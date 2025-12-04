Αλεξιάδης: Κακώς έκατσαν πολιτικά στελέχη στο θεωρείο, άδικη η κριτική Τσίπρα
Θα ζητήσω από την Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ να τοποθετηθεί για την κριτική Τσίπρα, είπε ο Αλεξιάδης
Την αντίθεσή του με όσα άφησε να εννοηθούν ο Αλέξης Τσίπρας στην χθεσινή παρουσίαση του βιβλίου του για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εξέφρασε ο Τρύφων Αλεξιάδης, ενώ τοποθετήθηκε και για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς που κάθισαν στο θεωρείο.
Στη διάρκεια συνέντευξης που έδωσε στον Alpha Radio και όταν του ζητήθηκε να τοποθετηθεί περί «άχρηστων» στην αντιπολίτευση, ο κ. Αλεξιάδης είπε: «Σε ποιο σημείο το είπε αυτό; Δεν είπε τη λέξη άχρηστος. Είναι δική του πολιτική άποψη με την οποία ως ΣΥΡΙΖΑ διαφωνούμε. Όλα όσα είπε, ήταν δική του προσωπική άποψη, που κατέθεσε στον δημόσιο διάλογο».
Στη συνέχεια, σχολιάζοντας τα στελέχη που κάθισαν στο θεωρείο, είπε: «Κατά τη γνώμη μου είναι λάθος που κάθισαν κάποια πολιτικά στελέχη στο θεωρείο. Εγώ κάθισα με τον κόσμο. Δεν είχα λάβει πρόσκληση όπως έλαβαν άλλοι, αλλά κανένα πρόβλημα. Κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έλαβαν mail που τους καλούσε. Στην πολιτική όλοι κρινόμαστε. Χθες ο Αλέξης κατέθεσε τη δική του προσωπική πρόταση και θα κριθεί. Ήταν σαφέστατος, είπε μετά τις επόμενες εκλογές. Κατέθεσε μια κριτική που κατά τη γνώμη μου είναι άδικη κι εγώ θα ζητήσω από την Πολιτική Γραμματεία, που πρέπει να συνεδριάσει, να τοποθετηθεί πάνω σε αυτό. Δεν μπορεί κάποιος να τσουβαλιάζει τον ΣΥΡΙΖΑ».
«Αντιπολίτευση στον Μητσοτάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ, για ακρίβεια και τι έγινε με την ισοτιμία του ευρώ στη Βουλγαρία, κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και όχι κάποιο κόμμα που θα δημιουργηθεί κάποτε» είπε σε άλλο σημείο, ενώ για τα περί «αυτοοργάνωσης» είπε: «Εγώ διαφωνώ στα περί αυτοοργάνωσης, γιατί η λεγόμενη αυτοοργάνωση είναι το καλύτερο δώρο στο σύστημα εξουσίας. Τα κόμματα είναι δομές της Δημοκρατίας, πρέπει να υπάρχουν κόμματα».
