Καρυστιανού: Να αποσυρθεί η δήθεν ιδρυτική διακήρυξη νέου δικού μου φορέα, είναι fake
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Μαρία Καρυστιανού

Καρυστιανού: Να αποσυρθεί η δήθεν ιδρυτική διακήρυξη νέου δικού μου φορέα, είναι fake

Πρόκειται για «fake news» και αποδεικνύουν «για άλλη μία φορά την επαίσχυντη στοχοποίησή μου», έγραψε η Καρυστιανού σε ανάρτησή της στα social media

Καρυστιανού: Να αποσυρθεί η δήθεν ιδρυτική διακήρυξη νέου δικού μου φορέα, είναι fake
81 ΣΧΟΛΙΑ
Τα δημοσιεύματα περί «ιδρυτικής διακήρυξης» νέου φορέα, διέψευσε σε ανάρτησή της η Μαρία Καρυστιανού.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τέμπη 2023 ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για «fake news» και αποδεικνύουν «για άλλη μία φορά την επαίσχυντη στοχοποίησή μου».

Η ανάρτηση Καρυστιανού

«Η Ιδρυτική αυτή Διακήρυξη είναι Fake, δεν προέρχεται από εμένα και αποδεικνύει για άλλη μία φορά την επαίσχυντη στοχοποίησή μου. Καλώ τους υπαιτίους να την αποσύρουν άμεσα και επιφυλάσσομαι παντός δικαιώματός μου».

81 ΣΧΟΛΙΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης