Πιερρακάκης: Στόχος μου να κρατήσω το Eurogroup μία ομάδα ενωμένη - Η Ελλάδα άντεξε ενώ πριν από 10 χρόνια συζητούσαμε για Grexit
«Θα σταθώ στις ευθύνες μου με αποφασιστικότητα και εμπιστοσύνη» ανέφερε
Ο Έλληνας Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης προχώρησε στις πρώτες του δηλώσεις αφότου εξελέγη ομόφωνα νέος πρόεδρος του Eurogroup καθώς μετά την πρώτη, ενδεικτική ψηφοφορία, οι συσχετισμοί ήταν τέτοιοι που ο Βέλγος ομόλογός του αποσύρθηκε.
«Νιώθω τιμή που με επέλεξαν οι συνάδελφοί μου, με συγκινεί αυτό το κλίμα συνεργασίας και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Πασκάλ Ντόναχιου για τον ηγετικό του ρόλο στην ομάδα που κατάφερε πάντα να δημιουργήσει συναίνεση αλλά και να τον ευχαριστήσω για τον συναδελφικό τρόπο και τον συλλογικό τρόπο με τον οποίο έκανε τις εργασίες του Eurogroup» ανέφερε στην αρχή της ομιλίας του ενώ τόνισε ότι πάντα στόχος του ήταν η ενότητα του Eurogroup.
«Στα επόμενα χρόνια θα προσπαθήσω να κρατήσω το Eurogroup μια ομάδα ενωμένη, με κοινό στόχο, με εστίαση το κοινό νόμισμα, τα κοινά οικονομικά συμφέροντα, το ευρωπαϊκό πρόταγμα με βάση τις βασικές αξίες της Ένωσης» ανέφερε.
Όπως είπε από τη συμμετοχή του στις πρόσφατες ευρωπαϊκές διαβουλεύσεις προκύπτουν «δύο κρίσιμα μαθήματα» για το μέλλον της Ένωσης.
Το πρώτο μάθημα, είναι ότι «οι παλιές διακρίσεις που υπήρχαν στην Ευρώπη και μέσα στις οποίες μεγάλωσαν γενιές Ευρωπαίων, οι διακρίσεις μεταξύ βορρά και νότου, ανατολής και δύσης, οι λεγόμενοι φειδωλοί και οι λεγόμενοι σπάταλοι, φαίνεται να έχουν υποχωρήσει. Και αυτό συμβαίνει επειδή οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι λίγο πολύ κοινές. Είναι πολύ παρόμοιες. Είναι κοινές αμυντικές προκλήσεις που προκύπτουν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Έχουμε κοινές προκλήσεις τεχνολογικής καινοτομίας, κοινές μακροοικονομικές ανισορροπίες που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και από αυτή την άποψη, οι πολιτικές που θα προωθήσουμε θα πρέπει επίσης να είναι κοινές».
Το δεύτερο μάθημα αφορά την έκθεση Ντράγκι, με τον Κ. Πιερρακάκη να υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη «γνωρίζει τι πρέπει να κάνει» και πως η νέα στρατηγική της πρέπει να γίνει «συνώνυμο αποτελεσματικότητας, συνεργασίας και ταχύτητας»» πρόσθεσε.
«Θα μου επιτρέψετε μία προσωπική αναφορά για τη χώρα μου, την Ελλάδα και τον λαό της. Νομίζω ότι ήταν πριν από 10 χρόνια που η συζήτηση εδώ στις Βρυξέλλες περιστρεφόταν γύρω από το αν η Ελλάδα θα έβγαινε από την Ευρωζώνη ή όχι. Κι όμως, η Ελλάδα άντεξε. Και αυτό αποτελεί θεμέλιο της συνολικής δύναμης του λαού της, απόδειξη της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και βοήθειας στις πιο κρίσιμες στιγμές. Είναι απόδειξη της προσήλωσης της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη να υλοποιήσει μεταρρυθμίσεις και να επιφέρει αλλαγές. Και είναι επίσης απόδειξη ενός συλλογικού αισθήματος ευθύνης μιας γενιάς να αφομοιώσει πλήρως τόσο τους κινδύνους της αδράνειας όσο και τις ευκαιρίες της μεταρρύθμισης. Και το λέω αυτό διότι αυτό το μάθημα, θα έλεγα, δεν είναι καθαρά εθνικό, είναι θεμελιωδώς ευρωπαϊκό» υπογράμμισε.
Διαβεβαίωσε ότι θα αναλάβει τα καθήκοντά του «με ευθύνη, ταπεινότητα και αποφασιστικότητα» και δεσμεύτηκε να συνεργαστεί με όλα τα κράτη μέλη «για να επιτύχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα για τους πολίτες μας και να ενισχύσουμε τα θεμέλια μιας ισχυρής εμπιστοσύνης στην Ευρώπη, η οποία είναι έτοιμη και ανθεκτική στο μέλλον».
Αισθάνομαι βαθύτατη τιμή για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν οι συνάδελφοί μου, εκλέγοντάς με νέο πρόεδρο του Eurogroup. Θέλω να τους ευχαριστήσω ειλικρινά για την εμπιστοσύνη τους και για το πνεύμα συνεργασίας που επέδειξαν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Θα ήθελα να εκφράσω την ιδιαίτερη εκτίμησή μου σε δύο εξέχουσες προσωπικότητες.
Ο πρώτος είναι ο Pascal Donohoe, για την ηγεσία του τα προηγούμενα χρόνια, ένας πραγματικός καταλύτης συναίνεσης εντός της ομάδας του Eurogroup. Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ ξεχωριστά στον Vincent Van Peteghem για τον εποικοδομητικό και συναδελφικό τρόπο με τον οποίο συμμετείχε σε αυτή τη διαδικασία και ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά μαζί του στο Eurogroup.
Ολόκληρη η ομιλία του Κυριάκου ΠιερρακάκηΚυρίες και Κύριοι,
Αισθάνομαι βαθύτατη τιμή για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν οι συνάδελφοί μου, εκλέγοντάς με νέο πρόεδρο του Eurogroup. Θέλω να τους ευχαριστήσω ειλικρινά για την εμπιστοσύνη τους και για το πνεύμα συνεργασίας που επέδειξαν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Θα ήθελα να εκφράσω την ιδιαίτερη εκτίμησή μου σε δύο εξέχουσες προσωπικότητες.
Ο πρώτος είναι ο Pascal Donohoe, για την ηγεσία του τα προηγούμενα χρόνια, ένας πραγματικός καταλύτης συναίνεσης εντός της ομάδας του Eurogroup. Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ ξεχωριστά στον Vincent Van Peteghem για τον εποικοδομητικό και συναδελφικό τρόπο με τον οποίο συμμετείχε σε αυτή τη διαδικασία και ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά μαζί του στο Eurogroup.
Κυρίες και Κύριοι,
Τα επόμενα χρόνια, στόχος μου θα είναι να εργαστώ ώστε το Eurogroup να παραμείνει ένα όργανο ενότητας και κοινής στόχευσης. Εστιάζοντας στο κοινό μας νόμισμα, στα κοινά οικονομικά μας συμφέροντα και στο ευρωπαϊκό εγχείρημα, που εδράζεται στις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης.
Και επιτρέψτε μου να προσθέσω: αν υπάρχουν δύο μαθήματα, όπως ανέφερα νωρίτερα στη συνάντησή μου με τους συναδέλφους, που έγιναν πιο έντονα για μένα τις τελευταίες εβδομάδες και καθ’ όλη τη συμμετοχή μου στο Eurogroup φέτος, το πρώτο θα ήταν ότι οι παλιές διακρίσεις που υπήρχαν στην Ευρώπη και ανάμεσα στις οποίες γενιές Ευρωπαίων μεγάλωσαν – οι διακρίσεις μεταξύ Βορρά και Νότου, Ανατολής και Δύσης, οι διακρίσεις μεταξύ «φειδωλών» και μη – φαίνεται να έχουν υποχωρήσει. Και αυτό, διότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι λίγο-πολύ κοινές.
Υπάρχουν παρόμοιες, κοινές αμυντικές προκλήσεις που απορρέουν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αντιμετωπίζουμε από κοινού την πρόκληση της τεχνολογικής καινοτομίας, κοινές μακροοικονομικές ανισορροπίες από τις οποίες πρέπει να απαλλαγούμε και τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και από αυτή την άποψη, οι πολιτικές που θα προωθήσουμε θα πρέπει να είναι επίσης κοινές.
Το δεύτερο σημείο αγγίζει ακριβώς αυτό: η έκθεση Draghi, η έκθεση Letta, οι πολιτικές που έχει προωθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχουν. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, αλλά η στρατηγική μας πρέπει να γίνει συνώνυμο της υλοποίησης.
Χρειαζόμαστε περισσότερη συνεργασία, περισσότερη σύμπραξη και στοχοπροσήλωση στη δημιουργία αποτελεσμάτων με ευελιξία και ταχύτητα.
Και σε αυτό σκοπεύω να επικεντρωθώ, στην υλοποίηση της ατζέντας της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, της ενιαίας αγοράς, του ψηφιακού ευρώ και στην ενίσχυση των δημοσιονομικών θεμελίων της Ευρωζώνης, με ταυτόχρονη έμφαση στην ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη.
Θα μου επιτρέψετε μία προσωπική αναφορά για τη χώρα μου, την Ελλάδα και τον λαό της.
Νομίζω ότι ήταν πριν από 10 χρόνια που η συζήτηση εδώ στις Βρυξέλλες περιστρεφόταν γύρω από το αν η Ελλάδα θα έβγαινε από την Ευρωζώνη ή όχι. Κι όμως, η Ελλάδα άντεξε. Και αυτό αποτελεί θεμέλιο της συνολικής δύναμης του λαού της, απόδειξη της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και βοήθειας στις πιο κρίσιμες στιγμές. Είναι απόδειξη της προσήλωσης της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη να υλοποιήσει μεταρρυθμίσεις και να επιφέρει αλλαγές. Και είναι επίσης απόδειξη ενός συλλογικού αισθήματος ευθύνης μιας γενιάς να αφομοιώσει πλήρως τόσο τους κινδύνους της αδράνειας όσο και τις ευκαιρίες της μεταρρύθμισης. Και το λέω αυτό διότι αυτό το μάθημα, θα έλεγα, δεν είναι καθαρά εθνικό, είναι θεμελιωδώς ευρωπαϊκό.
Κλείνοντας, θα προσεγγίσω αυτή την ευθύνη με ταπεινότητα και αποφασιστικότητα, δεσμευόμενος να συνεργαστώ με όλα τα κράτη-μέλη για να προσφέρουμε ουσιαστικά αποτελέσματα στους πολίτες μας και να ενισχύσουμε τα θεμέλια μιας ισχυρής, σταθερής Ευρώπης, που είναι ταυτόχρονα προετοιμασμένη αλλά και ανθεκτική απέναντι στις μελλοντικές προκλήσεις.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Παράλληλα, η επιλογή του θεωρείται προϊόν σύνθετων ισορροπιών μεταξύ γεωπολιτικών τάσεων, δημοσιονομικών επιδόσεων και συμμαχιών εντός του ΕΛΚ, ενώ επισφραγίζει και το πολιτικό εκτόπισμα του Κυριάκου Πιερρακάκη.
Η εκλογή ενός Έλληνα υπουργού αποτυπώνει τη θετική μεταστροφή των οικονομικών δεικτών της Ελλάδας, με το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ να υποχωρεί.
Με την εκλογή Πιερρακάκη, η Ελλάδα εισέρχεται σε έναν νέο κύκλο αναβαθμισμένου ρόλου στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών οικονομικών αποφάσεων για τα επόμενα τουλάχιστον 2,5 χρόνια.
Πώς ερμηνεύεται η εκλογή ΠιερρακάκηΗ εκλογή Πιερρακάκη ερμηνεύεται ως ισχυρό μήνυμα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, καθώς μόλις μία δεκαετία μετά την κρίση, η χώρα που κινδύνευε να βρεθεί εκτός Ευρωζώνης, αναλαμβάνει πλέον τα ηνία του Eurogroup.
