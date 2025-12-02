Λιβάνιος: Όποιος θέλει, θα μπορεί να ψηφίζει από το κινητό στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028 - Το σχέδιο για την αντιμετώπιση της αποχής

Όπως εξήγησε ο υπουργός Εσωτερικών, τ ο νέο σύστημα απευθύνεται, μεταξύ άλλων, σε όσους εργάζονται την ημέρα των εκλογών, σε πολίτες που βρίσκονται στο εξωτερικό, αλλά και σε άτομα που δυσκολεύονται να μεταβούν σε εκλογικό τμήμα