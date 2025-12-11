Ομόφωνα πρόεδρος του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης - Μετά την πρώτη ψηφοφορία, αποσύρθηκε ο Βέλγος συνυποψήφιός του

Η εκλογή Πιερρακάκη ερμηνεύεται ως ισχυρό μήνυμα για την θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας - Συγχαρητήρια από παντού για τον υπουργό Οικονομικών - Οι ομόλογοί του έσπευσαν να τον αγκαλιάσουν και να τον συγχαρούν