Εξεταστική live: «Τζιτζής» δηλώνει τώρα ο Φραπές, παραδέχθηκε ότι ο γιος του έχει Porsche - «Και να είχα αριθμούς τζόκερ σε σένα θα τους έδινα;»

«Το τι ειπώθηκε με την Τυχεροπούλου θα το πω στον εισαγγελέα»

Ο διάλογος με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

«Λέτε ότι θα τους ξεκωλώσετε, ότι θα τους γ@@@@ε και τώρα επικαλείστε τη σιωπή»

Τι είπε για την Porsche του γιου του

Νέα ένταση με την Κωνσταντοπούλου: Να συλληφθεί ο μάρτυρας

«Το αγόρασα 1.000 ευρώ. Μοντέλο του 1999 κλεισμένη στο υπόγειο. Έριξα 6.000 ευρώ να την φτιάξω και όταν έσκασε πάλι η μηχανή την πούλησα για παλιοσίδερα στην Ιταλία» υποστήριξε ο Γ. Ξυλούρης. Παράλληλα διευκρίνησε ότι η «τεχνική λύση» και η δήλωση βοσκοτόπων σε άλλες περιοχές γίνεται αυτόματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Είναι άλλο αυτό και άλλο οι αλχημείες κάποιων ΚΥΔ με Ε9 που έβλεπαν και έχωναν μόνοι τους αγροτεμάχια» είπε.Από το ΠΑΣΟΚ η κυρία Μιλένα Αποστολάκη ανέφερε ότι ο Ξυλούρης δεν έχει την ιδιότητα του υπόπτου ή του κατηγορούμενου και ως εκ τούτου δεν μπορεί να επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής.κατά του μάρτυρα ζήτησε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης. “Ήρθε με κάποιους σε συμβιβασμό για να μην μιλήσει;” αναρωτήθηκε η κα Διαμάντω Μανωλάκου από το ΚΚΕ.Ο Νάσος Ηλιόπουλος από την Νέα Αριστερά είπε “δεν μπορεί να λέει ότι δεν γνωρίζει γιατί δεν είναι νομικός”. “Τον καλώ προσωπικό ως παιδί της λεβεντομάνας Κρήτης να μιλήσει. Το οφείλει στους συντοπίτες του” υποστήριξε ο Κώστας Μπούμπας από την Ελληνική Λύση.Δεν μπορεί στα ΜΜΕ να λέει ότι θα μιλήσει με αποκαλύψεις. Είναι κατηγορούμενος; Όχι. Άρα έχει υποχρέωση μαρτυρίας” σημείωσε ο . Γιώργος Ρούντας από την ΝίκηΠροσωπική επίθεση εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. “Έχετε το θράσος να λέτε ότι ξεφτιλίζεστε για έξι μήνες. Επι 6 μήνες ξεφτιλίζετε τον τόπο σας και τους συντοπίτες σας. Βγήκατε στα ΜΜΕ και λέγατε ότι θα μιλήσετε και κάποιοι σας μάζεψαν. Σας μάζεψε η οικογένεια Μητσοτάκη. Έχουμε διαδικασία αλληλοεκβιασμού. Έχει ανακοινώσει ότι έχει φορτηγό με στοιχεία και τώρα θέλει να τα κρύψει. Το δικαίωμα σιωπής το επικαλέστηκαν και άλλοι κολλητοί του Μητσοτάκη. Είστε στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης. Το μόνο που μπορεί να λειτουργήσει υπέρ σας είναι να δώσετε στοιχεία. Αντιλέγουμε στην στημένη μεθόδευση που είπατε στον μάρτυρα να επικαλείται το δικαίωμα σιωπής. Θα κριθεί ο μάρτυρας και η οικογένεια του.: ωραία: το ωραίο που είναι;: ολοκληρώθηκε ο χρόνος σας: μόνο ο χρόνος σας ενδιαφέρει για να τον καλύψετε. ΝτροπήΟ Γ. Ξυλούρης ισχυρίστηκε από την πλευρά του πως ο ίδιος ουδέποτε έδωσε συνεντεύξεις και ουδέποτε ισχυρίστηκε ότι έχει “φορτηγό αποκαλυπτικών στοιχείων”.Μετά από σχετική ερώτηση του προεδρεύοντος, ο κ. Ξυλούρης σημείωσε ότι είναι ανοιχτός να δεχθεί ερωτήσεις ωστόσο θα επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής λέγοντας ξανά ότιΣτην συνέχεια και μετά από μία σειρά τοποθετήσεων από τους βουλευτές που συμμετέχουν στην Εξεταστική Επιτροπή, ξεκίνησαν οι πρώτες ερωτήσεις, με τον κ. Ξυλούρη νΚλείνοντας τον πρώτο κύκλο αντιδράσεων ο κ. Λαζαρίδης (ΝΔ) ανέφερε ότι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης δεν έχουν διαβάσει την σχετική δικογραφία.“Βγαίνει το σύνολο των βουλευτών της αντιπολίτευσης σε κανάλια και εδώ στην Βουλή και λένε ότι ο Ξυλούρης είναι ο βασικός κατηγορούμενος της υπόθεσης. Έχουν διαβάσει την δικογραφία; Μάλλον όχι. Έρχονται εδώ με κινήσεις εντυπωσιασμού για να πλήξουν την κυβέρνηση. Ο κ. Μουζάκης, εντεταλμένος Ευρωπαίος εισαγγελέας στην εντολή προκαταρκτικής εξέτασης περιγράφει τα αδικήματα και εμφανίζει τον Γ Ξυλούρη ως αρχηγικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης. Ο Γ. Ξυλούρης έχει την ιδιότητα του υπόπτου. Δεν έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις αλλά με βάση την δικογραφία υπάρχει η ιδιότητα του υπόπτου” είπε.Πλέον η διαδικασία έχει περάσει στις ερωτήσεις αν και ο Γ. Ξυλούρης επιμένει να αρνείται κάθε απάντηση υποστηρίζοντας ότι θα καταθέσει όσα στοιχεία γνωρίζει στον εισαγγελέα.: ποια η σχέση σας με τον πρώην γραμματέα Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ Αντωνόπουλο;: ούτε τον ξέρω ούτε θα μπω στη διαδικασία απαντήσεων: σας είχε μεταφέρει δικαιώματα: δεν γνωρίζω δεν θα απαντήσω. Ότι γνωρίζω θα τα καταθέσω στον αρμόδιο εισαγγελέα.: ο Αντωνόπουλος ισχυρίστηκε ότι δεν είχε γνώση για μεταφορά των δικαιωμάτων του στον γιο σας Βασίλη και το κάνατε εσείς αυθαίρετα μέσω του ΚΥΔ σας. Τι απαντάτε: Δεν θα μπω σε μια διαδικασία. Θέλω να αυτοπροστατευτώ. Ότι γνωρίζω θα τα καταθέσω εκεί που πρέπειΛαζαρίδης: φάγατε πρόσφατα με Τζεδάκη: οχι: καλέσατε και απειλήσατε την κα Τυχεροπούλου στο τηλέφωνο του σπιτιού της. Μιλήσατε με τα παιδιά της ; Τι της είπατε;: Θα κατατεθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα τα πάντα. Αν έχετε την δυνατότητα ζητήστε άρση τηλεφωνικού απορρήτου για να διαπιστώσετε ποιος καλούσε ποιον και τι λεγόταν: Την συναντήσατε: 3 φορές . Επικαλούμαι το δικαίωμα σιωπής και προτείνω να με στείλετε στον εισαγγελέα να στα πώ όλα. Να μην κάνουμε αυτόν τον θεατρινισμό να με ρωτάτε και να σας λέω τα ίδια.: Η κα Τυχεροπούλου αρνήθηκε ότι η ίδια έδωσε εντολή να ξεμπλοκαριστούν τα δεσμευμένα ΑΦΜ σας για να πληρωθούν και να δεσμευτούν αμέσως μετά. Ποια υπάλληλος ή διεύθυνση οργανισμού προχώρησε σε αποδέσμευση ΑΦΜ παρακάμπτοντας τους αρχικούς ελέγχους;: Το εσωτερικών υποθέσεων έχει τον φάκελο της. Ας το ψάξετε από εκεί. Για τις καταγγελίες και πληρωμές: Ισχύει; Αποδεσμεύτηκαν τα ΑΦΜ σας;: Μην με βάζετε σε αυτή την διαδικασία αυτοενεχοποίησης: Μα απαντάτε: Ναι απαντώ αλλά με βάζετε…: γνωρίζετε αν η ευρωπαϊκή εισαγγελία σας ερευνά. Σας έχουν καλέσει;: επικαλούμαι δικαίωμα σιωπής: γιατί τα ΑΦΜ σας δεσμεύτηκαν και πως ξεμπλοκαρίστηκαν τελικά;: δεν θα απαντήσω: σε ποιο ΚΥΔ κάνατε τις αιτήσεις σας;: Εκπροσωπούσα την ένωση αγροτικών συνεταιρισμών που έκανε ενεργοποίηση παραγωγών. Το 2018 φτιάξαμε γαλακτοκομική ένωση και φτιάξαμε το ΚΥΔ. Πάντα σε αυτό το ΚΥΔ έκανα την ενεργοποίηση μου: έχετε κερδίσει τζόκερ ή λαχείο;: επικαλούμαι δικαίωμα σιωπήςη οποία υπέβαλε ερωτήσεις σχετικά με τους διαλόγους που βρίσκονται στην δικογραφία.Ο μάρτυρας απέφυγε να απαντήσει στα περισσότερα ερωτήματα επιμένοντας στο δικαίωμα της σιωπής. Ωστόσο σε κάποια σημεία τοποθετήθηκε υποστηρίζοντας ότι οι διάλογοι είναι ψευδείς και κατασκευασμένοι.: ελέγχεστε από Αρχή για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και βρέθηκαν εκατομμύρια ευρώ. Πολυτελή αυτοκίνητα , πολλά εκατομμύρια και παράληψη υποχρέωσης να καταθέσετε πόθεν έσχες.: Ήταν λάθος μου να μην καταθέσω πόθεν έσχες. Το έχω τακτοποιήσω. Αν μπορείτε δώστε μου και την έκθεση του Βουρλιώτη να ενημερωθώ. Ακούω από δημοσιογράφους για 2,5 εκατ ευρώ που βρέθηκαν. Δεν ξέρω την έκθεση: σε μια συνομιλία σας με τον Ζερβό εμφανίζεστε πολύ εκνευρισμένος: Ποτέ δεν έχω μιλήσει με τον Ζερβό. Δεν μιλάμε. Είναι ψεύτικη αν υπάρχει τέτοια συνομιλία: στις 21.12.2024 μιλάτε με τον Παπακωνσταντίνου για τον σύλλογο από το Κιάτο. Και λέτε ότι πληρώσατε 220 χιλ ευρώ . Που τα βρήκατε;: από εκεί να καταλάβατε. Πλήρωσαν συμμετοχή σύνολο 22 χιλ ευρώ και γράφουν εκεί για 220 χιλ . Οι συνομιλίες αυτές είναι ψεύτικες.Όταν η κα Αποστολάκηγια τον λόγο που το όνομά του προστέθηκε στην δικογραφία είπε: “από τότε που έκανα μήνυση στην Τυχεροπούλου ξεκίνησαν όλα”Για το περιεχόμενο των τηλεφωνικών συνομιλιών που περιλαμβάνονται στην δικογραφία ρώτησε και ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης. Ωστόσο ο μάρτυρας αυτή τη φοράκαι ισχυρίστηκε ότι με τον αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Λευτέρη Ζερβό δεν μιλούσε ο ίδιος αλλά κάποιος άλλος στον οποίο δάνεισε το κινητό του τηλέφωνο.: πόσα ζώα δηλώνετε;: 1800.: : το 2019;: Να ήταν 1700; Από το 2009 δηλώνω τα ίδια πάνω κάτω.: γιατί πήγατε στον Αυγενάκη; Διαβάζουμε ότι αυτός σας έβαλε να κάνετε μήνυση στην Τυχεροπούλου: για να του δείξω τα χαρτιά (σ.σ. καταγγελίες κατά Τυχεροπούλου): πιο σας είπε: να τα δουν οι νομικοί του να βγάλουν γνωμοδοτήσεις και κάτι τέτοια.: τα είδαν; τι σας είπαν;: όχι. Τα πήρα και έφυγα. Πήγα σε δικό μου δικηγόρο.: ποιος το είπε αυτό;: Δεν με παρότρυνε ο Αυγενάκης να κάνω μήνυση. Εγώ του τα έδειξα. Τα διάβασε και μου λέει να τα δουν νομικοί. Τού είπα ότι θα πάω σε δικό μου δικηγόρο και θα κάνω μήνυση και μου είπε κάνε ότι νομίζεις: με το Ζερβό γιατί μιλήσατε: δεν μίλησα: το νούμερο 6944…. Είναι δικό σας;: ναι. Αλλος μίλησε από τον κινητό μου. Γιατί εγώ δεν μιλώ με αυτόν. Είμαστε μια παρέα. Πήρε άλλος το κινητό μου, εβγήκε έξω και μίλησε….: άρα πράγματι χρησιμοποιήθηκε το κινητό σας . Ποιος μίλησε αν όχι εσείς; Ποιος είναι ο Γιώργος;: Επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής.Ο κ. Ξυλούρης ανέφερε και στις επαφές του στον ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας ότι ο κ. Μπαμπασίδης του έδωσε 2 άδειες εισόδου, η κυρία Τυχεροπούλου 4-5 και τις υπόλοιπες ο Σημανδράκος. Για το περιεχόμενό τους, θα μιλήσει στον εισαγγελέα.: Τελικά την καλέσατε στο τηλέφωνο την κα Τυχεροπούλου;: Την πήρα. Αφού είχαμε ραντεβού στον ΟΠΕΚΕΠΕ που μου είχε κλείσει εκείνη. Και μου λέει έχω δουλειά τώρα πάρε με μετά. Σας είπα να αρθεί το απόρρητο και να βγει πόσες φορές με έχει πάρει τηλέφωνο από το σταθερό της από το κινητό της. Πόσες άδειες μου έβγαλε η ίδια για να πάω στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μου έδωσε 2 άδειες εισόδου ο Μπαμπασίδης, 4-5 η Τυχεροπούλου και τις υπόλοιπες ο Σημανδράκος. Το τι ειπώθηκαν τότε και γιατί θα τα πω εκεί που πρέπει, στον εισαγγελέα: Με τον Κέντρο είχατε επαφές;: ο Γιώργος ο Κέντρος ήθελε πραγματικά να βοηθήσει. Μετά που εδραιώθηκε η Τυχεροπούλου στο σύστημα ούτε τηλέφωνα δεν σήκωναν. Ηταν ο Δερβέν-Αγάς. Αυτή ήταν ο μεγάλος. Και με έπαιζαν για λογιστικό λάθος που δεν τράβηξαν 48 ΑΦΜ παραγωγών μεταξύ των οποίων και τα 6 τα δικά μας. Και μας ενέπαιζαν για έξι μήνες. Τότε ξεκίνησε η ιστορία.Επίσης, ανέφερε ότι με τον Μάκη Βορίδη δεν ξαναμίλησε μετά την αποχώρησή του τελευταίου από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ δεν είχαν ποτέ συνομιλίες για την εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου.: Με τον Βορίδη μιλούσατε;: Όταν έφυγε από το υπουργείο δεν ξαναμίλησα: Και αυτά για την Πόπη;: Ποια Πόπη;: Την Παπανδρέου.: Ποτέ! Ποτέ δεν μιλήσαμε γι αυτά τα πράγματα. Εδώ μου χρέωσαν το άγαλμα των συγγενών μου στο υπουργείο Εσωτερικών: Γιατί εκνευρίστηκε μαζί σας η Τυχεροπούλου: Αυτά θα τα πω στον εισαγγελέα.: Πότε λήφθηκε η φωτογραφία με τον πρωθυπουργό;: Επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής.: Άρα είναι επιλήψιμο αυτό το τραπέζι. Είναι κάτι βρώμικα: Είναι του 2017 αυτό το τραπέζι και σας το έχει εξηγγλησει ο Στρατάκης: Μόλις έγινε αρχηγός της ΝΔ ο Μητσοτάκης. Πότε τον γνωρίσατε τον Μητσοτάκη;: Αν δεν κάνω λάθος σε αυτό το τραπέζι: Μπερδεύει τα πράγματα η αδελφή του η Ντόρα για την κουμπαριά σας και επειδή θα σας πετάξουν σαν στημένη λεμονόκουπα, εσείς θυμάστε ποια είναι η κουμπαριά;: Εμένα θα πετάξουν; Γιατί;: Εσάς θα πετάξουν. Σας εμφανίζουν ως Πασόκο: Γιατί ξέρουν τι είμαι εγώ; Τέλος πάντων.: Δεν ξέρετε τι είστε ούτε εσείς;: Όχι.: Επικαλείστε το δικαίωμα σιωπής αλλά αυτό που κάνετε είναι όρκος σιωπής. Ομερτά. Αυτοενεχοποιήστε και σας προειδοποιώ.: Να είστε καλά: Ήταν πρωτοπαλίκαρο της Ντόρας ο Αυγενάκης;: Δεν το ξέρω.: Δεν είστε κομματάρχης της ΝΔ: Όχι.: Α δεν είστε;: Δεν είμαι.: Εγώ είμαι δικηγόρος με εμπειρία στα θέματα διαφθοράς και μαφιόζων. Πώς γνωρίζατε τις έρευνες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας πριν αυτή γίνει γνωστή;: Δεν το γνώριζα.: Τα παλικάρια Γιώργη Ξυλούρη δεν λένε ότι δεν γνωρίζουν. Λέτε στους διαλόγους ότι θα την ξεκωλώσετε: Δικαίωμα σιωπής.: Άρα λέτε ότι παραδέχεστε το περιεχόμενο διαλόγου. Ποιος σας είπε για τον έλεγχο2 Απαντήστε κύριε Ξυλούρη. Απαντήστε: Δεν ήξερα ότι ερευνά ο εισαγγελέας ούτε είναι δική μου η συνομιλία.: Δεν ήταν δική σας συνομιλία; Αυτό απαντάτε: ναι (σ.σ. σε εκείνο το σημείο ο μάρτυρας βγάζει ένα χαρτί από την εσωτερικήτσέπη του σακακιού του): Μην κοιτάτε το κινητό σας: Δεν είναι το κινητό μου: Τι χαρτί είναι αυτό; Ποιος σας το έδωσε; Καταθέστε το.: Είναι δικό μου τι θα μου κάνετε; Σωματική έρευνα;Η εξέταση του μάρτυρα ξέφυγε όταν η καάρχισε να επικαλείται αποσπάσματα διαλόγων στα οποία ο Γφέρεται να χυδαιολογεί«Τι λέτε κύριε; Λέτε ότι θα τους ξεκωλώσετε… ότι θα τους γαμή@@τε… και τώρα επικαλείστε την σιωπή» είπε με τον πρόεδρο της επιτροπής να ζητάνε διαγραφούν από τα πρακτικά οι φράσεις.«Τους καλύπτετε τους υποθάλπετε» αντέδρασε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.Ο κ.απάντησε και στις ερωτήσεις τηςγια τηνπου αγόρασε ο γιος του και τον τρόπο κτήσης της.: Ο γιος σου που τα βρήκε τα χρήματα να πάρει την Porsche: Δείτε τα πόθεν έσχες.: Πού τα βρήκε;: Τι είσαι; Λογιστής;: Τι δουλειά κάνει;: Δεν ξέρω.: Εμένα να μου μιλάς στον ενικό. Και μη με απειλείς. Γιο αγρότες πεινάνε και εσείς κυκλοφορείτε με Porsche: Συγγνώμη για τον ενικό: Ακούς Γιώργη Ξυλούρη. Είστε κομματικά στελέχη και τρώτε με χρυσά κουτάλια; Πόσο την αγόρασε την Porsche και πότε;: Το 2019.: Α στην κρίση όταν όλοι πεινούσαν.: Το μοντέλο είναι. Το 2021 την αγόρασε.: Α στην πανδημία. Και κυκλοφορείτε στο χωριό με Porsche. Πόσο;: 47.000 ευρώ: Πού τα βρήκε τα χρήματα; Τι δουλειά κάνει;: Οικονομολόγος είναι 25 χρονών κοπέλι. Πατέρας του είμαι, δεν είναι είναι άπορος.Μετά από 5,5 ώρες συνεδρίασης και αρκετούς μήνες κατά τους οποίους το πανελλήνιο τον αποκαλεί «φραπέ», οένιωσε την ανάγκη να διευκρινίσει ότι το παρατσούκλι του στην Κρήτη είναι άλλο.«Δεν με αποκαλεί κανείς φραπέ. Έχω παρατσούκλι αλλά είναι άλλο» είπε απαντώντας στην Ευαγγελία Λιακούλη για να προσθέσει «είναι Τζιτζής».Αντιπαράθεση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εξέτασης του κ. Ξυλούρη από τον Κώστα Μπάρκα. Στον διάλογο παρενέβη και η Ζωή Κωνσταντοπούλου η οποία επιτέθηκε με σεξιστική αναφορά στην προεδρεύουσα της επιτροπής Μαρία Συρεγγέλα.: Είναι σκάνδαλο η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ;: Όχι.Τι είπατε;: Όχι.: Το λέτε μέσα απ τα μουστάκια σας και δεν ακούμε.: Και τι να κάμω; Να ξυρίσω το μουστάκι τώρα στα γεράματα;: Απειλείτε κύριε;: Σας παρακαλώ. Τον λόγο έχει ο κ. Μπάρκας: Μην σκίσετε κανένα καλσόν κυρία Συρεγγέλα. Τον αφήνετε να απειλεί.: Καταδικάζουμε και καλούμε και τα άλλα κόμματα αν έχουν την δύναμη να το κάνουν. Καταδικάζουμε την σεξιστική επίθεση της κυρίας Κωνσταντοπούλου στην κα Συρεγγέλα: Είστε γελοίος. Καλύπτετε έναν κακοποιό.: Να καταδικάσετε την σεξιστική επίθεση που σας είπε «μην σκίσετε κανένα καλσόν». Ο κ. Μπάρκας είναι απαράδεκτος. Μπορούσε να το κάνει και δεν το έκανε.: Και σε άντρες και σε γυναίκες το λέμε. Άντε που καλύπτετε έναν κακοποιό.: Να τοποθετηθούν τα κόμματα.: Δεν μιλάει μόνο ένας άνθρωπος. Μιλούν όλοι και όλες οι βουλευτές κα Κωνσταντοπουλου σύμφωνα με την διαδικασία: Δεν θα μου κουνάτε τα χέρια κ. Λαζαρίδη. Εσείς δώσατε διαφυγή στην Ξυλούρη. Καταδικάζουμε την φράση (σσ. Της Κωνσταντοπούλου) που ειπώθηκε εναντίον σας.: Το ΠΑΣΟΚ νιώθει την ανάγκη να τοποθετηθεί;: Θέλετε κυρία Αποστολάκη να πάρετε το λόγο ;: Δεν έχω ενημερωθεί: Όταν ενημερωθείτε θα έχετε το λόγο: Εγώ μπορώ να έχω το λόγο. Δεν ντρέπεστε λίγο που καλύπτετε τον κακοποιό; Δώστε μου τον λόγοΤον λόγο έχει ο κ. Πουλάς.Για τις τηλεφωνικές επαφές με ΤυχεροπούλουΗ συζήτηση επανήλθε στην κακαι στις συχνές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον μάρτυρα να σπεύδει να διευκρινίσει: «για την υπόθεση μιλούσαμε. Μας ακούει και η γυναίκα μου. Μην έχω κι άλλα προβλήματα».: Τι λέγατε με την κα ΤυχεροπούλουΣας είπα να ανοίξετε τα τηλέφωνά μας. Να δείτε ποιος έπαιρνε ποιον. Θα τα καταθέσω εκεί που πρέπει και τότε θα δείτε τι έγινε. Ποιος έπαιρνε τηλέφωνο. Γιατί την άκουσα εδώ σε εσάς να λέει ότι πήρα τα κοπέλια της. Λέω “λες να είπα καμία μ@λ@κια”;Τι λέγατε. Είπατε ότι είχατε πολλές τηλεφωνικές συνομιλίεςΉταν μια κοροϊδία. Μου έλεγε έλα εδώ και έλα εκεί να το συζητήσουμε. Μην πάει άλλου ο νους σας. Μας ακούει τώρα η γυναίκα μου και έχω κι άλλα προβλήματα ;: Τι λέγατε;: Θα τα καταθέσω εκεί που πρέπει και να έρθει η κυρία Τυχεροπούλου να τα αντιμετωπίσει εκεί.: Την απειλείτε; Της στέλνετε μήνυμα;Ο μάρτυρας επέμεινε ότι διατηρούσε συχνές επαφές με τον πρώην διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕκαι την προϊσταμένη του οργανισμούΥπενθυμίζεται ότι η κυρία Τυχεροπούλου έχει αρνηθεί συναντήσεις με τον Ξυλούρη εκτός των γραφείων του οργανισμού.: Είπατε ότι τρώγατε με τον Σημανδράκο και την Τυχεροπούλου.: Το επαναλαμβάνω και δεν το αρνούμαι: Για να έχετε αυτή την επαφή και να της παραγγείλετε ψάρι από άλλη ταβέρνα πάει να πει ότι είχατε στενή σχέση: Το είπα και στο ράδιο το λέω και τώρα. Αρχίσανε τα προβλήματα Οκτώβριο Νοέμβριο με ένα λογιστικό πρόβλημα για 48 παραγωγούς. Μας έλεγαν ότι θα το λύσουν. Στο τέλος πλήρωσαν όλους εκτός από εμάς. Στις 30.6 έρχεται η εκκαθάριση για πληρωμή. Δεν έγινε η πληρωμή και άρχισαν τα παιχνίδια . Μας έλεγαν ότι πρέπει να υπογράψει ο αντιπρόεδρος. Φάγαμε στην Γλυφάδα. Ξαναφάγαμε και πάντα μου έλεγαν ότι θα πληρώσουν εξω συστημικά. Δεν έγινε τίποτα και αναγκάστηκα να κάνω την καταγγελία.: η ίδια έχει αρνηθεί συναντήσεις μαζί σας: Να βγουν τα απόρρητα και να φανεί πόσες φορές με έχει πάρει τηλέφωνο.Με την ολοκλήρωση της εξέτασης του μάρτυρα προκλήθηκε νέος γύρος έντασης με την Ζ. Κωνσταντοπούλου να φωνάζει με ένταση και να επαναλαμβάνει πως πρέπει να συλληφθεί ο Γ. Ξυλούρης με αυτόφωρη διαδικασία.«Μα δεν έχουμε πάρει απόφαση. Αυτό θα συζητήσουμε» εξήγησε ο πρόεδρος της επιτροπής Ανδρέας Νικολόπουλος.Τελικά και προκειμένου να κατεβάσει τους τόνους η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, το προεδρείο φώναξε εκ νέου τον μάρτυρα στην αίθουσα προκειμένου να μην διαφύγει της σύλληψης στην περίπτωση που αποφασιστεί αυτόφωρο.: Ποιο είναι το αίτημα; Τι ζητάνε από την αντιπολίτευση. Να συλληφθεί ο μάρτυρας και αν έχει δικαίωμα η επιτροπή μας για αυτόφωρο;Κωνσταντοπούλου: Να συλληφθείΝικολόπουλος: Διακόπτουμε για 10 λεπτά την συνεδρίαση. Η κα Κωνσταντοπούλου διακόπτει συνεχώς. Να μην φύγει ο μάρτυρας