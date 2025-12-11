Ομόφωνα πρόεδρος του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης - Μετά την πρώτη ψηφοφορία, αποσύρθηκε ο Βέλγος συνυποψήφιός του
Η εκλογή Πιερρακάκη ερμηνεύεται ως ισχυρό μήνυμα για την θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας - Συγχαρητήρια από παντού για τον υπουργό Οικονομικών - Οι ομόλογοί του έσπευσαν να τον αγκαλιάσουν και να τον συγχαρούν
Ο Έλληνας Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης εξελέγη ομόφωνα νέος πρόεδρος του Eurogroup καθώς μετά την πρώτη, ενδεικτική ψηφοφορία, οι συσχετισμοί ήταν τέτοιοι που ο Βέλγος ομόλογός του αποσύρθηκε. Είχε προηγηθεί η δημόσια στήριξη στον Πιερρακάκη από τον υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας. Ήδη, ο υπουργός δέχεται συγχαρητήρια από όλη την Ευρώπη.
Δείτε το βίντεο που ανήρτησε το Eurogroup μετά την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη:
Η εκλογή Πιερρακάκη ερμηνεύεται ως ισχυρό μήνυμα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, καθώς μόλις μία δεκαετία μετά την κρίση, η χώρα που κινδύνευε να βρεθεί εκτός Ευρωζώνης, αναλαμβάνει πλέον τα ηνία του Eurogroup. Παράλληλα, η επιλογή του θεωρείται προϊόν σύνθετων ισορροπιών μεταξύ γεωπολιτικών τάσεων, δημοσιονομικών επιδόσεων και συμμαχιών εντός του ΕΛΚ, ενώ επισφραγίζει και το πολιτικό εκτόπισμα του Κυριάκου Πιερρακάκη.
Η εκλογή ενός Έλληνα υπουργού αποτυπώνει τη θετική μεταστροφή των οικονομικών δεικτών της Ελλάδας, με το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ να υποχωρεί. Με την εκλογή Πιερρακάκη, η Ελλάδα εισέρχεται σε έναν νέο κύκλο αναβαθμισμένου ρόλου στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών οικονομικών αποφάσεων για τα επόμενα τουλάχιστον 2,5 χρόνια.
Δείτε βίντεο από το Eurogroup για τον Κυριάκο Πιερρακάκη:
Μόλις έγινε γνωστή η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη, ο Λετονός Υπουργός Οικονομικών έδωσε τα συγχαρητήρια του, γράφοντας: «Συγχαρητήρια για την εκλογή σας ως Προέδρου του Eurogroup. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο τιμόνι του Eurogroup ώστε για να εξελιχθεί, να προσαρμοστεί και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του μέλλοντος με σαφήνεια, στόχο και ισχυρή συλλογική δέσμευση».
