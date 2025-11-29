Πολυετές Πρόγραμμα 2026-2029: 148.500 νέες προσλήψεις στο Δημόσιο - Τι προβλέπει για μισθούς, συντάξεις και τιμές ως το 2029

Ξεκινώντας από τα νέα μέτρα που θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά το 2026, με «σταθμό» την αύξηση του μέσου μισθού στη χώρα μας στα 1.500 ευρώ και του κατώτατου στα 950 ευρώ το 2027, στις 80 σελίδες του το Πολυετές Πρόγραμμα προδιαγράφει συνεχείς αυξήσεις μισθών και συντάξεων κάθε χρόνο