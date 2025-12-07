Καμμένος: Η συμφωνία των Πρεσπών ήταν το μεγαλύτερο λάθος του Τσίπρα, γι' αυτό έφυγα από την πολιτική

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dervdm7pnm95)

Αν ο χώρος δεν καλύπτεται, θα επιστρέψω

Το μεγαλύτερο λάθος του Αλέξη Τσίπρα χαρακτήρισε τη Συμφωνία των Πρεσπών ο πρώην υπουργόςεξηγώντας ότι η συμφωνία ήταν και ο λόγος για τον οποίο αποχώρησε από την πολιτική.«Αυτό το οποίο δεν μπόρεσα να ανατρέψω και γι' αυτό έφυγα από την πολιτική ήταν η Συμφωνία των Πρεσπών. Και θεωρώ ότι ήταν αυτό το μεγαλύτερό του λάθος», ανέφερε ο κ. Καμμένος, μιλώντας στην ΕΡΤ.Μάλιστα, υποστήριξε ότι η αποχώρηση από την πολιτική ήταν και ο μόνος τρόπος που είχε για να δείξει την αντίδρασή του. «Γι' αυτό αποσύρθηκαν από την πολιτική και τα υπουργεία και αρχηγός κόμματος ήμουν και έφυγα γιατί ήταν ο μόνος τρόπος να αντιδράσω», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα, ο Πάνος Καμμένος δήλωσε: «Επειδή αυτή τη στιγμή οι γεωπολιτικές αλλαγές οδηγούν τη χώρα σε μια καινούργια μέρα, θα υπάρξει η ανάγκη να συγκρουστούν οι ατλαντιστές με τους ευρωπαϊστές. Αυτό είναι, πιστεύω το επόμενο ερώτημα». Και όπως εκτίμησε στις προσεχείς εκλογές δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία, γι’ αυτό, όπως είπε, «πρέπει να ξεκαθαρίσει η ήρα από το στάρι».

Σχετικά με ενδεχόμενη επιστροφή του στην πολιτική, ο Καμμένος δήλωσε ότι ο πατριωτικός χώρος που -όπως είπε- εκφράζει, είναι διασπασμένος: «Υπάρχουν πολλά στοιχεία στη Νέα Δημοκρατία, υπάρχει ο Βελόπουλος, υπάρχουν άλλοι οι οποίοι βρίσκονται ανεξάρτητοι. Δείτε πόσοι ανεξάρτητοι στη Βουλή σήμερα. Θωρώ ότι αυτός ο πατριωτικός χώρος πρέπει να συμπλεύσει», σημείωσε.

Ερωτηθείς εάν βλέπει να είναι αυτός ηγέτης δήλωσε «εάν χρειαστεί θα το κάνω». Και πρόσθεσε: «Εάν δω ότι ο χώρος αυτός δεν καλύπτεται, θα ασχοληθώ». Όπως είπε, η Νέα Δημοκρατία σήμερα δεν καλύπτει τις ανάγκες ενός τμήματος των πολιτών: «Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του σημιτικού ΠΑΣΟΚ με το οποίο εγώ αντιπαρατέθηκα».

