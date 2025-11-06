Μητσοτάκης: Ιστορική στιγμή η συμφωνία με την ExxonMobil για γεωτρήσεις στο Ιόνιο

Δεν είναι απλώς μία ακόμα επένδυση. Είναι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην πατρίδα μας εδώ και σχεδόν 40 χρόνια.Μια ιστορική στιγμή. Μια πράξη ευθύνης και προοπτικής.Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας: αξιοποιούμε με σχέδιο και όραμα τον εθνικό μας πλούτο.Για μία Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, γεωπολιτικά ισχυρή και επενδυτικά ελκυστική.