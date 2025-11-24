Ο Σταθάκης που φοβόταν πως δεν θα εκλεγεί εκβίαζε τον Τσίπρα να μην βάλει υποψήφιο τον Χαιρετάκη, λέει ο Πολάκης
«Θα επανέλθω με κάποιες λεπτομέρειες για αυτά που δείχνουν πολλά», καταλήγει στην ανάρτησή του ο Πολάκης αναφερόμενος στα όσα γράφονται στο βιβλίο Τσίπρα
Ο Παύλος Πολάκης πήρε εκ νέου θέση μετά τη δημοσίευση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη». Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σε ανάρτησή του στα social media υποστηρίζει πως ο Γιώργος Σταθάκης εκβίασε τον Αλέξη Τσίπρα και όχι ο ίδιος, μετά την έγκριση -όπως σημειώνει- της υποψηφιότητας του Μιχάλη Χαιρετάκη από την Πολιτική Γραμματεία.
«Ο εκβιασμός προήλθε από τον Γιώργο Σταθάκη ο οποίος με τη λήξη της συνεδρίασης πήρε τον Αλέξη τηλέφωνο και του είπε να μην μπει ο Χαιρετάκης υποψήφιος γιατί επειδή θα τον στήριζα εγώ μπορεί να έβγαινε βουλευτής και δεν θα έβγαινε αυτός!Δυστυχώς σε αυτόν τον εκβιασμό υπέκυψε ο Αλέξης τελικά και την επόμενη ημέρα ΔΕΝ ανακοίνωσε το όνομα του Μιχάλη του Χαιρετάκη ως υποψηφίου και γι αυτό αντέδρασα», αναφέρει χαρακτηριστικά.
«Επειδή μάλλον δεν τα θυμάται καλά ο Αλέξης η έξοδός μου από τα ψηφοδέλτια δεν έγινε τότε στις 19 Φεβρουαρίου, αλλά μετά από την ανάρτηση στις 26 Φεβρουαρίου 2023 για το “βαθύ κράτος δικαστών-δημοσιογράφων-τραπεζιτών” που έγινε για να στηρίξω το Νίκο Παππά μετά την απαράδεκτη καταδίκη του παρά την αθωωτική εισαγγελική πρόταση για τα κανάλια», σημειώνει, μεταξύ άλλων.
Ο Παύλος Πολάκης καταλήγει στην ανάρτησή του υποσχόμενος πως «θα επανέλθω με κάποιες λεπτομέρειες για αυτά που δείχνουν πολλά».
Ολόκληρη η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη:
Περί «εκβιασμών» που δήθεν έκανα:
Η υποψηφιότητα του Μιχάλη Χαιρετάκη πέρασε ΟΜΟΦΩΝΑ, χωρίς καμία διατύπωση διαφωνίας από κανένα μέλος της Πολίτικης Γραμματείας στη συνεδρίαση της στις 18 Φεβρουάριου του 2023 μαζί με υποψηφιότητα πολλών νομών της χώρας. Στη φωτό 1-2 φαίνονται φωτογραφίες της εισήγησης που ήρθε στην Πολιτική Γραμματεία σε εκείνη τη συνεδρίαση και μάλιστα φαίνεται η ώρα και η μέρα της φωτογραφίας.
Ο ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ προήλθε από τον Γιώργο Σταθάκη ο οποίος με τη λήξη της συνεδρίασης πήρε τον Αλέξη τηλέφωνο και του είπε να μην μπει ο Χαιρετάκης υποψήφιος γιατί επειδή θα τον στήριζα εγώ μπορεί να έβγαινε βουλευτής και δεν θα έβγαινε αυτός!!!!!!!
Δυστυχώς σε αυτόν τον εκβιασμό υπέκυψε ο Αλέξης τελικά και την επόμενη ημέρα ΔΕΝ ανακοίνωσε το όνομα του Μιχάλη του Χαιρετάκη ως υποψηφίου και γι αυτό αντέδρασα με τον τρόπο που φαίνεται στη φωτογραφία 3.
Θεώρησα στοιχειώδη υποχρέωσή μου να το κάνω αυτό ,σε έναν άνθρωπο που μπήκε πρώτη φορά υποψήφιος βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ στα Χανιά το 2019 (μετά την ήττα των Ευρωεκλογών)και βοήθησε ουσιαστικά να κρατήσουμε την πρώτη θέση τότε στο νομό φέρνοντας πολλούς καινούργιους ψήφους (φωτό 4)
Ήταν τεράστια προσβολή το να μην συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο λόγω της απαίτησης του ΕΞΑΦΑΝΙΣΜΕΝΟΥ για 4 χρόνια Σταθάκη και από τα Χανιά και γενικώς από την αντιπολίτευση!
ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ!
ΥΓ. Επειδή μάλλον δεν τα θυμάται καλά ο Αλέξης η έξοδός μου από τα ψηφοδέλτια δεν έγινε τότε στις 19 Φεβρουαρίου ,αλλά μετά από την ανάρτηση στις 26 Φεβρουαρίου 2023 για το «βαθύ κράτος δικαστών-δημοσιογράφων-τραπεζιτών» που έγινε για να στηρίξω το Νίκο Παππά μετά την ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ καταδίκη του παρά την αθωωτική εισαγγελική πρόταση για τα κανάλια!
Θα επανέλθω με κάποιες λεπτομέρειες για αυτά που δείχνουν πολλά.
Από την υπόθεση των εμβολίων, όπως παραδέχεται, σκέφτηκε να τον διαγράψει. «Αρκετοί είχαν εισηγηθεί τότε να τον διαγράψω. Η παρέκκλισή του από τη γραμμή μας για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα συνιστούσε όντως πολύ σοβαρό ατόπημα. Τελικώς, όμως, αν και ομολογώ ότι το σκέφτηκα πολύ, δεν αποφάσισα κάτι τέτοιο. Προσπάθησα να τον πείσω ότι, με υγειονομικούς όρους, η αμφισβήτηση των εμβολίων εγκυμονούσε σοβαρούς κινδύνους για τη ζωή και, με πολιτικούς όρους, έκανε κακό στην κοινή μας προσπάθεια, προκαλούσε σκληρές επιθέσεις εναντίον μας, έθετε σε αμφισβήτηση την ειλικρίνεια της στάσης μας», όπως εξηγεί ο πρώην πρωθυπουργός. Αλλά και στην περίπτωση της συγκρότησης κομματικών ψηφοδελτίων στις εθνικές εκλογές του 2023, για την οποία ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για «εκβιαστική απαίτηση» του κομματικού του συντρόφου.
Τι γράφει ο Τσίπρας για τον Πολάκη στο βιβλίο του
Ωστόσο, «δεν υπήρχε περίπτωση να μην αναλάβω την ευθύνη και να γυρίσω την πλάτη στον Πολάκη, παρά το λάθος που είχε κάνει. Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, δύσκολα μπορεί κανείς να ξεφύγει από το χαρακτήρα του» επισημαίνει ο κ. Τσίπρας για την πολιτική επίθεση του πρώην Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στον Ευρωβουλευτή της ΝΔ, Στέλιο Κιμπουρόπουλο. Ακόμη, με φόντο την υπόθεση των «προγραφών», όταν δηλαδή ο βουλευτής Χανίων είχε κυκλοφορήσει στα κοινωνικά δίκτυα μια φωτογραφία, στοχοποιώντας μια πλειάδα δικαστών και δημοσιογράφων, για την οποία ο κ. Τσίπρας δεν κρύβει την οργή του.
