουμε τις οικογένειές μας, αλλά και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε, να παράγουμε και να ζούμε από το εισόδημά μας», ανέφερε ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας. Ο ίδιος τόνισε ότι αποφασίστηκε να υπάρξουν νέες δράσεις, οι οποίες θα πιέζουν την κυβέρνηση ώστε να ενισχύσει τον πρωτογενή τομέα.
Με τη σειρά του, ο εκπρόσωπος αγροτών στο μπλόκο της Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, δήλωσε ότι «είμαστε ψύχραιμοι και δεν πέφτουμε σε αυτό το τριπάκι της κυβέρνησης, που την έχει πιάσει πανικός, και αντί να δώσει ουσιαστικές λύσεις προσπαθεί με διάφορα κόλπα να σπάσει τα μπλόκα και να κατηγορήσει τους αγρότες. Συνεχίζουμε έναν αγώνα τίμιο για εμάς, για τα παιδιά μας, για όλο τον ελληνικό λαό και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Θα σταματήσουμε όταν η κυβέρνηση σταματήσει τον εμπαιγμό των αγροτών και δώσει πραγματικές και ουσιαστικές λύσεις σε όλα τα προβλήματά μας. Ενισχύουμε και δίνουμε απάντηση στον πρωθυπουργό. Άλλα 200 τρακτέρ θα ενισχύσουν το μπλόκο στον Ε65 και μέχρι το τέλος του έτους, που θα κάνουμε πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν εκεί, θα έχουμε φτάσει τα 3.000 τρακτέρ. Απαιτούμε από την κυβέρνηση να δείξει σεβασμό στον αγώνα και στα προβλήματά μας».
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι αγρότες εξέφρασαν έντονη δυσαρέσκεια για τη στάση της κυβέρνησης, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο διαλόγου. Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν, «ο διάλογος είναι προσχηματικός και η κυβέρνηση μάς εμπαίζει», τονίζοντας ότι τα αιτήματά τους παραμένουν αναπάντητα.
Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων στα Μάλγαρα, Κώστας Ανεστίδης, ανέφερε ότι «απόφαση σήμερα εδώ ήταν ότι όλοι είμαστε ενωμένοι. Η κυβέρνηση το ξέρει, αλλά δεν λέει να το συνειδητοποιήσει. Κόκκινη γραμμή όλων των μπλόκων και οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων είναι ότι δεν θα συναντηθούμε με τον πρωθυπουργό. Βλέπουμε ότι τελικά προσπαθεί να μας εμπαίξει. Αυτό δεν θα το αφήσουμε να περάσει. Κλιμακώνουμε μέχρι τη Δευτέρα, όπως μπορεί το κάθε μπλόκο, πλην των αυτοκινήτων που θα πηγαίνουν στη Λάρισα για το σιδηροδρομικό δυστύχημα, και την Τρίτη θα ανοίξουμε και τα δύο ρεύματα για να διευκολύνουμε τον κόσμο λόγω εορτών. Εμείς από αύριο στα Μάλγαρα θα κλείσουμε και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη», ανέφερε.
Ο Γιάννης Τουρτούρας, πρόεδρος αγροτών Σερρών, τόνισε ότι «η απόφαση ήταν ξεκάθαρη. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να πάμε να συζητήσουμε με τον πρωθυπουργό. Αυτό που αποφασίστηκε σήμερα εδώ, όλοι μαζί ενωμένοι σαν ένα μπλόκο, είναι ότι δεν πρόκειται να φύγει κανένας αγρότης, δεν θα σπάσει κανένα μπλόκο μέχρι την τελική δικαίωση. Είναι αγώνας επιβίωσης, είναι αγώνας ζωής για εμάς και για όλους τους Έλληνες. Δεν είναι τυχαίο ότι το 80% των Ελλήνων συμπαραστέκεται στον δίκαιο αγώνα μας και φυσικά και εμείς από την πλευρά μας δεν θέλουμε να τους ταλαιπωρήσουμε. Το καρπούζι και το μαχαίρι είναι στην ελληνική κυβέρνηση. Όσο πιο γρήγορα αντιληφθεί το πρόβλημα και δώσει λύσεις, κανένας από εμάς δεν θέλει να μείνει αυτές τις άγιες μέρες στα μπλόκα, αλλά πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι αυτή τη στιγμή αυτό για εμάς είναι μονόδρομος».
Σχετικά με το κλείσιμο των τελωνείων, ανέφερε ότι «στις γενικές συνελεύσεις που γίνονται καθημερινά θα αποφασίζεται πώς θα ανοίγουν και θα κλείνουν τα τελωνεία. Σκοπός μας δεν είναι να ταλαιπωρηθεί ο κόσμος. Σκοπός μας είναι να αναδείξουμε τα προβλήματά μας. Είμαστε διαλλακτικοί, το βλέπετε σε όλα τα μπλόκα της χώρας, αλλά να μην μας αναγκάσουν να σκληρύνουμε με φιάσκο τύπου ΕΛΓΑ και πληρωμών, κάτι που εξαγρίωσε όλους τους συναδέλφους σε όλη τη χώρα».
Δείτε τι είπε μετά τη συνέλευση των εκπροσώπων από 57 μπλόκα, ο εκπρόσωπος του μπλόκου των Μαλγάρων, Κώστας Ανεστίδης:
