Καρυστιανού: Να αποσυρθεί η δήθεν ιδρυτική διακήρυξη νέου δικού μου φορέα, είναι fake

Πρόκειται για «fake news» και αποδεικνύουν «για άλλη μία φορά την επαίσχυντη στοχοποίησή μου», έγραψε η Καρυστιανού σε ανάρτησή της στα social media