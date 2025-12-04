Λαφαζάνης για παρουσίαση βιβλίου Τσίπρα: Ήταν διάλεξη ακαδημαϊκών, κανείς δεν καταλάβαινε από κάτω τι έλεγαν

Ο πρώην υπουργός υποστήριξε ότι ο Τσίπρας τον έκανε εξ ανάγκης υπουργό με τη λογική «καλύτερα να κατουράει μέσα παρά έξω»