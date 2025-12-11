Στις 19 Ιανουαρίου η πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup υπό την προεδρία Πιερρακάκη

Από αύριο, 12 Δεκεμβρίου, αναλαμβάνει καθήκοντα ο Κυριάκος Πιερρακάκης, υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας, που εξελέγη σήμερα πρόεδρος του Eurogroup για θητεία δυόμισι ετών.Η πρώτη συνεδρίαση του οργάνου με πρόεδρο τον ίδιο προγραμματίζεται για τις 19 Ιανουαρίου 2026.Είναι μόλις ο πέμπτος πρόεδρος του οργάνου που λειτουργεί από το 1998, μετά τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, τον Γερούν Ντάισελμπλουμ, τον Μάριο Σεντένο και τον Πασκάλ Ντόναχιου.