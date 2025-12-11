Ο Πιερρακάκης αναλαμβάνει και την προεδρία του ESM για τα επόμενα 2,5 χρόνια

Το Συμβούλιο των Διοικητών του(ESM) διόρισε τονως Πρόεδρό του, με ισχύ από τις 12 Δεκεμβρίου, για 2,5 χρόνια.Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ESM,δήλωσε: «Συγχαίρω τον Κυριάκο Πιερρακάκη για τον διορισμό του ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ESM. Αυτός ο διορισμός αναγνωρίζει επίσης πόσο μακριά έχει ανακάμψει η Ελλάδα από την οικονομική κρίση της τελευταίας δεκαετίας, με τον ESM να είναι περήφανος που υπήρξε εταίρος σε αυτό το ταξίδι. Η ηγεσία του κ. Πιερρακάκη αναμφίβολα θα βοηθήσει στην προώθηση του κοινού στόχου της σταθερότητας και της ευημερίας σε ολόκληρη την ευρωζώνη»,.Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο του ESM και αποτελείται από τους Υπουργούς Οικονομικών των κρατών μελών της ευρωζώνης. Οι πιο σημαντικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτούν ομοφωνία, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων για δανεισμό κεφαλαίων σε ένα μέλος του ESM.