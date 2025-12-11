«Μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα»: Τα συγχαρητήρια του πολιτικού κόσμου για την εκλογή Πιερρακάκη στη θέση του προέδρου του Eurogroup

μια μεγάλη επιτυχία τόσο για τον ίδιο όσο και για τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και πάνω από όλα για την Ελλάδα» υπογραμμίζει σε ανάρτησή του του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.





Ο ⁦@Pierrakakis⁩ εξελέγη Πρόεδρος του Eurogroup!!!! 👏👏👏👏👏 και για τον ίδιο αλλά κυρίως για την Ελλάδα μας μία τεράστια επιτυχία! Μπράβο φίλε ! https://t.co/X5fNNZzU1H — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) December 11, 2025

«Η εκλογή του υπογραμμίζει ότι η χώρα μας, που πριν από 10 χρόνια βρισκόταν στην πόρτα της εξόδου από το ευρώ, σήμερα θεωρείται στις Βρυξέλλες παράδειγμα επιτυχίας.Μην έχετε αμφιβολία ότι, αν δεν ακολουθούσαμε μια σοβαρή και αξιόπιστη πολιτική, δεν θα μπορούσαμε ούτε να καταθέσουμε υποψηφιότητα για την Προεδρία του Eurogroup. Δεν έχει συνωμοτήσει το σύμπαν υπέρ της Κυβέρνησης!Δεν ισχυριζόμαστε βεβαίως ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Έχει, όμως, σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στην οικονομία μας τα τελευταία 6 χρόνια, μέσα μάλιστα σε ένα περιβάλλον αλλεπάλληλων διεθνών κρίσεων.Και είμαστε αποφασισμένοι, με συστηματική προσπάθεια, να ανεβάσουμε την Ελλάδα ακόμα ψηλότερα!»Από τους πρώτους που έσπευσαν να συγχαρούν τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του ήταν ο υπουργός Υγείας και ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου«Ο ⁦@Pierrakakis ⁩ εξελέγη Πρόεδρος του Eurogroup!!!! 👏👏👏👏👏 και για τον ίδιο αλλά κυρίως για την Ελλάδα μας μία τεράστια επιτυχία! Μπράβο φίλε !» έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης.