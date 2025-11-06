Καραχάλιος: Δύο φορές έκανε πίσω για το κόμμα η Καρυστιανού

«Σαφώς το σκέφτεται»

Ο κ. Καραχάλιος επικαλούμενος τις ενέργειες της κυρίας Καρυστιανού ότι «σαφώς το σκέφτεται». «Η Μαρία καλεί τον κόσμο να οργανωθεί. Σε όλες τις συγκεντρώσεις λέει στον κόσμο “αυτοοργανωθείτε” κι εγώ θα δω τι θα κάνω», ανέφερε.Ερωτηθείς για τις δηλώσεις τουπου ανέφερε ότι δεν θα ψήφιζε κανένα κόμμα Καρυστιανού πριν την ολοκλήρωση της δίκης, ανέφερε ότι έχει δίκιο. «Ο κύριος Ρούτσι σωστά λέει αυτό που είπα κι εγώ στη Μαρία από την πρώτη μας μέρα. Πες ότι κινείσαι, πες ότι κάνεις αυτό που σου ζητάει ο κόσμος, οι συγγενείς των Τεμπών με τους οποίους είσαι ταυτισμένη, συμφωνούν;», ερωτήθηκε.