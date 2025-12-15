25.000 δημόσιοι υπάλληλοι θα πάρουν φέτος μπόνους μέχρι και 2.000 ευρώ με αξιολόγηση από την Τεχνητή Νοημοσύνη
Θα καταβληθεί τους πρώτους μήνες του 2026 - Με τη μέθοδο SMART και αξιολόγηση με σύστημα ΑΙ προέκυψαν οι δικαιούχοι
Μποναμά για τουλάχιστον 25.000 υπαλλήλους του Δημοσίου με παροχή 13ου μισθού ετοιμάζει το υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο της καθολικής εφαρμογής του μπόνους παραγωγικότητας για το 2025.
Ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος και η αρμόδια υφυπουργός Βιβή Χαραλαμπογιάννη πέτυχαν διπλασιασμό του ποσού που θα δοθεί στα παραγωγικά στελέχη του δημόσιου τομέα ανεβάζοντας το συγκεκριμένο κονδύλι στα 40 εκατ. ευρώ.
Με τον τρόπο αυτό ο τελικός σχεδιασμός προβλέπει ότι εντός των πρώτων μηνών του 2026 θα διατεθεί σε περίπου 25.000 δικαιούχους έξτρα ποσό ως επιβράβευση, που θα ξεκινά από τα 1.250 ευρώ και μπορεί να φτάσει στα 2.000 ευρώ.
Πρόκειται για στελέχη που εργάζονται σε 99 δημόσιους φορείς και σε κρίσιμες υπηρεσίες όλων των δήμων της χώρας. «Στην ουσία πρόκειται για έναν ακόμα μισθό, τον 13ο, που θα δοθεί ως ανταμοιβή-πριμ παραγωγικότητας και επίτευξης στόχων», αναφέρει αρμόδια πηγή.
Σύμφωνα με την ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών, η φιλοσοφία του μπόνους αποτυπώνει τη σταθερή προσπάθεια του υπουργείου Εσωτερικών να ανταμείψει την παραγωγικότητα στον δημόσιο τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο οι δικαιούχοι του μπόνους για το τρέχον έτος επελέγησαν με γνώμονα την υλοποίηση συγκεκριμένων υψηλών στόχων που τέθηκαν στα Ετήσια Σχέδια Δράσης και αποσκοπούν στην ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη. Πρόκειται για στόχους που συνδέονται, μεταξύ άλλων, με την ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών, την άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα των πολιτών, αλλά και την προώθηση άμεσων ξένων και εγχώριων επενδύσεων, που με τη σειρά τους συμβάλλουν στην επίτευξη θετικών ρυθμών ανάπτυξης. Για τον λόγο αυτό, ανάμεσα στους δικαιούχους του μπόνους είναι δημόσιοι υπάλληλου που υπηρετούν σε όλα τα υπουργεία και για πρώτη φορά καταγράφεται διεύρυνση του δυνητικού φάσματος των δικαιούχων. Είναι ενδεικτικό ότι στους υποψήφιους δικαιούχους εντάχθηκαν και υπάλληλοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με αρμοδιότητα την κατάρτιση και την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για όλα τα παρελθόντα έτη. Να σημειωθεί πως η τελική έγκριση του σχεδίου θα γίνει στο προσεχές Υπουργικό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, ωστόσο η ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών έχει ήδη ολοκληρώσει κάθε λεπτομέρεια του μηχανισμού που θα εντοπίσει προσωποποιημένα τους τελικούς δικαιούχους του μπόνους.
Υπενθυμίζεται πως οι στόχοι έχουν διαμορφωθεί στο σύνολό τους με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης και τη μέθοδο SMART. Με τον τρόπο αυτό προέκυψαν δείκτες συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, επιτεύξιμοι και χρονικά προσδιορισμένοι.
Ο βαθμός επίτευξης των επιλεγμένων προς επιβράβευση στόχων υπολογίζεται με κλίμακα μέτρησης απόδοσης και τα δεδομένα μεταφέρονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Ανταμοιβής. Ακολούθως, η επιλογή των δικαιούχων υπαλλήλων και του ύψους ανταμοιβής πραγματοποιείται από τους υπηρεσιακούς τους προϊσταμένους και όχι από την πολιτική ηγεσία. Προκειμένου το
μπόνους παραγωγικότητας να μην αποκτήσει επιδοματικό χαρακτήρα, καθορίζεται ελάχιστο ποσό ανταμοιβής ανά υπάλληλο ή, ενδεχομένως, και ανώτατος αριθμός δικαιούχων υπαλλήλων ανά φορέα. Το 40% του ποσού ανταμοιβής διαμοιράζεται ισομερώς στους δικαιούχους υπαλλήλους και το 60% κατανέμεται μη οριζόντια και σε συνάρτηση με την προσφορά κάθε υπαλλήλου στην επίτευξη του στόχου.
Σύμφωνα με τους εμπνευστές του σχεδίου, τα οφέλη της συγκεκριμένης φιλοσοφίας αναμένεται να είναι:
Σταθερή προσπάθεια
Κλίμακα μέτρησης
■ Επιβράβευση άξιων και αποτελεσματικών δημόσιων υπαλλήλων με την εισαγωγή κινήτρων στο Δημόσιο.
■ Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα.
■ Ενίσχυση της συνεργατικότητας μεταξύ υπηρεσιών οι οποίες εξυπηρετούν κοινούς στόχους που ανταμείβονται.
■ Καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες και εξυπηρέτηση του πολίτη.
■ Ταχύτερη εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και προτεραιοτήτων υπουργείων.
■ Ενίσχυση της εικόνας και της ελκυστικότητας του δημόσιου τομέα ως εργοδότη για προσέλκυση ικανών στελεχών από τον ιδιωτικό τομέα.
Η κυρία Χαραλαμπογιάννη δηλώνει σχετικά στο «ΘΕΜΑ»: «Για πρώτη φορά στους δυνητικούς δικαιούχους εντάχθηκαν και οι υπάλληλοι των ΟΤΑ. Επιπλέον, το ποσό που θα διατεθεί ανέρχεται σε 40 εκατ. ευρώ, έχει δηλαδή διπλασιαστεί σε σχέση με το 2024, ενώ μπορεί να φτάσει έως το 15% των ετήσιων απολαβών του εκάστοτε υπαλλήλου.
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι στοχεύουμε σε μια νέα κουλτούρα ανταμοιβής της παραγωγικότητας στο Δημόσιο και σε αυτή την κατεύθυνση μελετούμε και άλλες πρωτοβουλίες για το επόμενο διάστημα. Υπάρχουν άνθρωποι που κοπιάζουν, δουλεύουν και τιμούν το Δημόσιο και οφείλουμε να τους επιβραβεύσουμε».
