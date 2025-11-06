Γκιλφόιλ: Ιστορική στιγμή η συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες
Γκιλφόιλ: Ιστορική στιγμή η συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες
Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα έκανε σύντομη τοποθέτηση μετά την υπογραφή της συμφωνίας για τους υδρογονάνθρακες - «Η Αμερική επέστρεψε»
«Ιστορική» χαρακτήρισε την υπογραφή της συμφωνίας για τους υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, κατά τη σύντομη τοποθέτηση που έκανε στη Σύνοδο της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας (P-TEC).
Δίνοντας συγχαρητήρια σε όσους μετείχαν στη συμφωνία, η κυρία Γκιλφόιλ έκανε λόγο για ένα «παράδειγμα του τι μπορούμε να πετύχουμε όταν συνεργαζόμαστε και όταν υπάρχει διμερής σχέση που προάγει την περιφερειακή σταθερότητα».
«Είμαι εδώ για να σας πω ότι η Αμερική επέστρεψε. Και τώρα, με τις εξορύξεις στο Ιόνιο, δείχνουμε τι μπορούμε να κάνουμε όταν η Αμερική και η Ελλάδα συνεργάζονται από κοινού. Αυτό δεν αφορά μόνο την ενεργειακή κυριαρχία της Αμερικής, αλλά και την ενεργειακή κυριαρχία σε συνεργασία με τη σπουδαία Ελληνική Δημοκρατία», τόνισε.
Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα ευχαρίστησε τους Αμερικανούς υπουργούς Ενέργειας και Εσωτερικών, Κρις Ράιτ και Νταγκ Μπέργκμαν αντίστοιχα, αλλά και τον Έλληνα υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, αλλά και όλους όσοι κάθισαν στο τραπέζι για την υπογραφή της συμφωνίας. «Είναι οραματιστές, θα δημιουργήσουν ένα εντυπωσιακό ενεργειακό μέλλον που θα σταθεροποιήσει ολόκληρη την περιοχή», ανέφερε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για κάτι ουσιώδες, καθώς απαντά σε άλλα ρωσικά και κινεζικά συμφέροντα, γεγονός απολύτως κρίσιμο για την εθνική ασφάλεια.
«Είστε όλοι μάρτυρες αυτής της ιστορικής στιγμής, τη μοιραζόμαστε και την αγκαλιάζουμε», είπε. Μάλιστα, η κυρία Γκιλφόιλ προανήγγειλε και άλλες εντυπωσιακές ενέργειες. «Μόλις αρχίσαμε. Περιμένετε να δείτε», κατέληξε.
Δίνοντας συγχαρητήρια σε όσους μετείχαν στη συμφωνία, η κυρία Γκιλφόιλ έκανε λόγο για ένα «παράδειγμα του τι μπορούμε να πετύχουμε όταν συνεργαζόμαστε και όταν υπάρχει διμερής σχέση που προάγει την περιφερειακή σταθερότητα».
«Είμαι εδώ για να σας πω ότι η Αμερική επέστρεψε. Και τώρα, με τις εξορύξεις στο Ιόνιο, δείχνουμε τι μπορούμε να κάνουμε όταν η Αμερική και η Ελλάδα συνεργάζονται από κοινού. Αυτό δεν αφορά μόνο την ενεργειακή κυριαρχία της Αμερικής, αλλά και την ενεργειακή κυριαρχία σε συνεργασία με τη σπουδαία Ελληνική Δημοκρατία», τόνισε.
Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα ευχαρίστησε τους Αμερικανούς υπουργούς Ενέργειας και Εσωτερικών, Κρις Ράιτ και Νταγκ Μπέργκμαν αντίστοιχα, αλλά και τον Έλληνα υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, αλλά και όλους όσοι κάθισαν στο τραπέζι για την υπογραφή της συμφωνίας. «Είναι οραματιστές, θα δημιουργήσουν ένα εντυπωσιακό ενεργειακό μέλλον που θα σταθεροποιήσει ολόκληρη την περιοχή», ανέφερε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για κάτι ουσιώδες, καθώς απαντά σε άλλα ρωσικά και κινεζικά συμφέροντα, γεγονός απολύτως κρίσιμο για την εθνική ασφάλεια.
«Είστε όλοι μάρτυρες αυτής της ιστορικής στιγμής, τη μοιραζόμαστε και την αγκαλιάζουμε», είπε. Μάλιστα, η κυρία Γκιλφόιλ προανήγγειλε και άλλες εντυπωσιακές ενέργειες. «Μόλις αρχίσαμε. Περιμένετε να δείτε», κατέληξε.
Ειδήσεις σήμερα:
Ραχωβίτσας: Στα Βορίζια μπορούν να σκοτωθούν για 3 πρόβατα, κυνήγησαν αστυνομικό για κλήση - Ο Πάσσαρης πυροβόλησε 16 φορές οδηγό που έψαχνε πάρκινγκ
Συμφωνία ExxonMobil, Energean και Helleniq Energy για γεώτρηση υδρογονανθράκων στο Ιόνιο - Η πρώτη στην Ελλάδα μετά από 40 χρόνια
Η πρώτη χρονιά που δίδαξα ως δασκάλα ήταν στα Βορίζια, σε βάζουν σε απόσταση μέχρι να κερδίσεις τον σεβασμό, δήλωσε η Ιωάννα Μαλέσκου
Ραχωβίτσας: Στα Βορίζια μπορούν να σκοτωθούν για 3 πρόβατα, κυνήγησαν αστυνομικό για κλήση - Ο Πάσσαρης πυροβόλησε 16 φορές οδηγό που έψαχνε πάρκινγκ
Συμφωνία ExxonMobil, Energean και Helleniq Energy για γεώτρηση υδρογονανθράκων στο Ιόνιο - Η πρώτη στην Ελλάδα μετά από 40 χρόνια
Η πρώτη χρονιά που δίδαξα ως δασκάλα ήταν στα Βορίζια, σε βάζουν σε απόσταση μέχρι να κερδίσεις τον σεβασμό, δήλωσε η Ιωάννα Μαλέσκου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα