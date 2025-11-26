Συνάντηση Μητσοτάκη - Τζιτζικώστα: Η Ελλάδα θα αντλήσει πόρους 80 δισ. ευρώ την περίοδο 2021 -2027 μετά από σκληρή διαπραγμάτευση

σήμερα

Σοκαριστικό βίντεο από το Παγκράτι: Η στιγμή που ο 84χρονος οδηγός παρασύρει με μεγάλη ταχύτητα την 75χρονη και την ΑμεΑ κόρη της

Στο κομμάτι του χαρτοφυλακίου μου πρέπει να σας πω ότι έχει σημειωθεί πολύ σημαντική πρόοδος μέσα σε αυτόν τον χρόνο, χάρη στην πολύ καλή και εποικοδομητική συνεργασία που έχω με όλους εσάς.Η Ελλάδα, άλλωστε, δεν είναι μυστικό ότι είναι από τις χώρες που έχει καταφέρει, μετά από σκληρή διαπραγμάτευση και επιτυχία του πρωθυπουργού,και με εξαιρετική απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων ... έργα τα οποία, προφανώς, μεταφράζονται σε σημαντικά έργα, που φέρνουν ανάπτυξη, που φέρνουν θέσεις εργασίας, βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών.Και βέβαια, θα έλεγα ότι αυτή η συνεργασία Ελλάδος-Ευρωπαϊκής Ένωσης και το αποτέλεσμα της συνεργασίας αυτής, είναι ουσιαστικά η Ευρώπη στην πράξη. Η Ευρώπη ενδιαφέρεται για τους πολίτες της και βρίσκεται πια παντού στην καθημερινότητα και στις πολιτικές μας.Και οφείλω να πω -και κλείνω με αυτό- ότι η Ελλάδα κάνει μια εξαιρετική δουλειά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και είμαι πραγματικά περήφανος που ως Έλληνας επίτροπος βρίσκομαι στις Βρυξέλλες, προκειμένου, με την πολύ καλή αυτή και στενή συνεργασία που έχουμε, να δώσουμε λύσεις σε ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων μου.Σας ευχαριστώ και πάλι για τη συνάντηση αυτή, που θα μας δοθεί η ευκαιρία να δούμε ανά τομέα και ανά υπουργείο θέματα του χαρτοφυλακίου μου, την εξέλιξη αυτής της χρονιάς και τι σχεδιάζουμε για τα επόμενα χρόνια.