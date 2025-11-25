Κοινή έξοδος για Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντή Καραναστάση σε ψαροταβέρνα του Πειραιά
Κοινή έξοδος για Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντή Καραναστάση σε ψαροταβέρνα του Πειραιά
Την προηγούμενη εβδομάδα ο Διαμαντής Καραναστάσης που είχε εκλεγεί με την Πλεύση Ελευθερίας, παραιτήθηκε από βουλευτής
Άλλη μια δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησαν η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο σύντροφός της, Διαμαντής Καραναστάσης, συνοδεύοντάς τη – όπως συνηθίζουν – με σχετική ανάρτηση στα social media.
Οι δυο τους βρέθηκαν σε γνωστό στέκι στον Πειραιά. Ο Διαμαντής Καραναστάσης μοιράστηκε ένα story όπου ποζάρουν χαμογελαστοί, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να το αναδημοσιεύει λίγο αργότερα.
Η νέα αυτή κοινή εμφάνιση ακολουθεί την πρόσφατη έξοδό τους σε κλαμπ, την οποία είχαν επίσης κάνει γνωστή στους ακολούθους τους, τη στιγμή που είχαν κυκλοφορήσει φήμες περί κρίσης στη σχέση τους.
Θυμίζουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα ο Διαμαντής Καραναστάσης που είχε εκλεγεί με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και την Πλεύση Ελευθερίας παραιτήθηκε από βουλευτής δημοσιεύοντας μία ανάρτηση με αιχμές, ωστόσο στην επιστολή του είχε αφιερώσει μια ιδιαίτερα θερμή αναφορά στην κυρία Κωνσταντοπούλου. «Αυτό το μοναδικό πολιτικό θηρίο, αυτό το πλάσμα με την τεράστια καρδιά και τα λαμπερά μάτια, αυτή τη σπάνια γυναίκα, που φτιάξαμε μαζί Πυρηνικές Εκρήξεις, με τα ξύλινα σπαθιά μας, που δεν έχουν ξανασυμβεί στη χώρα μας. Της αξίζουν τόσα πολλά, πολλές περισσότερες νίκες» σημειώνει χαρακτηριστικά.
