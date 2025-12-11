«Μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα»: Τα συγχαρητήρια του πολιτικού κόσμου για την εκλογή Πιερρακάκη στη θέση του προέδρου του Eurogroup
«Η χώρα μας παράδειγμα για την Ευρώπη» αναφέρει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης - Είναι μια τεράστια επιτυχία για τον ίδιο αλλά και την Ελλάδα, έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης
«Η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη ως προέδρου του Εurogroup είναι μια μεγάλη επιτυχία τόσο για τον ίδιο όσο και για τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και πάνω από όλα για την Ελλάδα» υπογραμμίζει σε ανάρτησή του του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
Αναλυτικά ο κ. Χατζηδάκης σημειώνει:
«Συγχαρητήρια στον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του ως Προέδρου του Eurogroup!
Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία τόσο για τον ίδιο όσο και για τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και πάνω από όλα για την Ελλάδα!
Η εκλογή του υπογραμμίζει ότι η χώρα μας, που πριν από 10 χρόνια βρισκόταν στην πόρτα της εξόδου από το ευρώ, σήμερα θεωρείται στις Βρυξέλλες παράδειγμα επιτυχίας.
Μην έχετε αμφιβολία ότι, αν δεν ακολουθούσαμε μια σοβαρή και αξιόπιστη πολιτική, δεν θα μπορούσαμε ούτε να καταθέσουμε υποψηφιότητα για την Προεδρία του Eurogroup. Δεν έχει συνωμοτήσει το σύμπαν υπέρ της Κυβέρνησης!
Δεν ισχυριζόμαστε βεβαίως ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Έχει, όμως, σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στην οικονομία μας τα τελευταία 6 χρόνια, μέσα μάλιστα σε ένα περιβάλλον αλλεπάλληλων διεθνών κρίσεων.
Και είμαστε αποφασισμένοι, με συστηματική προσπάθεια, να ανεβάσουμε την Ελλάδα ακόμα ψηλότερα!»
Από τους πρώτους που έσπευσαν να συγχαρούν τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του ήταν ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης και ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.
«Ο @Pierrakakis εξελέγη Πρόεδρος του Eurogroup!!!! 👏👏👏👏👏 και για τον ίδιο αλλά κυρίως για την Ελλάδα μας μία τεράστια επιτυχία! Μπράβο φίλε !» έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης.
Ο @Pierrakakis εξελέγη Πρόεδρος του Eurogroup!!!! 👏👏👏👏👏 και για τον ίδιο αλλά κυρίως για την Ελλάδα μας μία τεράστια επιτυχία! Μπράβο φίλε ! https://t.co/X5fNNZzU1H— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) December 11, 2025
Συγχαρητηρια στον @Pierrakakis !!!!!!! Τεράστια επιτυχία για τον ίδιο, την κυβέρνηση μας και την Ελλάδα !!!!!— Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) December 11, 2025
Ο υπουργός Μεταφορών Χρτίστος Δήμας σε ανάρτησή του ανέφερε: «Θερμά συγχαρητήρια στον @Pierrakakis που εξελέγη Πρόεδρος του Eurogroup! Μια μεγάλη επιτυχία για τον ίδιο & την 🇬🇷, που επιβεβαιώνει πως μετά την περίοδο της κρίσης, της αμφιβολίας & της αβεβαιότητας, εξελίσσεται σε παράδειγμα δημοσιονομικής σταθερότητας & οικονομικής ανάπτυξης.
Θερμά συγχαρητήρια στον @Pierrakakis που εξελέγη Πρόεδρος του Eurogroup! Μια μεγάλη επιτυχία για τον ίδιο & την 🇬🇷, που επιβεβαιώνει πως μετά την περίοδο της κρίσης, της αμφιβολίας & της αβεβαιότητας, εξελίσσεται σε παράδειγμα δημοσιονομικής σταθερότητας & οικονομικής ανάπτυξης. pic.twitter.com/DBfu2Ezl6m— Christos Dimas (@ChristosDimas_) December 11, 2025
