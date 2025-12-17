Καρυστιανού: Να αποσυρθεί η δήθεν ιδρυτική διακήρυξη νέου δικού μου φορέα, είναι fake
Πρόκειται για «fake news» και αποδεικνύουν «για άλλη μία φορά την επαίσχυντη στοχοποίησή μου», έγραψε η Καρυστιανού σε ανάρτησή της στα social media
Τα δημοσιεύματα περί «ιδρυτικής διακήρυξης» νέου φορέα, διέψευσε σε ανάρτησή της η Μαρία Καρυστιανού.
Η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τέμπη 2023 ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για «fake news» και αποδεικνύουν «για άλλη μία φορά την επαίσχυντη στοχοποίησή μου».
Η ανάρτηση Καρυστιανού
«Η Ιδρυτική αυτή Διακήρυξη είναι Fake, δεν προέρχεται από εμένα και αποδεικνύει για άλλη μία φορά την επαίσχυντη στοχοποίησή μου. Καλώ τους υπαιτίους να την αποσύρουν άμεσα και επιφυλάσσομαι παντός δικαιώματός μου».
