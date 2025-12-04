«Πολιτική» παρέμβαση Καρυστιανού για αγρότες, ΟΠΕΚΕΠΕ και επίθεση σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση
«Πολιτική» παρέμβαση Καρυστιανού για αγρότες, ΟΠΕΚΕΠΕ και επίθεση σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση
Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού κάνει αναφορά και στο άρθρο 86 και τη σχετική συζήτηση που θα γίνει στο Ευρωκοινοβούλιο
Ανάρτηση στο Twitter με αφορμή τις αγροτικές κινητοποιήσεις έκανε το πρωί της Πέμπτης η Μαρία Καρυστιανού στη σκιά της φημολογίας περί δημιουργίας κινήματος από την ίδια.
Στην ανάρτησή της η κυρία Καρυστιανού καταφέρεται και κατά της κυβέρνησης και κατά της αντιπολίτευσης κατηγορώντας την πρώτη ότι «προσφέρει ψίχουλα σε σχέση με όσα χρωστάει» και τη δεύτερη ότι «"στηρίζει" με παχιά λόγια, και τελικά ΚΑΜΙΑ ουσιαστική λύση στις παθογένειες που πληγώνουν τη χώρα».
Παρόλα αυτά στην ανάρτησή της η κυρία Καρυστιανού δεν αναφέρεται στα αιτήματα των αγροτών αλλά ζητά, μεταξύ άλλων, «μη εφαρμογή του Άρθρου 86» περί ευθύνης υπουργών και «λογοδοσία ΟΛΩΝ των πολιτικών που ευθύνονται για τα Τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις Υποκλοπές, τη Novartis, το Μάτι».
Οι αγρότες στους δρόμους, φωνάζουν απεγνωσμένα για την επιβίωση και για τα αφανισθέντα ζώα τους.
Όμως όλες αυτές οι διαμαρτυρίες στους δρόμους καταλήγουν κάθε φορά σε μία άκαρπη εκτόνωση: η κυβέρνηση προσφέρει ψίχουλα σε σχέση με όσα χρωστάει, η αντιπολίτευση «στηρίζει» με παχιά λόγια, και τελικά ΚΑΜΙΑ ουσιαστική λύση στις παθογένειες που πληγώνουν τη χώρα.
Η ρίζα του κακού είναι σαφής: οι πολιτικοί υπεύθυνοι παραμένουν ΠΑΝΤΑ εκτός κάδρου, ΑΤΙΜΩΡΗΤΟΙ!, προστατευμένοι από το άρθρο 86 του Συντάγματος, ενώ πλέον εντείνεται και η επίσημη τρομοκρατία κατά των μαρτύρων που καταγγέλουν πολιτικούς.
Για αυτό οφείλουμε να χτυπήσουμε το κακό στη ρίζα του, να φωνάξουμε για την ουσία και την οριστική λύση στα προβλήματά μας. Δεν θα ξεγελαστούμε πάλι από υποσχέσεις και ψίχουλα.
Για αυτό απαιτούμε:
(Α) Μη εφαρμογή του Άρθρου 86, του άρθρου ξεπλύματος των πολιτικών, γιατί αντίκειται στο Κράτος Δικαίου.
Οι αγρότες στους δρόμους, φωνάζουν απεγνωσμένα για την επιβίωση και για τα αφανισθέντα ζώα τους.— Maria Karystianou (@mkaristianou) December 4, 2025
Όμως όλες αυτές οι διαμαρτυρίες στους δρόμους καταλήγουν κάθε φορά σε μία άκαρπη εκτόνωση:
η κυβέρνηση προσφέρει ψίχουλα σε σχέση με όσα χρωστάει,
η αντιπολίτευση «στηρίζει» με… pic.twitter.com/UOUULNzVwK
Όλη η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού
(Β) Πλήρη Λογοδοσία ΟΛΩΝ των πολιτικών που ευθύνονται για τα Τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις Υποκλοπές, τη Novartis, το Μάτι, καθώς και για όλα τα άλλα οικονομικά και κατά ζωής εγκλήματα εις βάρος της χώρας και των Ελλήνων.
(Γ) Επιστροφή των κλεμμένων χρημάτων πίσω στα δημόσια ταμεία και άμεση διανομή τους ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.
(Δ) Δήμευση Περιουσίας των ενόχων.
(Ε) Πληρωμή των προστίμων από τους υπαίτιους και ΟΧΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ τους πολίτες.
ΤΕΛΟΣ, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να κάνει το καθήκον της, καθώς η Ελλάδα δεν είναι τριτοκοσμική χώρα με «ιθαγενείς» κατοίκους. Απαιτούμε την εφαρμογή του Ενωσιακού Δικαίου και πλήρη έλεγχο όλων των πολιτικών που εμπλέκονται σε σκάνδαλα ευρωπαϊκών κονδυλίων. Αυτό το colpo grosso που στήθηκε στις πλάτες μας με τις ευλογίες ολόκληρου του πολιτικού συστήματος – και της Ευρώπης, προκειμένου να μην σηκώσουμε ΠΟΤΕ κεφάλι από τη συνεχή διασπάθιση των κονδυλίων και τα βαρύτατα πρόστιμα, ΣΤΑΜΑΤΑ ΕΔΩ.
Όλη η κοινωνία, μια ψυχή στις 9 Δεκεμβρίου όπου θα γίνει μια μεγάλη συζήτηση - καταγγελία στο Ευρωκοινοβούλιο για το Άρθρο 86 και την ατιμωρησία των πολιτικών μας με αφορμή την παράλειψη ποινικής έρευνας και ποινικών διώξεων κατά των πολιτικών για τη Σύμβαση 717 αλλά για τα άλλα σκάνδαλα κατάχρησης του ευρωπαϊκού χρήματος, όπως αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Εκεί θα συζητηθεί ΓΙΑΤΙ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα δεν ασκεί τα καθήκοντά της στην έρευνα και τιμωρία των πολιτικών που πετυχαίνουν τη ατιμωρησία τους, μέσα από το προνόμιο του Άρθρου 86.
Φτάνει πια! Όλοι μαζί μέχρι την δικαίωση!!
