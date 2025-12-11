Εξεταστική live: «Τζιτζής» δηλώνει τώρα ο Φραπές, παραδέχθηκε ότι ο γιος του έχει Porsche - «Και να είχα αριθμούς τζόκερ σε σένα θα τους έδινα;»
Εξεταστική live: «Τζιτζής» δηλώνει τώρα ο Φραπές, παραδέχθηκε ότι ο γιος του έχει Porsche - «Και να είχα αριθμούς τζόκερ σε σένα θα τους έδινα;»
Δείτε το υπόμνημα που κατέθεσε στην εξεταστική - Τι είπε για τις τηλεφωνικές συνομιλίες του με την Τυχεροπούλου - Στον εισαγγελέα τον στέλνει η ΝΔ - Αναλυτικά οι διάλογοι με τους βουλευτές
Ο Γιώργος Ξυλούρης, ο αγροτοσυνδικαλιστής που έχει ταυτιστεί δημόσια με το προσωνύμιο «Φραπές», παρουσιάστηκε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου ήδη από την αρχή της συνεδρίασης επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής, δηλώνοντας ότι βιώνει προσωπικό και δημόσιο εξευτελισμό. «Ξεφτιλίζομαι περισσότερο και από τον κάθε εγκληματία… βιώνω εξευτελισμό και ρετσινιά που δεν θα φύγει ποτέ από πάνω μου», είπε, υποστηρίζοντας πως έχει στοχοποιηθεί άδικα από τη δημοσιότητα γύρω από την υπόθεση.
Μετά από 5,5 ώρες συνεδρίασης, και ενώ επί μήνες στο δημόσιο διάλογο αναφερόταν ως «Φραπές», ο Ξυλούρης θέλησε να ξεκαθαρίσει πως αυτό δεν είναι το προσωνύμιο με το οποίο είναι γνωστός στην Κρήτη. «Δεν με αποκαλεί κανείς “Φραπέ”. Έχω παρατσούκλι αλλά είναι άλλο», είπε απαντώντας στην Ευαγγελία Λιακούλη, για να προσθέσει: «είναι Τζιτζής».
Λίγο αργότερα κι ενώ ο Κωνσταντίνος Μπάρκας εξέταζε τον κ. Ξυλούρη, σημειώθηκε ένταση, όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε στην κυρία Συρεγγέλα λέγοντας «μην σκίσεις κανένα καλτσόν».
Ο αγροτοσυνδικαλιστής κατέθεσε υπόμνημα το οποίο διανεμήθηκε στα μέλη της Εξεταστικής και επανέλαβε ότι δεν έχει παράνομο οικονομικό όφελος από τη δραστηριότητά του. Όπως είπε, «θα αποδειχθεί στο μέλλον ότι δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ παράνομα», επιμένοντας ότι η εμπλοκή του στην υπόθεση δεν εδράζεται σε πραγματικά στοιχεία που τον ενοχοποιούν.
Παρά την αρχική δήλωσή του ότι δεν θα απαντήσει σε ερωτήσεις, ο Ξυλούρης επέλεξε στη συνέχεια να απαντήσει επιλεκτικά σε ορισμένα ερωτήματα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις παρέμεινε σιωπηλός, επικαλούμενος τα δικαιώματά του. Σημειώνεται δε πως ο ίδιος αρνήθηκε στους φωτορεπόρτερ να τον φωτογραφίσουν.
Δείτε βίντεο, το υπόμνημα Ξυλούρη, η στιγμή που επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής:
«Δεν μπορώ να απαντήσω για κάτι που δεν γνωρίζω», ανέφερε, συμπληρώνοντας: «επειδή έχω και εγώ τα δικαιώματά μου θα επικαλεστώ το δικαίωμα της σιωπής και δεν θα απαντήσω σε κανένα ερώτημα, είναι θέμα τιμής της δικής μου και της οικογένειάς μου». Η στάση αυτή δημιούργησε ένταση με μέλη της Επιτροπής που ζητούσαν σαφείς απαντήσεις.
Δείτε ΕΔΩ το υπόμνημα που κατέθεσε ο Γιώργος Ξυλούρης
Κατά τη διάρκεια των στιχομυθιών του με βουλευτές, ξεχώρισε η αναφορά του στις επαφές με την κ. Τυχεροπούλου και στο πόσες φορές είχαν συνομιλήσει τηλεφωνικά, όπως και η προσπάθειά του να διαψεύσει όσα είχε μεταφέρει ο πρώην υπουργός Σπήλιος Λιβανός για φερόμενο επεισόδιο στο πολιτικό του γραφείο. Σε άλλο σημείο, σε αντιπαράθεση με τον Νάσο Ηλιόπουλο, ο Ξυλούρης αντέδρασε έντονα στη χρήση του προσωνυμίου με το οποίο έχει γίνει γνωστός στο πανελλήνιο, λέγοντας: «τα φραπέ αλλού, είμαι χριστιανός ορθόδοξος και έχω όνομα». Παράλληλα, απαντώντας σε ερωτήσεις του βουλευτή Αλέξανδρου Αυλωνίτη, παραδέχθηκε ότι ο γιος του είναι κάτοχος αυτοκινήτου μάρκας Porsche.
Σε συνέχεια της εξέλιξης αυτής, η Νέα Δημοκρατία, στέλνει τον μάρτυρα στον Εισαγγελέα για την άρνησή του να καταθέσει. «Η Νέα Δημοκρατία παραμένει προσηλωμένη στη διαλεύκανση της υπόθεσης και στη διασφάλιση διαφάνειας στη λειτουργία των δημόσιων οργανισμών, με απόλυτο σεβασμό στους θεσμούς και στο έργο της Βουλής. Ως εκ τούτου, για να περισωθεί το κύρος της Επιτροπής τα πρακτικά θα σταλούν άμεσα στον Εισαγγελέα για τα περαιτέρω» αναφέρουν πηγές του κυβερνώντος κόμματος.
Δείτε live:
Αναλυτικά, σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας:
«Η σημερινή παρουσία του κ. Γιώργου Ξυλούρη στη Βουλή ήταν αποκαλυπτική για την περιφρόνησή του προς τη διαδικασία και για την αδυναμία του να δώσει πειστικές εξηγήσεις. Από την πρώτη στιγμή επέλεξε την πλήρη άρνηση συνεργασίας, επαναλαμβάνοντας συνεχώς τη φράση «επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής» και αποφεύγοντας οποιαδήποτε ουσιαστική απάντηση στα ερωτήματα της Εξεταστικής Επιτροπής.
Παρότι σιώπησε για όλα τα κρίσιμα ζητήματα, έσπευσε να απαντήσει μόνο όταν η συζήτηση αφορούσε την κ. Παρασκευή Τυχεροπούλου, επιβεβαιώνοντας έτσι τη σημασία της περαιτέρω διερεύνησης του ρόλου της. Η επιλεκτική αυτή στάση του κ. Ξυλούρη δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το τι επιδιώκει να αποκρύψει και ποια ευθύνη θέλει να αποφύγει.
Την ίδια ώρα, όμως, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης κάνουν ότι δεν γνωρίζουν αν είναι πράγματι ύποπτος, μολονότι στην προκαταρκτική εξέταση που έχει διατάξει ο ευρωπαίος εισαγγελέας κ. Δ. Μουζάκης, ο κ. Ξυλούρης χαρακτηρίζεται ως «ηγετικό στέλεχος» της εγκληματικής οργάνωσης.
Προφανώς, είτε δεν μπήκαν στον κόπο να διαβάσουν τη δικογραφία είτε παριστάνουν ότι δεν γνωρίζουν για ένα βίντεο στο tik tok.
Η Νέα Δημοκρατία παραμένει προσηλωμένη στη διαλεύκανση της υπόθεσης και στη διασφάλιση διαφάνειας στη λειτουργία των δημόσιων οργανισμών, με απόλυτο σεβασμό στους θεσμούς και στο έργο της Βουλής. Ως εκ τούτου, για να περισωθεί το κύρος της Επιτροπής τα πρακτικά θα σταλούν άμεσα στον Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.»
Ο έντονος διάλογος με τον Νάσο Ηλιόπουλο
Ο μάρτυρας είχε έντονο διάλογο με τον Νάσο Ηλιόπουλο για το περίφημο παρατσούκλι του “φραπέ” που του αποδίδουν.
“Έχω όνομα. Αυτά για “φραπέ” κομμένα. Είμαι χριστιανός ορθόδοξος και έχω όνομα” αντέδρασε ο Γ. Ξυλούρης.
Στην συνέχεια ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς τον ρώτησε αν έχει κερδίσει τυχερά παιχνίδια.
Ηλιόπουλος: Έχετε παίξει τζόκερ
Ξυλούρης: Εγώ δεν παίζω τζόκερ
Ηλιόπουλος: Με αυτά που ακούμε θα σας ζητούσα τους 5 τυχερούς αριθμούς
Ξυλούρης: Και να τους είχα σε εσένα θα τους έδινα;
Ο μάρτυρας ισχυρίστηκε παράλληλα ότι οι καταγγελίες του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού περί πρόκλησης επεισοδίου από τον Γιώργο Ξυλούρη στο γραφείο του είναι ψευδείς. Υποστήριξε παράλληλα ότι ο κ. Λιβανός τον είχε καλέσει στο υπουργείο και έκαναν ραντεβού για περίπου 1,5 ώρα.
Για τη Jaguar
Ο μάρτυρας απαντώντας στον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Κώστα Μπούμπα έδωσε πληροφορίες και για το ΙΧ μάρκας Τζάγκουαρ που είχε στην κατοχή του.
Σε συνέχεια της εξέλιξης αυτής, η Νέα Δημοκρατία, στέλνει τον μάρτυρα στον Εισαγγελέα για την άρνησή του να καταθέσει. «Η Νέα Δημοκρατία παραμένει προσηλωμένη στη διαλεύκανση της υπόθεσης και στη διασφάλιση διαφάνειας στη λειτουργία των δημόσιων οργανισμών, με απόλυτο σεβασμό στους θεσμούς και στο έργο της Βουλής. Ως εκ τούτου, για να περισωθεί το κύρος της Επιτροπής τα πρακτικά θα σταλούν άμεσα στον Εισαγγελέα για τα περαιτέρω» αναφέρουν πηγές του κυβερνώντος κόμματος.
Δείτε live:
Αναλυτικά, σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας:
«Η σημερινή παρουσία του κ. Γιώργου Ξυλούρη στη Βουλή ήταν αποκαλυπτική για την περιφρόνησή του προς τη διαδικασία και για την αδυναμία του να δώσει πειστικές εξηγήσεις. Από την πρώτη στιγμή επέλεξε την πλήρη άρνηση συνεργασίας, επαναλαμβάνοντας συνεχώς τη φράση «επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής» και αποφεύγοντας οποιαδήποτε ουσιαστική απάντηση στα ερωτήματα της Εξεταστικής Επιτροπής.
Παρότι σιώπησε για όλα τα κρίσιμα ζητήματα, έσπευσε να απαντήσει μόνο όταν η συζήτηση αφορούσε την κ. Παρασκευή Τυχεροπούλου, επιβεβαιώνοντας έτσι τη σημασία της περαιτέρω διερεύνησης του ρόλου της. Η επιλεκτική αυτή στάση του κ. Ξυλούρη δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το τι επιδιώκει να αποκρύψει και ποια ευθύνη θέλει να αποφύγει.
Την ίδια ώρα, όμως, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης κάνουν ότι δεν γνωρίζουν αν είναι πράγματι ύποπτος, μολονότι στην προκαταρκτική εξέταση που έχει διατάξει ο ευρωπαίος εισαγγελέας κ. Δ. Μουζάκης, ο κ. Ξυλούρης χαρακτηρίζεται ως «ηγετικό στέλεχος» της εγκληματικής οργάνωσης.
Προφανώς, είτε δεν μπήκαν στον κόπο να διαβάσουν τη δικογραφία είτε παριστάνουν ότι δεν γνωρίζουν για ένα βίντεο στο tik tok.
Η Νέα Δημοκρατία παραμένει προσηλωμένη στη διαλεύκανση της υπόθεσης και στη διασφάλιση διαφάνειας στη λειτουργία των δημόσιων οργανισμών, με απόλυτο σεβασμό στους θεσμούς και στο έργο της Βουλής. Ως εκ τούτου, για να περισωθεί το κύρος της Επιτροπής τα πρακτικά θα σταλούν άμεσα στον Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.»
Ο έντονος διάλογος με τον Νάσο Ηλιόπουλο
Ο μάρτυρας είχε έντονο διάλογο με τον Νάσο Ηλιόπουλο για το περίφημο παρατσούκλι του “φραπέ” που του αποδίδουν.
“Έχω όνομα. Αυτά για “φραπέ” κομμένα. Είμαι χριστιανός ορθόδοξος και έχω όνομα” αντέδρασε ο Γ. Ξυλούρης.
Στην συνέχεια ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς τον ρώτησε αν έχει κερδίσει τυχερά παιχνίδια.
Ηλιόπουλος: Έχετε παίξει τζόκερ
Ξυλούρης: Εγώ δεν παίζω τζόκερ
Ηλιόπουλος: Με αυτά που ακούμε θα σας ζητούσα τους 5 τυχερούς αριθμούς
Ξυλούρης: Και να τους είχα σε εσένα θα τους έδινα;
Ο μάρτυρας ισχυρίστηκε παράλληλα ότι οι καταγγελίες του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού περί πρόκλησης επεισοδίου από τον Γιώργο Ξυλούρη στο γραφείο του είναι ψευδείς. Υποστήριξε παράλληλα ότι ο κ. Λιβανός τον είχε καλέσει στο υπουργείο και έκαναν ραντεβού για περίπου 1,5 ώρα.
Για τη Jaguar
Ο μάρτυρας απαντώντας στον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Κώστα Μπούμπα έδωσε πληροφορίες και για το ΙΧ μάρκας Τζάγκουαρ που είχε στην κατοχή του.
«Το αγόρασα 1.000 ευρώ. Μοντέλο του 1999 κλεισμένη στο υπόγειο. Έριξα 6.000 ευρώ να την φτιάξω και όταν έσκασε πάλι η μηχανή την πούλησα για παλιοσίδερα στην Ιταλία» υποστήριξε ο Γ. Ξυλούρης. Παράλληλα διευκρίνησε ότι η «τεχνική λύση» και η δήλωση βοσκοτόπων σε άλλες περιοχές γίνεται αυτόματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Είναι άλλο αυτό και άλλο οι αλχημείες κάποιων ΚΥΔ με Ε9 που έβλεπαν και έχωναν μόνοι τους αγροτεμάχια» είπε.
Οι αντιδράσεις των βουλευτών
Δεν απαντά σε ερωτήσεις
Μετά από σχετική ερώτηση του προεδρεύοντος, ο κ. Ξυλούρης σημείωσε ότι είναι ανοιχτός να δεχθεί ερωτήσεις ωστόσο θα επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής λέγοντας ξανά ότι «δεν μπορώ να απαντήσω σε κάτι που δεν γνωρίζω».
Στην συνέχεια και μετά από μία σειρά τοποθετήσεων από τους βουλευτές που συμμετέχουν στην Εξεταστική Επιτροπή, ξεκίνησαν οι πρώτες ερωτήσεις, με τον κ. Ξυλούρη να επιμένει ότι «δεν μπορώ να απαντήσω σε καμία ερώτηση, σας το είπα, σας το ξεκαθάρισα».
Ξυλούρης: Κάντε άρση τηλεφωνικού απορρήτου για να δείτε αν καλούσα εγώ την Τυχεροπούλου ή αυτή - Την συνάντησα 3 φορές
Κλείνοντας τον πρώτο κύκλο αντιδράσεων ο κ. Λαζαρίδης (ΝΔ) ανέφερε ότι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης δεν έχουν διαβάσει την σχετική δικογραφία.
“Βγαίνει το σύνολο των βουλευτών της αντιπολίτευσης σε κανάλια και εδώ στην Βουλή και λένε ότι ο Ξυλούρης είναι ο βασικός κατηγορούμενος της υπόθεσης. Έχουν διαβάσει την δικογραφία; Μάλλον όχι. Έρχονται εδώ με κινήσεις εντυπωσιασμού για να πλήξουν την κυβέρνηση. Ο κ. Μουζάκης, εντεταλμένος Ευρωπαίος εισαγγελέας στην εντολή προκαταρκτικής εξέτασης περιγράφει τα αδικήματα και εμφανίζει τον Γ Ξυλούρη ως αρχηγικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης. Ο Γ. Ξυλούρης έχει την ιδιότητα του υπόπτου. Δεν έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις αλλά με βάση την δικογραφία υπάρχει η ιδιότητα του υπόπτου” είπε.
Πλέον η διαδικασία έχει περάσει στις ερωτήσεις αν και ο Γ. Ξυλούρης επιμένει να αρνείται κάθε απάντηση υποστηρίζοντας ότι θα καταθέσει όσα στοιχεία γνωρίζει στον εισαγγελέα.
Λαζαρίδης: ποια η σχέση σας με τον πρώην γραμματέα Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ Αντωνόπουλο;
Ξυλούρης : ούτε τον ξέρω ούτε θα μπω στη διαδικασία απαντήσεων
Λαζαρίδης: σας είχε μεταφέρει δικαιώματα
Ξυλούρης: δεν γνωρίζω δεν θα απαντήσω. Ότι γνωρίζω θα τα καταθέσω στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Λαζαρίδης: ο Αντωνόπουλος ισχυρίστηκε ότι δεν είχε γνώση για μεταφορά των δικαιωμάτων του στον γιο σας Βασίλη και το κάνατε εσείς αυθαίρετα μέσω του ΚΥΔ σας. Τι απαντάτε
Ξυλούρης: Δεν θα μπω σε μια διαδικασία. Θέλω να αυτοπροστατευτώ. Ότι γνωρίζω θα τα καταθέσω εκεί που πρέπει
Λαζαρίδης: φάγατε πρόσφατα με Τζεδάκη
Ξυλούρης: οχι
Λαζαρίδης: καλέσατε και απειλήσατε την κα Τυχεροπούλου στο τηλέφωνο του σπιτιού της. Μιλήσατε με τα παιδιά της ; Τι της είπατε;
Ξυλούρης: Θα κατατεθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα τα πάντα. Αν έχετε την δυνατότητα ζητήστε άρση τηλεφωνικού απορρήτου για να διαπιστώσετε ποιος καλούσε ποιον και τι λεγόταν
Λαζαρίδης: Την συναντήσατε
Ξυλούρης: 3 φορές . Επικαλούμαι το δικαίωμα σιωπής και προτείνω να με στείλετε στον εισαγγελέα να στα πώ όλα. Να μην κάνουμε αυτόν τον θεατρινισμό να με ρωτάτε και να σας λέω τα ίδια.
Το δικαίωμα σιωπής και για τα κερδισμένα τζόκερ
Λαζαρίδης: Η κα Τυχεροπούλου αρνήθηκε ότι η ίδια έδωσε εντολή να ξεμπλοκαριστούν τα δεσμευμένα ΑΦΜ σας για να πληρωθούν και να δεσμευτούν αμέσως μετά. Ποια υπάλληλος ή διεύθυνση οργανισμού προχώρησε σε αποδέσμευση ΑΦΜ παρακάμπτοντας τους αρχικούς ελέγχους;
Ξυλούρης: Το εσωτερικών υποθέσεων έχει τον φάκελο της. Ας το ψάξετε από εκεί. Για τις καταγγελίες και πληρωμές
Λαζαρίδης: Ισχύει; Αποδεσμεύτηκαν τα ΑΦΜ σας;
Ξυλούρης: Μην με βάζετε σε αυτή την διαδικασία αυτοενεχοποίησης
Λαζαρίδης: Μα απαντάτε
Ξυλούρης: Ναι απαντώ αλλά με βάζετε…
Λαζαρίδης: γνωρίζετε αν η ευρωπαϊκή εισαγγελία σας ερευνά. Σας έχουν καλέσει;
Ξυλούρης: επικαλούμαι δικαίωμα σιωπής
Λαζαρίδης: γιατί τα ΑΦΜ σας δεσμεύτηκαν και πως ξεμπλοκαρίστηκαν τελικά;
Ξυλούρης: δεν θα απαντήσω
Λαζαρίδης: σε ποιο ΚΥΔ κάνατε τις αιτήσεις σας;
Ξυλούρης: Εκπροσωπούσα την ένωση αγροτικών συνεταιρισμών που έκανε ενεργοποίηση παραγωγών. Το 2018 φτιάξαμε γαλακτοκομική ένωση και φτιάξαμε το ΚΥΔ. Πάντα σε αυτό το ΚΥΔ έκανα την ενεργοποίηση μου
Λαζαρίδης: έχετε κερδίσει τζόκερ ή λαχείο;
Ξυλούρης: επικαλούμαι δικαίωμα σιωπής
Στην συνέχεια το λόγο πήρε η κυρία Μιλένα Αποστολάκη η οποία υπέβαλε ερωτήσεις σχετικά με τους διαλόγους που βρίσκονται στην δικογραφία.
Ο μάρτυρας απέφυγε να απαντήσει στα περισσότερα ερωτήματα επιμένοντας στο δικαίωμα της σιωπής. Ωστόσο σε κάποια σημεία τοποθετήθηκε υποστηρίζοντας ότι οι διάλογοι είναι ψευδείς και κατασκευασμένοι.
Αποστολάκη: ελέγχεστε από Αρχή για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και βρέθηκαν εκατομμύρια ευρώ. Πολυτελή αυτοκίνητα , πολλά εκατομμύρια και παράληψη υποχρέωσης να καταθέσετε πόθεν έσχες.
Ξυλούρης: Ήταν λάθος μου να μην καταθέσω πόθεν έσχες. Το έχω τακτοποιήσω. Αν μπορείτε δώστε μου και την έκθεση του Βουρλιώτη να ενημερωθώ. Ακούω από δημοσιογράφους για 2,5 εκατ ευρώ που βρέθηκαν. Δεν ξέρω την έκθεση
Αποστολάκη: σε μια συνομιλία σας με τον Ζερβό εμφανίζεστε πολύ εκνευρισμένος
Ξυλούρης: Ποτέ δεν έχω μιλήσει με τον Ζερβό. Δεν μιλάμε. Είναι ψεύτικη αν υπάρχει τέτοια συνομιλία
Αποστολάκη: στις 21.12.2024 μιλάτε με τον Παπακωνσταντίνου για τον σύλλογο από το Κιάτο. Και λέτε ότι πληρώσατε 220 χιλ ευρώ . Που τα βρήκατε;
Ξυλούρης: από εκεί να καταλάβατε. Πλήρωσαν συμμετοχή σύνολο 22 χιλ ευρώ και γράφουν εκεί για 220 χιλ . Οι συνομιλίες αυτές είναι ψεύτικες.
Όταν η κα Αποστολάκη κάλεσε τον μάρτυρα να πει την προσωπική του άποψη για τον λόγο που το όνομά του προστέθηκε στην δικογραφία είπε: “από τότε που έκανα μήνυση στην Τυχεροπούλου ξεκίνησαν όλα”
Για τις τηλεφωνικές συνομιλίες
Για το περιεχόμενο των τηλεφωνικών συνομιλιών που περιλαμβάνονται στην δικογραφία ρώτησε και ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης. Ωστόσο ο μάρτυρας αυτή τη φορά ανασκεύασε τα περί “ψευδών διαλόγων” και ισχυρίστηκε ότι με τον αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Λευτέρη Ζερβό δεν μιλούσε ο ίδιος αλλά κάποιος άλλος στον οποίο δάνεισε το κινητό του τηλέφωνο.
Β. Κόκκαλης: πόσα ζώα δηλώνετε;
Ξυλούρης: 1800.
Κόκκαλης: : το 2019;
Ξυλούρης: Να ήταν 1700; Από το 2009 δηλώνω τα ίδια πάνω κάτω.
Κόκκαλη: γιατί πήγατε στον Αυγενάκη; Διαβάζουμε ότι αυτός σας έβαλε να κάνετε μήνυση στην Τυχεροπούλου
Ξυλούρης: για να του δείξω τα χαρτιά (σ.σ. καταγγελίες κατά Τυχεροπούλου)
Κόκκαλης: πιο σας είπε
Ξυλούρης: να τα δουν οι νομικοί του να βγάλουν γνωμοδοτήσεις και κάτι τέτοια.
Κόκκαλης: τα είδαν; τι σας είπαν;
Ξυλούρης: όχι. Τα πήρα και έφυγα. Πήγα σε δικό μου δικηγόρο.
Κόκκαλης: ποιος το είπε αυτό;
Ξυλούρης: Δεν με παρότρυνε ο Αυγενάκης να κάνω μήνυση. Εγώ του τα έδειξα. Τα διάβασε και μου λέει να τα δουν νομικοί. Τού είπα ότι θα πάω σε δικό μου δικηγόρο και θα κάνω μήνυση και μου είπε κάνε ότι νομίζεις
Κόκκαλης: με το Ζερβό γιατί μιλήσατε
Ξυλούρης: δεν μίλησα
Κόκκαλης: το νούμερο 6944…. Είναι δικό σας;
Ξυλούρης: ναι. Αλλος μίλησε από τον κινητό μου. Γιατί εγώ δεν μιλώ με αυτόν. Είμαστε μια παρέα. Πήρε άλλος το κινητό μου, εβγήκε έξω και μίλησε….
Κόκκαλης: άρα πράγματι χρησιμοποιήθηκε το κινητό σας . Ποιος μίλησε αν όχι εσείς; Ποιος είναι ο Γιώργος;
Ξυλούρης: Επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής.
Ο κ. Ξυλούρης ανέφερε και στις επαφές του στον ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας ότι ο κ. Μπαμπασίδης του έδωσε 2 άδειες εισόδου, η κυρία Τυχεροπούλου 4-5 και τις υπόλοιπες ο Σημανδράκος. Για το περιεχόμενό τους, θα μιλήσει στον εισαγγελέα.
Μπούμπας: Τελικά την καλέσατε στο τηλέφωνο την κα Τυχεροπούλου;
Ξυλούρης: Την πήρα. Αφού είχαμε ραντεβού στον ΟΠΕΚΕΠΕ που μου είχε κλείσει εκείνη. Και μου λέει έχω δουλειά τώρα πάρε με μετά. Σας είπα να αρθεί το απόρρητο και να βγει πόσες φορές με έχει πάρει τηλέφωνο από το σταθερό της από το κινητό της. Πόσες άδειες μου έβγαλε η ίδια για να πάω στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μου έδωσε 2 άδειες εισόδου ο Μπαμπασίδης, 4-5 η Τυχεροπούλου και τις υπόλοιπες ο Σημανδράκος. Το τι ειπώθηκαν τότε και γιατί θα τα πω εκεί που πρέπει, στον εισαγγελέα
Μπούμπας: Με τον Κέντρο είχατε επαφές;
Ξυλούρης: ο Γιώργος ο Κέντρος ήθελε πραγματικά να βοηθήσει. Μετά που εδραιώθηκε η Τυχεροπούλου στο σύστημα ούτε τηλέφωνα δεν σήκωναν. Ηταν ο Δερβέν-Αγάς. Αυτή ήταν ο μεγάλος. Και με έπαιζαν για λογιστικό λάθος που δεν τράβηξαν 48 ΑΦΜ παραγωγών μεταξύ των οποίων και τα 6 τα δικά μας. Και μας ενέπαιζαν για έξι μήνες. Τότε ξεκίνησε η ιστορία.
Επίσης, ανέφερε ότι με τον Μάκη Βορίδη δεν ξαναμίλησε μετά την αποχώρησή του τελευταίου από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ δεν είχαν ποτέ συνομιλίες για την εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου.
Μπούμπας: Με τον Βορίδη μιλούσατε;
Ξυλούρης: Όταν έφυγε από το υπουργείο δεν ξαναμίλησα
Μπούμπας: Και αυτά για την Πόπη;
Ξυλούρης: Ποια Πόπη;
Μπούμπας: Την Παπανδρέου.
Ξυλούρης: Ποτέ! Ποτέ δεν μιλήσαμε γι αυτά τα πράγματα. Εδώ μου χρέωσαν το άγαλμα των συγγενών μου στο υπουργείο Εσωτερικών
Μπούμπας: Γιατί εκνευρίστηκε μαζί σας η Τυχεροπούλου
Ξυλούρης: Αυτά θα τα πω στον εισαγγελέα.
Κωνσταντοπούλου: Πότε λήφθηκε η φωτογραφία με τον πρωθυπουργό;
Ξυλούρης: Επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής.
Κωνσταντοπούλου: Άρα είναι επιλήψιμο αυτό το τραπέζι. Είναι κάτι βρώμικα
Ξυλούρης: Είναι του 2017 αυτό το τραπέζι και σας το έχει εξηγγλησει ο Στρατάκης
Κωνσταντοπούλου: Μόλις έγινε αρχηγός της ΝΔ ο Μητσοτάκης. Πότε τον γνωρίσατε τον Μητσοτάκη;
Ξυλούρης: Αν δεν κάνω λάθος σε αυτό το τραπέζι
Κωνσταντοπούλου: Μπερδεύει τα πράγματα η αδελφή του η Ντόρα για την κουμπαριά σας και επειδή θα σας πετάξουν σαν στημένη λεμονόκουπα, εσείς θυμάστε ποια είναι η κουμπαριά;
Ξυλούρης: Εμένα θα πετάξουν; Γιατί;
Κωνσταντοπούλου: Εσάς θα πετάξουν. Σας εμφανίζουν ως Πασόκο
Ξυλούρης: Γιατί ξέρουν τι είμαι εγώ; Τέλος πάντων.
Κωνσταντοπούλου: Δεν ξέρετε τι είστε ούτε εσείς;
Ξυλούρης: Όχι.
Κωνσταντοπούλου: Επικαλείστε το δικαίωμα σιωπής αλλά αυτό που κάνετε είναι όρκος σιωπής. Ομερτά. Αυτοενεχοποιήστε και σας προειδοποιώ.
Ξυλούρης: Να είστε καλά
Κωνσταντοπούλου: Ήταν πρωτοπαλίκαρο της Ντόρας ο Αυγενάκης;
Ξυλούρης: Δεν το ξέρω.
Κωνσταντοπούλου: Δεν είστε κομματάρχης της ΝΔ
Ξυλούρης: Όχι.
Κωνσταντοπούλου: Α δεν είστε;
Ξυλούρης: Δεν είμαι.
Κωνσταντοπούλου: Εγώ είμαι δικηγόρος με εμπειρία στα θέματα διαφθοράς και μαφιόζων. Πώς γνωρίζατε τις έρευνες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας πριν αυτή γίνει γνωστή;
Ξυλούρης: Δεν το γνώριζα.
Κωνσταντοπούλου: Τα παλικάρια Γιώργη Ξυλούρη δεν λένε ότι δεν γνωρίζουν. Λέτε στους διαλόγους ότι θα την ξεκωλώσετε
Ξυλούρης: Δικαίωμα σιωπής.
Κωνσταντοπούλου: Άρα λέτε ότι παραδέχεστε το περιεχόμενο διαλόγου. Ποιος σας είπε για τον έλεγχο2 Απαντήστε κύριε Ξυλούρη. Απαντήστε
Ξυλούρης: Δεν ήξερα ότι ερευνά ο εισαγγελέας ούτε είναι δική μου η συνομιλία.
Κωνσταντοπούλου: Δεν ήταν δική σας συνομιλία; Αυτό απαντάτε
Ξυλούρης: ναι (σ.σ. σε εκείνο το σημείο ο μάρτυρας βγάζει ένα χαρτί από την εσωτερικήτσέπη του σακακιού του)
Κωνσταντοπούλου: Μην κοιτάτε το κινητό σας
Ξυλούρης: Δεν είναι το κινητό μου
Κωνσταντοπούλου: Τι χαρτί είναι αυτό; Ποιος σας το έδωσε; Καταθέστε το.
Ξυλούρης: Είναι δικό μου τι θα μου κάνετε; Σωματική έρευνα;
Η εξέταση του μάρτυρα ξέφυγε όταν η κα Κωνσταντοπούλου άρχισε να επικαλείται αποσπάσματα διαλόγων στα οποία ο Γ Ξυλούρης φέρεται να χυδαιολογεί
«Τι λέτε κύριε; Λέτε ότι θα τους ξεκωλώσετε… ότι θα τους γαμή@@τε… και τώρα επικαλείστε την σιωπή» είπε με τον πρόεδρο της επιτροπής να ζητάνε διαγραφούν από τα πρακτικά οι φράσεις.
«Τους καλύπτετε τους υποθάλπετε» αντέδρασε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.
Οι αντιδράσεις των βουλευτών
Τι είπε για την Porsche του γιου τουΟ κ. Ξυλούρης απάντησε και στις ερωτήσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τηνPorsche που αγόρασε ο γιος του και τον τρόπο κτήσης της. Κωνσταντοπούλου: Ο γιος σου που τα βρήκε τα χρήματα να πάρει την Porsche Ξυλούρης: Δείτε τα πόθεν έσχες. Κωνσταντοπούλου: Πού τα βρήκε; Ξυλούρης: Τι είσαι; Λογιστής; Κωνσταντοπούλου: Τι δουλειά κάνει; Ξυλούρης: Δεν ξέρω. Κωνσταντοπούλου: Εμένα να μου μιλάς στον ενικό. Και μη με απειλείς. Γιο αγρότες πεινάνε και εσείς κυκλοφορείτε με Porsche Ξυλούρης: Συγγνώμη για τον ενικό Κωνσταντοπούλου: Ακούς Γιώργη Ξυλούρη. Είστε κομματικά στελέχη και τρώτε με χρυσά κουτάλια; Πόσο την αγόρασε την Porsche και πότε; Ξυλούρης: Το 2019. Κωνσταντοπούλου: Α στην κρίση όταν όλοι πεινούσαν. Ξυλούρης: Το μοντέλο είναι. Το 2021 την αγόρασε. Κωνσταντοπούλου: Α στην πανδημία. Και κυκλοφορείτε στο χωριό με Porsche. Πόσο;Ξυλούρης: 47.000 ευρώΚωνσταντοπούλου: Πού τα βρήκε τα χρήματα; Τι δουλειά κάνει; Ξυλούρης: Οικονομολόγος είναι 25 χρονών κοπέλι. Πατέρας του είμαι, δεν είναι είναι άπορος.
