Ο Φάμελλος απάντησε στον Τσίπρα που τον... έκρυψε στον εξώστη: Μιλάμε για συνεργασίες χωρίς προσωπικές επιδιώξεις, δείτε βίντεο

Μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε εμμέσως πλην σαφώς στον πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος στην παρουσίαση του βιβλίου του μίλησε για κομματικές γραφειοκρατίες και κόμματα που έχουν κλείσει τον κύκλο τους





Χωρίς ονομαστικές αναφορές, ωστόσο, ο Πρόεδρος του ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έχει πει ξεκάθαρα εδώ και ένα χρόνο ότι χρειάζεται μια ενωτική προοδευτική δημοκρατική διέξοδο», συμπληρώνοντας πως «επιμένουμε και σήμερα στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου».





Αναλυτικά, η τοποθέτηση Φάμελλου:







Χρειαζόμαστε μια κυβέρνηση η οποία θα αποκαταστήσει και την αξιοπιστία της χώρας και την αξιοπιστία της πολιτείας και την αξιοπιστία και την πρόοδο της παραγωγής και θα δώσει μια προοπτική στους Έλληνες πολίτες που αισθάνονται εγκαταλελειμμένοι.



Χωρίς προσωπική ιδιοτέλεια Η κυβέρνηση απουσιάζει από τα μεγάλα θέματα της χώρας και θέλω να υπενθυμίσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ από την πρώτη μέρα της εκλογής μου έχει μιλήσει και για το πόσο επικίνδυνη είναι η κυβέρνηση πριν ακόμη από τα συλλαλητήρια για τα Τέμπη, πριν σκάσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και από την πρώτη ημέρα εμείς λοιπόν καταθέσαμε προτάσεις.



Κλείσιμο



Το μόνο συμφέρον που έχουμε σε αυτές τις δικές μας προτάσεις είναι τα συμφέροντα της κοινωνίας και της χώρας. Αυτή είναι η δική μας προτεραιότητα και αυτήν την πολιτική επιλογή την υπηρετούμε με σταθερότητα και με συνέπεια και με σοβαρότητα θα έλεγα τον τελευταίο χρόνο για να υπάρχει μια προοδευτική ενωτική απάντηση.



Όχι για μια καλύτερη αντιπολίτευση, αλλά για μία καλύτερη κυβέρνηση. Αυτό έχουν ανάγκη οι Έλληνες και οι Ελληνίδες. Χρειαζόμαστε όμως μια κυβέρνηση που θα απαντά στα πραγματικά προβλήματα του κόσμου, που θα αποκαθιστά το σεβασμό στη Βουλή και τους θεσμούς και κυρίως θα στηρίζει τους πολίτες.



Ευθύνες και καθυστερήσεις Οφείλω, όμως, και σήμερα να επαναλάβω ότι έχουμε μιλήσει ξεκάθαρα και για τις ευθύνες και για τις καθυστερήσεις και για τις ταλαντεύσεις και για τις αρνήσεις. Σε αυτήν πρόταση μιας προοδευτικής απάντησης που θα δίνει κυβερνητική διέξοδο.



Με έμμεσο τρόπο απάντησε στις χθεσινές αναφορές του Αλέξη Τσίπρα ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος , στον απόηχο της τοποθέτησης του πρώην πρωθυπουργού στην παρουσίαση του βιβλίου του, « Ιθάκη ». Μιλώντας για περίκλειστες ηγεσίες, ο κ. Τσίπρας έκανε λόγο για «τα άγχη, τους εγωισμούς, τις φιλοδοξίες, τις αποσκιρτήσεις, τις μεταπηδήσεις» των στελεχών των προοδευτικών κομμάτων, επισημαίνοντας ότι η κοινωνία «ούτε συγκινείται από πρόχειρες, καθυστερημένες και όψιμες συγκολλήσεις, κινήσεις μικροκομματικής επιβίωσης».Χωρίς ονομαστικές αναφορές, ωστόσο, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ , Σωκράτης Φάμελλος σήκωσε το γάντι σήμερα, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Ολομέλεια της Βουλής , υπενθυμίζοντας με νόημα δύο φορές πως «», συμπληρώνοντας πως «».Αναλυτικά, η τοποθέτηση Φάμελλου:Εδώ θέλω και να υπενθυμίσω και να επαναλάβω κάποια θέματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έχει πει ξεκάθαρα εδώ και ένα χρόνο ότι χρειάζεται μια ενωτική προοδευτική δημοκρατική διέξοδο. Γιατί χρειάζεται πράγματι να βάλουμε ένα τέλος στο αδιέξοδο αυτής της κυβέρνησης.Χρειαζόμαστε μια κυβέρνηση η οποία θα αποκαταστήσει και την αξιοπιστία της χώρας και την αξιοπιστία της πολιτείας και την αξιοπιστία και την πρόοδο της παραγωγής και θα δώσει μια προοπτική στους Έλληνες πολίτες που αισθάνονται εγκαταλελειμμένοι.Η κυβέρνηση απουσιάζει από τα μεγάλα θέματα της χώρας και θέλω να υπενθυμίσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ από την πρώτη μέρα της εκλογής μου έχει μιλήσει και για το πόσο επικίνδυνη είναι η κυβέρνηση πριν ακόμη από τα συλλαλητήρια για τα Τέμπη, πριν σκάσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και από την πρώτη ημέρα εμείς λοιπόν καταθέσαμε προτάσεις.Και μιλήσαμε θαρραλέα για προτάσεις συνεργασιών, οι οποίες δεν έχουν καμία προσωπική επιδίωξη και υπερβαίνουν τα κομματικά όρια, γιατί αυτό θέλει η κοινωνία. Να υπερβούμε τους κομματικούς εγωισμούς και να καταθέσουμε αξιόπιστες προτάσεις. Και την πρόταση αυτή εμείς την καταθέσαμε ήδη από πολύ νωρίς, από τη διαδικασία εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας, χωρίς αν θέλετε να έχουμε καμία δική μας ιδιοτέλεια, κομματική ιδιοτέλεια ή προσωπική.Το μόνο συμφέρον που έχουμε σε αυτές τις δικές μας προτάσεις είναι τα συμφέροντα της κοινωνίας και της χώρας. Αυτή είναι η δική μας προτεραιότητα και αυτήν την πολιτική επιλογή την υπηρετούμε με σταθερότητα και με συνέπεια και με σοβαρότητα θα έλεγα τον τελευταίο χρόνο για να υπάρχει μια προοδευτική ενωτική απάντηση.Όχι για μια καλύτερη αντιπολίτευση, αλλά για μία καλύτερη κυβέρνηση. Αυτό έχουν ανάγκη οι Έλληνες και οι Ελληνίδες. Χρειαζόμαστε όμως μια κυβέρνηση που θα απαντά στα πραγματικά προβλήματα του κόσμου, που θα αποκαθιστά το σεβασμό στη Βουλή και τους θεσμούς και κυρίως θα στηρίζει τους πολίτες.Οφείλω, όμως, και σήμερα να επαναλάβω ότι έχουμε μιλήσει ξεκάθαρα και για τις ευθύνες και για τις καθυστερήσεις και για τις ταλαντεύσεις και για τις αρνήσεις. Σε αυτήν πρόταση μιας προοδευτικής απάντησης που θα δίνει κυβερνητική διέξοδο.

Εμείς επιμένουμε και σήμερα στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, επαναλαμβάνουμε αυτήν την αναγκαιότητα ως την μοναδική αναγκαιότητα για να μην υπάρχει τρίτη καταστροφική και επικίνδυνη θητεία της Δεξιάς στη χώρα μας.



Αυτή είναι η προτεραιότητα σήμερα στην Ελλάδα και αυτή είναι και η απάντηση, γιατί υπάρχει και ο κίνδυνος να μη δοθεί προοδευτική διέξοδος, αλλά να μπλέξουμε σε μισαλλοδοξία, σε μίση, σε ακροδεξιές φωνές. Και αυτό επίσης είναι επικίνδυνο. Τον παρατηρούμε τον κίνδυνο αυτό και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.



Εμείς, λοιπόν, θα συνεχίσουμε να επιμένουμε σε μια προοδευτική απάντηση και να συμβάλλουμε σε αυτόν τον διάλογο. Οι πρωτοβουλίες πρέπει να ενισχυθούν, να επιταχυνθούν και να δίνουν απάντηση στην κοινωνία, η οποία αγωνιά και πράγματι ψάχνει για ένα προοδευτικό σχέδιο.



Η άποψή μας, Κυρίες και Κύριοι βουλευτές, και θέλω να την επαναλάβω σήμερα είναι ότι η Ελλάδα χρειάζεται μια νέα αξιόπιστη προοδευτική διακυβέρνηση απέναντι στην κυβέρνηση της λαμογιάς και της διαφθοράς και χρειάζεται να χτίσουμε και να δημιουργήσουμε με υπερβάσεις με ειλικρίνεια, με συνέπεια και σοβαρότητα όπως κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ τον τελευταίο χρόνο την Ελλάδα της δικαιοσύνης της αξιοπρέπειας και της ευημερίας.