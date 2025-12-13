Το ακραίο κοινοβουλευτικό ριάλιτι της Ζωής: Τα αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα στο 100, οι σεξιστικές επιθέσεις και το «μέχρι τέλους»
Τις τελευταίες 48 ώρες η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας πρωταγωνιστεί εντός και εκτός Βουλής σε επεισόδια
Αδιάκοπη παραγωγή εντάσεων, καταγγελιών, απειλών και οξύτατων χαρακτηρισμών καταγράφει η Ζωή Κωνσταντοπούλου το τελευταίο 48ωρο μετατρέποντας τις συνεδριάσεις της Βουλής σε ακραίο κοινοβουλευτικό ριάλιτι.
Με σχεδόν αδιάκοπη παρουσία στην εξεταστική επιτροπή, την Ολομέλεια και ενδιάμεσα «διαλείμματα» σε τηλεοπτικούς σταθμούς, αστυνομικά τμήματα, Άρειο Πάγο και social media αναφέρει ότι στενοί της συνεργάτες άκουσαν τον περίφημο «Φραπέ» να φωνάζει στους διαδρόμους του κοινοβουλίου ότι θα της «στρίψει το λαρύγγι».
Παρά το γεγονός ότι βουλευτές τους οποίους επικαλείται η ίδια - όπως ο κ. Ανδρέας Πουλάς του ΠΑΣΟΚ - αναφέρουν ότι δεν άκουσαν την συγκεκριμένη απειλή, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επιμένει στους ισχυρισμούς, ζητά τη σύλληψη του Ξυλούρη και καταγγέλλει την κυβέρνηση για «υπόθαλψη εγκληματία».
Παράλληλα, τοποθετεί τον εαυτό της στο ίδιο κάδρο με την ευρωπαία εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου και τη συνεργάτιδα της Παρασκευή Τυχεροπούλου, οι οποίες επίσης δέχθηκαν απειλές από τον Γ. Ξυλούρη σύμφωνα με τις επίσημες επισυνδέσεις.
Είναι, δε, χαρακτηριστικό ότι το βράδυ της Παρασκευής λίγο μετά την είσοδο του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Κυριάκου Πιερρακάκη στην Ολομέλεια όπου συζητείται ο προϋπολογισμός και ενώ οι εκπρόσωποι των κομμάτων τοποθετούνταν αναφορικά με την εκλογή του στο Eurogroup, η κυρία Κωνσταντοπούλου ζήτησε τον λόγο και επιχείρησε να εκτρέψει τη συζήτηση προς την δική της υπόθεση.
«Περιμένω μια ώρα να πάρω το λόγο. Είναι απαράδεκτο να ζητά Αρχηγός πολιτικού κόμματος το λόγο και να περιμένει μια ώρα. Μια πολιτική αρχηγός που δέχθηκε απειλή για τη ζωή της από τον Ξυλούρη που είπε “θα την σκοτώσω. Θα της στρίψω το λαρύγγι”. Η Αρχηγός που δέχθηκε τις απειλές από τον προστατευόμενο του Μητσοτάκη ζήτησε το λόγο στις 7 και μου δόθηκε ο λόγος στις 8. Αυτό είναι άμεσα συνδεδεμένο - δεν αφορά εσάς κ. Πιερρακάκη γιατί δεν ήσασταν στην αίθουσα και δεν το γνωρίζατε. Θα πρέπει να είναι σαφές ότι σε εμένα πριν από μια ώρα δεν δόθηκε ο λόγος για να φιμωθώ γιατί αυτό που είπε ο κακοποιός ότι θα μου στρίψει το λαρύγγι είναι αυτό που με άλλο τρόπο επιχειρείται από τους βουλευτές της ΝΔ. Θέλω να είναι καταγεγραμμένο ότι υπάρχει εκστρατεία φίμωσης. Αυτή η φίμωση εξελίσσεται με συνθήκες ακραίας κακοποιητικής συμπεριφοράς από ανθρώπους που λειτουργούν ως αγέλη την ώρα που εξεταζόταν ο Μπουκώρος… θα πάω μέχρι τέλους» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ανάλογη τοποθέτησε είχε κάνει λίγες ώρες νωρίτερα στην εξεταστική εντάσσοντας τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ σε όσους υποθάλπουν τον «Φραπέ».
«Λυπάμαι πάρα πολύ κυρία Αποστολάκη που σύρεστε σε βεντέτα με κουμπαριές την ώρα που κάνετε τα χατίρια στη ΝΔ. Αντί να συνταθείτε με την αντιπολίτευση και να ζητήσετε την σύλληψη μάρτυρα που απείλησε εσείς συρθήκατε πίσω από την ΝΔ», είπε αρχικά η κυρία Κωνσταντοπούλου για να προσθέσει «Κατήγγειλα ένα πάρα πολύ σοβαρό γεγονός. Μάρτυρας που έχει πει ότι θα ξεκ@@@@@@ την εισαγγελέα βγήκε από εδώ και είπε για εμένα θα την "σκοτώσω θα της στρίψω το λαρύγγι”. Το κατήγγειλα και αρνηθήκατε στο ΠΑΣΟΚ να συμπράξατε για να συλληφθεί και να γίνει αυτόφωρη διαδικασία». Η κυρία Κωνσταντοπούλου σημείωσε ότι έχει ήδη προχωρήσει σε διάβημα στον πρόεδρο της Βουλής και έχει απευθυνθεί στο Άρειο Πάγο.
Το σόου με τα τηλεφωνήματα στο 100Να σημειωθεί ότι το πρωί της Παρασκευής η Ζωή Κωνσταντοπούλου έδωσε συνέχεια αναφορικά με την περιπετειώδη νύχτα που πέρασε αμέσως μετά την εξέταση του Γιώργου Ξυλούρη και τις φερόμενες απειλές εναντίον της. Η ίδια έδωσε μάλιστα στη δημοσιότητα της συνομιλίες της με τα στελέχη της Άμεσης Δράσης και τον ταξίαρχο - αξιωματικό του τηλεφωνικού κέντρου.
Αφορμή για τα τηλεφωνήματα αποτέλεσε το γεγονός ότι, σύμφωνα με την κυρία Κωνσταντοπούλου το περιπολικό που είχε ζητήσει νωρίτερα για να δώσει κατάθεση ενημερώνοντας ότι θα είναι σε τηλεοπτικό σταθμό, αν και ήρθε στο κτήριο, τελικά αποχώρησε.
«Το ότι σηκώθηκαν και έφυγαν, σημαίνει ότι κάποιος τους μάζεψε, θα καλέσω ξανά στο 100 για να δω γιατί έγινε αυτό» ξεκινά το διάρκειας 22 λεπτών βίντεο της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας στο οποί ζητάει επανειλημμένα να ενημερωθεί ο αρχηγός της ΕΛΑΣ, ο ΓΑΔΑρχης, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου επικαλούμενη ότι την «καταγγελία κάνει πολιτικός αρχηγός».
«Είμαι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Σας καλώ στις 22:15 έκανα καταγγελία για αυτόφωρα ποινικά αδικήματα στη Βουλή από τον Γιώργο Ξυλούρη με τη διατύπωση σε βάρος μου της φράσης "θα τη σκοτώσω, θα της στρίψω στο λαρύγγι που θέλει αυτή να με βάλει φυλακή". Μίλησα με άλλη συνάδελφό σας που ζήτησα να ενημερωθεί ο επόπτης επικεφαλής και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ότι ζητώ να καταθέσω μήνυση, ότι ζητώ να σταλεί αστυνομικό όργανο και εισαγγελέας. Δήλωσα ότι θα βρίσκομαι από τις 22:30 έως τις 23:40 στον σταθμό Kontra. Μου ζήτησαν και τη διεύθυνση του σταθμού. Όσο ήμουν στον σταθμό και στην εκπομπή που μεταδιδόταν ζωντανά η δημοσιογράφος μου είπε και το μετέδωσε ότι έχουν έρθει αστυνομικοί για την καταγγελία. Αυτό το ανακοινώσαμε δημόσια και βγαίνοντας από την εκπομπή για να βρω τους αστυνομικούς με πληροφόρησαν ότι είχαν μπει τον σταθμό και ρώτησαν τον συνεργάτη της εκπομπής αν είχε δει τον Ξυλούρη και αν είχε έρθει από εδώ ο Ξυλούρης και στη συνέχεια ενώ όλοι νομίζαμε ότι θα είναι στο περιπολικό έξω από το σταθμό, βγαίνοντας αντικρίσαμε το τίποτα ότι έφυγαν σαν κλέφτες. Θα περιμένω εδώ, θα περιμένω σε αναμονή και θέλω να ενημερώσετε ανώτερο, γιατί είναι αξιόποινη πράξη και παράβαση καθήκοντος να έχουν φύγει, ενώ είχαν έρθει να λάβουν κατάθεση. Θέλω να μου πείτε ακριβώς τι έχει συμβεί και αν θα έρθουν ή όχι οι αστυνομικοί και ποιος ανακάλεσε την εντολή».
Όταν η τηλεφωνήτρια την ενημέρωσε «θα μεταφέρω στον ανώτερο και θα ζητήσω να έρθουν ξανά αστυνομικοί, εσείς θα είστε εκεί, ναι;», η κυρία Κωνσταντοπούλου απάντησε «επειδή είμαι δικηγόρος και γνωρίζω τις διαδικασίες θέλω να με βάλετε σε αναμονή και να ενημερώστε τον επόπτη ότι ζητώ να του μιλήσω».
Περιμένοντας, δε, να συνεχίσει τα τηλεφωνήματα, η κυρία Κωνσταντοπούλου ακούγεται να σχολιάζει «σαν τους κλέφτες φεύγουν ανακριτές από τα Τέμπη, αστυνομικοί για καταθέσεις και μετά απειλούν τα θύματα και τους αγρότες. Όλα αυτά καταγράφονται και θα ζητήσουμε αντίγραφα».
Όταν στο τηλέφωνο ήρθε ο επόπτης του τηλεφωνικού κέντρου, ανθυπαστυνόμος στον βαθμό, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συνέχισε με τον εξής διάλογο.
- Κωνσταντοπούλου: Εγώ κάλεσα το τηλεφωνικό κέντρο 22:15 να έρθει περιπολικό
- Επόπτης: Το γνωρίζω και δρομολογείται ξανά περιπολικό
- Κωνσταντοπούλου: Ποιος ανακάλεσε την εντολή στο περιπολικό;
- Επόπτης: Δεν το γνωρίζω και δεν έχω τέτοια εικόνα
- Κωνσταντοπούλου: Θέλω να ενημερώσετε τώρα τον αρχηγό και τον ΓΑΔΑρχη
- Επόπτης: Δεν έχω πρόσβαση, έχω διευθυντή να ενημερώσω
- Κωνσταντοπούλου: Τον έχετε εκεί;
- Επόπτης: Δίπλα μου είναι
- Κωνσταντοπούλου: Βάλτε με σε αναμονή
Το τηλεφώνημα συνεχίστηκε με τον ταξίαρχο Κωνσταντακόπουλο που ξεκίνησε λέγοντας προς την Ζωή Κωνσταντοπούλου «τι κάνετε;» για να πάρει απάντηση-χείμαρρο.
«Δεν είμαι καλά γιατί έχω καταγγείλει εδώ και πολύ ώρα και στο 100 αυτόφωρα αδικήματα που αφορούν εγκληματική οργάνωση, ψευδορκία μάρτυρα, απόπειρα αθέμιτης επιρροής σε εισαγγελικούς λειτουργούς. Ο δράστης λέγεται Γιώργος Ξυλούρης και ήταν στη Βουλή μέχρι τις 19:20 και τα αδικήματα διαπράχθηκαν σε δημόσια θέα. Περιμένω εδώ και ώρες να έρθουν αστυνομικοί» είπε και ακολούθησε ο διάλογος:
- Ταξίαρχος: Αυτά δεν έγιναν στην εξεταστική, δεν πήγατε να τα καταγγείλετε εκεί;
- Κωνσταντοπούλου: Κάλεσα εσάς
- Ταξίαρχος: Τα αδικήματα αυτά μπορείτε να καταγγείλετε σε οποιοδήποτε αστυνομικό τμήμα, γιατί να έρθει περιπολικό εκεί;
- Κωνσταντοπούλου: Ήρθε το περιπολικό
- Ταξίαρχος: Είχατε κάποια συνέντευξη, δεν βρήκε κανέναν και αποχώρησε
- Κωνσταντοπούλου: Δεν είναι αλήθεια, βρήκε συνεργάτες της εκπομπής και τους είπαν ότι η συνέντευξη τελειώνει. Ρώτησαν αν ήταν εκεί ο Ξυλούρης; Δεν ήρθαν να πάρουν κατάθεση από μένα;
- Ταξίαρχος: Δεν παίρνουμε καταθέσεις στον δρόμο;
- Κωνσταντοπούλου: Αυτό μου λέτε, ότι τα περιπολικά δεν παίρνουν καταθέσεις; για ποιο λόγο ήρθε τότε;
- Ταξίαρχος: Εμείς πήραμε κλήση για να σας υποδείξουμε να πάτε στο ΑΤ
- Κωνσταντοπούλου: Άρα λέτε ότι το περιπολικό ήρθε για να μου πει να πάω στο ΑΤ; Έχετε ενημερώσει τον αρχηγό για αυτό που μου λέτε;
- Ταξίαρχος: Όχι, γιατί να ενημερώσω τον αρχηγό;
- Κωνσταντοπούλου: Γιατί είναι μείζον το θέμα αφορά την εγκληματική οργάνωση και εγώ καταλαβαίνω ότι οι αστυνομικοί παίρνουν εντολές από την εγκληματική οργάνωση. Η δουλειά σας είναι να ενημερώσετε τον εισαγγελέα ότι η πρόεδρος της Πλεύσης καταγγέλλει αυτοφώρως διωκόμενα αδικήματα και να επιληφθεί η αστυνομία Έχετε καθήκον να το αναγγείλετε
- Ταξίαρχος: θα τον ενημερώσω τον εισαγγελέα αλλά εσείς θα μπορείτε να πάτε στο ΑΤ
- Κωνσταντοπούλου: Να πάω στο ΑΤ στις 12 το βράδυ;
- Ταξίαρχος: Οποιαδήποτε ώρα σας βολεύει. Εμείς πήραμε κλήση μετά τις 10 το βράδυ
- Κωνσταντοπούλου: Έχετε ενημερώσει τον εισαγγελέα;
- Ταξίαρχος: Εσείς υποβάλατε μήνυση;
- Κωνσταντοπούλου: Έχετε ενημερώσει τον εισαγγελέα;
- Ταξίαρχος: Αφού δεν έχουμε κάποια μήνυση
- Κωνσταντοπούλου: Παραλείπετε δηλαδή ενώ σας το ζητάει επισήμως πολιτική αρχηγός για αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα
- Ταξίαρχος: Θα μπορούσατε να πάτε στο ΑΤ;
- Κωνσταντοπούλου: Μου λέτε να πάω στο ΑΤ στις 12 το βράδυ; Εγώ περιμένω όλη την ημέρα. Το περιπολικό θα μου έπαιρνε κατάθεση ή θα μου έλεγε να πάω στο ΑΤ;
- Ταξίαρχος: Να πηγαίνατε στο ΑΤ, να σας υποδείξει τι μπορείτε να κάνετε αν και τα γνωρίζετε
- Κωνσταντοπούλου: Άρα δεν θα μου έπαιρνε κατάθεση. Αυτά που λέτε είναι τελείως ανυπόστατα σε σχέση με τη δικονομία. Θέλω να σας ρωτήσω: θα πάρετε προσωπικά την ευθύνη ή θα ενημερώσετε τον εισαγγελέα γιατί σας προειδοποιώ ότι υποθάλπετε εγκληματία. Εσείς προσωπικά, θέλετε να ενημερώστε τον εισαγγελέα;
- Ταξίαρχος: Θέλετε να έρθει περιπολικό να σας υποδείξει να πάτε σε αστυνομικό τμήμα;
- Κωνσταντοπούλου: Θέλω να έρθει περιπολικό να πράξει...
- Ταξίαρχος: Θα ενημερώσουμε τον εισαγγελέα.
- Κωνσταντοπούλου: Πότε; Περιμένω να τον πάρετε. Να με καλέσετε να μου πείτε τι σας είπε. Το περιμένω και το περιπολικό γιατί πρέπει να συνταχθεί και δελτίο συμβάντος
- Ταξίαρχος: Το περιπολικό σας είπα ότι θα έρθει να σας υποδείξει να πάτε στο ΑΤ
- Κωνσταντοπούλου: Το περιμένω
- Ταξίαρχος: Αν θέλετε μπορεί να σας πάει και στο ΑΤ
- Κωνσταντοπούλου: Να με πάει στο ΑΤ? το περιμένω το περιπολικό.
Το τηλεφώνημα συνεχίστηκε με την ενημέρωση της κυρίας Κωνσταντοπούλου για όσα είπε ο εισαγγελέας στον ταξίαρχο της ΕΛΑΣ.
- Ταξίαρχος: Μιλήσαμε με τον εισαγγελέα και μου είπε ότι μπορείτε να πάτε σε οποιαδήποτε ανακριτική ή αστυνομική αρχή
- Κωνσταντοπούλου: Ποιος εισαγγελέας σας το είπε αυτό
- Ταξίαρχος: ο κ. Σωτήριος Μπουγιούκος
- Κωνσταντοπούλου: Ο κ. Μπουγιούκος είναι υπηρεσία σήμερα; Δεν καλέσατε κάποιο γνωστό σας...
- Ταξίαρχος: Πάντοτε με εισαγγελέα υπηρεσία
- Κωνσταντοπούλου: Του είπατε ότι καταγγέλλει πολιτική αρχηγός
- Ταξίαρχος: Και μου απάντησε να απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε αστυνομική ή εισαγγελική αρχή
- Κωνσταντοπούλου: Η ώρα είναι 00:40, υπάρχει εισαγγελική αρχή τέτοια ώρα να απευθυνθώ;
- Ταξίαρχος: Γι' αυτό σας είπα να πάτε στο ΑΤ, έχετε αστυνομική ασφάλεια
- Κωνσταντοπούλου: Αυτό σας αφορά; Λέτε ότι θα με προστατεύουν οι αστυνομικοί. Έγω έχω πάρει 2 ώρες την αστυνομία και ο εισαγγελέας Μπουγιούκος λέει να πάω σε ΑΤ
- Ταξίαρχος: Εγώ έκανα ό,τι μου ζητήσατε
- Κωνσταντοπούλου: Εγώ κ. Κωνσταντακόπουλε ανεξαρτήτως του τι θα κάνω σας λέω τα εξής: σας ζητώ γιατί εγώ δεν έχω κινητά εισαγγελέων μιλάω θεσμικά με τον τρόπο που προβλέπεται. Σας ζητώ να ενημερώσετε τον εισαγγελέα ότι διαπράττει σοβαρή παράλειψη των καθηκόντων του. Θεωρώ ότι αν είναι έτσι τα πράγματα, τελεί ο ίδιος σε σοβαρή παράβαση καθήκοντος και ζητώ να ενημερώσει τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Σας ενημερώνω για να ενημερώστε τον αρχηγό και τον ΓΑΔΑρχη ότι τον έχω καλέσει τον αρχηγό επανειλλημμένως και σας ζητώ πράττοντας κατά το καθήκον σας - γιατί φοράτε το εθνόσημο - να ενημερώστε τον εισαγγελέα, τον αρχηγό της ΕΛΑΣ. Δεν θα έρθει δηλαδή το περιπολικό;
- Ταξίαρχος: Το περιπολικό γιατί το θέλετε
- Κωνσταντοπούλου: Για να πράξει τα νόμιμα
- Ταξίαρχος: Ποια νόμιμα σας είπα ότι έχετε αστυνομική ασφάλεια
- Κωνσταντοπούλου: Γιατί με ρωτάτε συνέχεια αυτό; Θεωρείτε ότι δεν πρέπει να έρθει περιπολικό
- Ταξίαρχος: Ναι ναι
- Κωνσταντοπούλου: Ούτε για να καταγράψει στο δελτίο συμβάντων;
- Ταξίαρχος: Το συμβάν έχει καταγραφεί στο δελτίο της άμεσης δράσης και μπορείτε να πάρετε αντίγραφα
- Κωνσταντοπούλου: ξέρετε ότι για ήσσονος σημασίας αδικήματα για μικροκλοπές κλοπή ενός σκούφου γεμίζουν τα αυτόφωρα. Και τώρα δεν κινητοποιείται για μείζονα αδικήματα εγκληματικής οργάνωσης. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει ότι δεν κινητοποιήστε για όσα καταγγέλλω.
- Ταξίαρχος: Ήρθε το περιπολικό
- Κωνσταντοπούλου: Και μόλις μαθεύτηκε, το περιπολικό έφυγε και καταλαβαίνω ότι έγινε κεντρικά
- Ταξίαρχος: Το περιπολικό ήρθε και ήσασταν απασχολημένη. Μπορεί να πήρε κάποιο σήμα
- θέλετε να ενημερωθείτε γιατί έφυγε το περιπολικό;
- Κωνσταντοπούλου: Θα επικοινωνήσω με τον εισαγγελέα, θα τον πάρω τον εισαγγελέα, Ταξίαρχος: Ταξίαρχος: Εσείς μπορείτε να πράξετε ό,τι θέλετε
- Κωνσταντοπούλου: Εγώ θα πράξω τα νόμιμα γιατί ξέω τον νόμο και το Σύνταγμα. Αυτά όλα να ξέρετε ότι θα περιληφθούν στην καταγγελία.
Οι καταγγελίες ΛαζαρίδηΧαρακτηριστικές των συμπεριφορών της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας οι καταγγελίες του εισηγήτη της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη για την σεξιστική επίθεση κατά της Μαρίας Συρεγγέλα στην οποία είπε «σιγά μην σκίσεις κανένα καλσόν» ενώ υποστήριξε ότι και ίδιος έπεσε θύμα λεκτικής επίθεσης από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.
Ο βουλευτής ανέφερε ότι μετά το τέλος της συνεδρίασης της Πέμπτης και ενώ κατευθυνόταν στο γραφείο του, η κυρία Κωνσταντοπούλου άρχισε να τον αποκαλεί στους διαδρόμους «γυμνοσάλιαγκα» και «βρωμιάρη».
Ο κ. Λαζαρίδης αποκάλυψε μάλιστα ότι το βράδυ της Πέμπτης όλα τα μέλη της ΝΔ που μετέχουν στην εξεταστική δέχθηκαν από άγνωστοι αποστολέα απειλητικά και χυδαία μηνύματα τα οποία θα διαβιβαστούν για τα περαιτέρω στην Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.
«Επαναλαμβάνω την χθεσινή αήθη επίθεση που εξαπέλυσε η κυρία Κωνσταντοπούλου στην κυρία Συρεγγέλα. Σεξιστική επίθεση λέγοντάς της σιγά μην σκίσεις κανένα καλσόν. Συνέχισε και στο Kontra την επίθεση όπου είπε ότι η κυρία Συρεγγέλα συνδέεται με κακοποιά στοιχεία και πρακτική υπόθαλψης. Το αν συνδέεται με κακοποιά στοιχεία θα κληθεί να το αποδείξει στην Δικαιοσύνη. Χθες μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης επιτέθηκε και στον κ. Φόρτωμα με βαρύτατες εκφράσεις. Το ίδιο συνέβη και με εμένα. Πηγαίνοντας στο γραφείο του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου ήταν πίσω μου με συνεργάτες της και τον κ. Καζαμία λέγοντας μου ότι είμαι γυμνοσάλιαγκας και βρωμιάρης» είπε ο κ. Λαζαρίδης.
Ο ίδιος πρόσθεσε πως «την ίδια στιγμή τα μέλη της ΝΔ έλαβαν από συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση ηλεκτρονικά μηνύματα απειλητικά. Θέλω να πιστεύω ότι δεν συνδέονται με την Πλεύση Ελευθερίας. Γράφουν μεταξύ άλλων “εύχομαι να κόψουν κα το δικό σας λαρύγγι”, “φτου σου καρ@@@λα” “ως καλή που@@να… καλύπτεις εγκληματίες” κ.α. Καθιστούμε υπεύθυνη για ότι συμβεί την κα Κωνσταντοπούλου».
Τέλος, ο κ. Λαζαρίδης υποστήριξε ότι συνεργάτες της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας βρίσκονται μονίμως έξω από την αίθουσα που συνεδριάζει η επιτροπή και παρακολουθούν τις τηλεφωνικές συνομιλίες άλλων βουλευτών.
Από την Πλεύση Ελευθερίας ο Αλέξανδρος Καζαμίας υποστήριξε αρχικά ότι η φράση «σιγά μην σκίσεις κανένα καλσόν» δεν αποτελεί σεξιστική επίθεση ενώ πρόσθεσε «το βασικό χθεσινό θέμα ήταν η απειλή του μάρτυρα στην Κωνσταντοπούλου ότι θα την σκοτώσει. Η ΝΔ δεν είχε την ευαισθησία να λάβει κανένα μέτρο προστασίας ενός βουλευτή. Τον αφήσατε να γυρίσει ελεύθερος σπίτι του μετά από ένα ακραίο περιστατικό. Τον αφήσατε γιατί είναι προστατευόμενός σας».
