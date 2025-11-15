Η επικαιροποίηση παραμέτρων για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου δημιουργεί αβεβαιότητα για το έργο λέει ο Φαραντούρης

Στην εκδήλωση που διοργάνωσε η ΠΑΣΠ Νομικής Αθηνών με θέμα «Εθνική Κυριαρχία και Σύνταγμα σε έναν κόσμο που αλλάζει» συμμετείχε ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης και μίλησε για τα ενεργειακά θέματα και τους κυβερνητικούς χειρισμούς.



Παρουσία του πρώην πρωθυπουργού Γιώργου Α. Παπανδρέου, ο οποίος ήταν επίσης ομιλητής, ο ευρωβουλευτής επεσήμανε τους κινδύνους που εμπεριέχουν οι χειρισμοί απέναντι σε κορυφαία και ώριμα στρατηγικά ενεργειακά έργα και προειδοποίησε ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να εκπέμπει αστάθεια και αντιφάσεις σε ζητήματα όπου θα έπρεπε να πρωταγωνιστεί.

Κεντρικό σημείο της παρέμβασής του αποτέλεσε η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ο κ. Φαραντούρης τόνισε ότι πρόκειται για έργο μεγάλης εθνικής σημασίας, το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στηρίξει θεσμικά και χρηματοδοτικά, αλλά οι τελευταίες δηλώσεις για «επικαιροποίηση παραμέτρων» δημιουργεί αβεβαιότητα και αναξιοπιστία.



Όπως υπογράμμισε, η Κύπρος παραμένει η μόνη ενεργειακά απομονωμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ελλάδα οφείλει να ηγείται ενός έργου που ενισχύει τον Ελληνισμό και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο κ. Φαραντούρης υπενθύμισε και την υπόθεση του αγωγού EastMed σημειώνοντας ότι η οπισθοχώρηση της κυβέρνησης προ 4ετίας από ένα ακόμη έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος αποδυνάμωσε την ελληνική στρατηγική παρουσία σε μια περιοχή όπου διακυβεύονται κρίσιμα εθνικά συμφέροντα.



Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης αριστερά και ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου στην εκδήλωση με θέμα «Εθνική Κυριαρχία και Σύνταγμα σε έναν κόσμο που αλλάζει»

Όπως είπε, «η εγκατάλειψη τέτοιων υποδομών δίνει χώρο σε άλλες δυνάμεις να διαμορφώσουν εξελίξεις και στερεί από τη χώρα κρίσιμα εργαλεία ενεργειακής και γεωπολιτικής ισχύος».

Ο κ. Φαραντούρης επεσήμανε ότι οι παραπάνω παρεκκλίσεις δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά αλλά εντάσσονται σε μια συνολική εικόνα προβληματικής εξωτερικής πολιτικής. Παρέπεμψε στο ζήτημα της Ιεράς Μονής Σινά, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι έχει αφήσει ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς χωρίς ουσιαστική στήριξη σε μια κρίσιμη φάση για το ιδιοκτησιακό του καθεστώς, υπενθυμίζοντας ότι ότι ο ίδιος έχει αναδείξει το θέμα σε διεθνή όργανα.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής εξέφρασε επίσης την αντίθεσή του στην πολυμερή διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο που προανήγγειλε ο πρωθυπουργός. Όπως τόνισε, μια τέτοια διαδικασία θα έθετε την Ελλάδα σε μειονεκτική θέση και θα επέτρεπε στην Τουρκία να επαναφέρει επιδιώξεις που υπονομεύουν τα ελληνικά συμφέροντα. Κλείνοντας τόνισε ότι η χώρα πρέπει να αντιμετωπίζει τις τουρκικές απειλές ως ευρωτουρκικές και να επανέλθει στη στρατηγική της ενεργητικής παρουσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

