Μητσοτάκης: Ιστορική στιγμή η συμφωνία με την ExxonMobil για γεωτρήσεις στο Ιόνιο
«Δεν είναι απλώς μία ακόμα επένδυση. Είναι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην πατρίδα μας εδώ και σχεδόν 40 χρόνια» τόνισε ο πρωθυπουργός - «Αξιοποιούμε με σχέδιο και όραμα τον εθνικό μας πλούτο»
Στη σημασία της συμφωνίας μεταξύ ExxonMobil, Energean και HelleniQ Energy για τη συμμετοχή της ExxonMobil στην παραχώρηση του Block 2 στο Ιόνιο Πέλαγος στην ενεργειακή ασφάλεια και το μέλλον της Ελλάδας αναφέρθηκε με μήνυμά του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Σήμερα γράφουμε ένα νέο κεφάλαιο στην ενεργειακή ιστορία της Ελλάδας. Η ExxonMobil, ο αμερικανικός ενεργειακός κολοσσός, επεκτείνει τη δραστηριότητά της στην πατρίδα μας. Ήδη έχει παρουσία σε δύο θαλάσσια οικόπεδα νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Σήμερα κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα: μπαίνει και σε ένα τρίτο οικόπεδο, στο Ιόνιο. Με τη νέα συμφωνία, η εταιρεία δεσμεύεται να προχωρήσει σε ερευνητική γεώτρηση άμεσα, είναι μία διαδικασία που μπορεί να ξεκινήσει σε ορίζοντα 18 μηνών», τόνισε ο πρωθυπουργός.
Ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει ότι πρόκειται για μια ιστορική στιγμή, καθώς είναι η πρώτη γεώτρηση στην Ελλάδα εδώ και τέσσερις δεκαετίες.
«Δεν είναι απλώς μία ακόμα επένδυση. Είναι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην πατρίδα μας εδώ και σχεδόν 40 χρόνια. Μια ιστορική στιγμή. Μια πράξη ευθύνης και προοπτικής», αναφέρει.
«Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας: αξιοποιούμε με σχέδιο και όραμα τον εθνικό μας πλούτο. Για μία Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, γεωπολιτικά ισχυρή και επενδυτικά ελκυστική», καταλήγει στο μήνυμά του.
Αναλυτικά το μήνυμα του πρωθυπουργού:
Δεν είναι απλώς μία ακόμα επένδυση. Είναι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην πατρίδα μας εδώ και σχεδόν 40 χρόνια.
Μια ιστορική στιγμή. Μια πράξη ευθύνης και προοπτικής.
Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας: αξιοποιούμε με σχέδιο και όραμα τον εθνικό μας πλούτο.
Για μία Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, γεωπολιτικά ισχυρή και επενδυτικά ελκυστική.
