Μητσοτάκης από Ροδόπη: Αναβαθμίζεται η γεωπολιτική μας θέση, η Ελλάδα μετατρέπεται σε διεθνές ενεργειακό κέντρο

Ο πρωθυπουργός βρέθηκε στις εγκαταστάσεις του ΔΕΣΦΑ στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής - Νωρίτερα ανακοίνωσε πως αυξάνεται 50% το ανώτατο όριο του πετρελαίου για το οποίο επιστρέφεται ο ΕΦΚ στους αγρότες