Βουλή: Στην Εξεταστική Επιτροπή το ζήτημα ταυτότητας του «Φραπέ»
«Να μας πουν από που προκύπτει ότι δεν είναι ο “φραπές”, η εξεταστική στηρίζεται στα στοιχεία της δικογραφίας» ανέφερε ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λααζαρίδης

Χρήστος Μπόκας
Την εξεταστική επιτροπή που ερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ απασχόλησαν ρεπορτάζ που αμφισβητούν ότι ο Γιώργος Ξυλούρης, το πρόσωπο που κατέθεσε την περασμένη εβδομάδα στην επεισοδιακή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής, είναι ο πραγματικός «Φραπές».

Με αφορμή το σχετικό δημοσίευμα εκπομπής του ΑΝΤ1, ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης πρότεινε να «να ζητηθούν από τον δημοσιογράφο Πέτρο Κουσουλό όλα τα σχετικά στοιχεία. Να μας πουν από που προκύπτει ότι δεν είναι ο “φραπές”. Η εξεταστική επιτροπή στηρίζεται στα στοιχεία της δικογραφίας».

Στο ίδιο ζήτημα αναφέρθηκε και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου μιλώντας για απόπειρα «αποπροσανατολισμού και ξεπλύματος του Ξυλούρη».
