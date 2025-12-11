Στις 19 Ιανουαρίου η πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup υπό την προεδρία Πιερρακάκη
Αναλαμβάνει καθήκοντα από αύριο για θητεία 2,5 ετών
Από αύριο, 12 Δεκεμβρίου, αναλαμβάνει καθήκοντα ο Κυριάκος Πιερρακάκης, υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας, που εξελέγη σήμερα πρόεδρος του Eurogroup για θητεία δυόμισι ετών.
Η πρώτη συνεδρίαση του οργάνου με πρόεδρο τον ίδιο προγραμματίζεται για τις 19 Ιανουαρίου 2026.
Είναι μόλις ο πέμπτος πρόεδρος του οργάνου που λειτουργεί από το 1998, μετά τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, τον Γερούν Ντάισελμπλουμ, τον Μάριο Σεντένο και τον Πασκάλ Ντόναχιου.
